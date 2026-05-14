Fostul șef al Biroului lui Zelenski a fost arestat de Curtea Supremă Anticorupție din Ucraina. Acuzațiile care i se aduc

Curtea Supremă Anticorupție din Ucraina l-a arestat pe fostul șef al Biroului Președintelui, Andrei Ermak, pentru o perioadă de 60 de zile, în cadrul unui dosar de spălare de bani (art. 209 alin. 3 din Codul Penal), relatează UNIAN.

Totuși, i s-a acordat posibilitatea de a fi eliberat pe cauțiune în valoare de 140 de milioane de grivne (3 milioane de dolari). Până la depunerea sumei, acesta va rămâne în arest preventiv. Potrivit Biroului Național Anticorupție (NABU), Ermak ar putea fi implicat în legalizarea a 460 de milioane de grivne (peste 10 milioane de dolari), care au fost utilizate pentru construirea complexului rezidențial „Dinastia” în cartierul de lux Kozina, de lângă Kiev. El riscă până la 12 ani de închisoare și confiscarea bunurilor.

Ermak a respins din nou acuzațiile și a declarat că va contesta decizia instanței. Potrivit acestuia, nu dispune de suma necesară pentru cauțiune și va căuta bani „printre prieteni și cunoștințe”. „Rămân în Ucraina. Nu am nimic de ascuns”, a adăugat Ermak. În cazul plății cauțiunii, i se va impune să poarte o brățară electronică și să predea pașaportul diplomatic și cel de călătorie. De asemenea, i se va interzice să părăsească Kievul și să ia legătura cu o serie de persoane implicate și martori în acest caz.

NABU și Parchetul Specializat Anticorupție (SAP) i-au adus acuzații lui Iermak pe 11 mai. A doua zi, în dosar au apărut încă șase persoane, printre care s-au numărat fostul vicepremier Alexei Cernyshov și omul de afaceri Timur Mindich, apropiat al președintelui. Conform versiunii anchetei, în perioada 2021-2025, aceștia au spălat bani prin construirea de vile private și a unui centru spa pe un teren de aproximativ 8 hectare în apropierea Kievului.

Conform declarației NABU, Ermak a plătit din venituri ilegale construcția casei în care intenționa să se mute în viitor. Costul construcției reședinței cu o suprafață de 1000 m² din „Dinastia” a fost estimat de anchetatori la aproximativ 2 milioane de dolari.

La NABU se presupune că sursa de finanțare a construcției ar fi putut fi fonduri deturnate prin manevre corupționale la „Energoatom” — compania care administrează toate centralele nucleare din Ucraina. Aceste acțiuni sunt investigate în cadrul unui dosar separat, care a fost deschis în toamnă și face, de asemenea, parte din operațiunea „Midas”.

Ermak a fost considerat mult timp una dintre cele mai influente figuri din stat. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a demis din funcția de șef al Biroului său în noiembrie 2025. În aceeași zi, angajații NABU și ai SAP au venit la Ermak pentru a efectua percheziții.

