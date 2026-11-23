Fostul șef al serviciului israelian de informații externe Mossad, David Barnea, a abordat tensiunile cu Iranul la conferința ELNET din Ierusalim, la care au participat 200 de diplomați și ofițeri militari din întreaga Europă, afirmând că un acord cu regimul de la Teheran nu va funcționa niciodată. Din acest motiv, crede el, regimul iranian trebuie îndepărtat de la putere, „chiar cu prețul războiului”. El a mai afirmat că Mossadul a fost implicat în dejucarea atacului care ar fi trebuit să aibă loc la concertul cântăreței Taylor Swift, la Viena, în 2024, relatează postul de televiziune Channel 13 din Israel.

În declarațiile sale de la conferința ElNet Ierusalim, fostul șef al Mossadului, David (Dedi) Barnea, a făcut referire la un posibil acord cu Iranul, spunând: „Un acord cu regimul ayatollah nu va funcționa niciodată, deoarece ambiția ideologică fundamentală a Teheranului este de a obține arme nucleare.”

Barnea a afirmat cu fermitate că Israelul trebuie „să acționeze rapid și decisiv pentru a provoca căderea acestui regim. Dacă asta înseamnă să intre într-un alt război, asta trebuie să facem.”

Fostul șef al Mossadului a abordat și chestiunea momentului atacului: „Celor care întreabă când este corect să acționeze, răspunsul meu este - cât mai curând posibil.” La o conferință la care au participat peste 200 de diplomați și ofițeri militari din întreaga Europă, fostul șef al Mossadului a făcut referire la valul de terorism care amenință străzile continentului: „Acesta este un front combinat în care operează regimul ayatollah din Iran, care operează infrastructuri teroriste, mișcarea teroristă palestiniană Hamas, care își exportă terorismul în afara Orientului Mijlociu, și organizațiile jihadiste globale”.

În acest context, el a adăugat că „terorismul nu face distincție între sânge și sânge sau între credință și credință. Modelul nostru comun s-a dovedit în repetate rânduri a fi o formulă strategică de succes. Mossadul aduce informații de înaltă calitate, aprofundate și inovatoare, iar partenerii noștri din Europa le traduc în acțiuni hotărâte pe teren.”

Barnea a dezvăluit, de asemenea, că Mossadul a jucat un rol cheie în dejucarea unui plan terorist al Statului Islamic care viza un atac asupra unui concert al lui Taylor Swift. La acea vreme el era șeful Mossadului. „Avertismentul inițial privind amenințarea a venit de la partenerii noștri austrieci”, a declarat el în cadrul conferinței ELNET de la Ierusalim. „În momentul în care această informație a fost transmisă Mossadului, am reușit să ne folosim de capacitățile noastre unice în procesarea informațiilor și în spargerea infrastructurii, ceea ce a dus la arestarea celulei jihadiste globale”, a spus el. Barnea afirmă că Mossadul și serviciile de informații austriece au prevenit „un masacru în care ar fi putut muri sute de tineri și tinere din Europa”. Trei concerte din turneul record al lui Swift au fost anulate în vara anului 2024, după ce autoritățile au avertizat cu privire la complotul grupării Statul Islamic. Conform estimărilor agenției de știri austriece APA, se aștepta ca peste 170.000 de spectatori să participe la aceste concerte.

Editor : Marina Constantinoiu