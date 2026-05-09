Fostul șef al NATO, Rasmussen, avertizează asupra „dezintegrării” alianței și solicită crearea unui nou bloc european de apărare

Anders Fogh Rasmussen
Anders Fogh Rasmussen. Foto: Profimedia
Fostul secretar general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, a cerut o nouă alianță europeană de apărare, argumentând că NATO, în forma sa actuală, nu mai este suficientă, pe măsură ce cresc îndoielile cu privire la garanțiile de securitate oferite de SUA. În calitate de șef al NATO și prim-ministru al Danemarcei, Anders Fogh Rasmussen a susținut întotdeauna relații strânse cu SUA. Acum, el solicită o regândire radicală — și o nouă alianță europeană de apărare, din care să facă parte și Ucraina, scrie POLITICO.

„La ceea ce asistăm în acest moment este dezintegrarea NATO, iar acest lucru este periculos”, a declarat Rasmussen. „Președintele Trump a stârnit atât de multe îndoieli cu privire la angajamentul său față de Articolul 5 și față de apărarea Europei, încât nu poate exista decât o singură concluzie pentru europeni: trebuie să ne bazăm pe propriile noastre forțe și să fim capabili să ne apărăm singuri continentul.”

Rasmussen a propus crearea unei „coaliții de voință” oficializate — un grup de țări europene gata și capabile să organizeze apărarea continentului în mod independent. „Nici UE, nici NATO nu sunt în prezent potrivite pentru a consolida un pilon european în cadrul alianței”, a spus el, argumentând că Europa are nevoie de „noi planuri de apărare și noi capacități militare” și trebuie să „intensifice producția de arme și muniție”. Remarcile pun efectiv sub semnul întrebării dacă planurile de apărare regională existente ale NATO — coloana vertebrală operațională a angajamentelor de apărare colectivă ale articolului 5 al alianței — rămân viabile într-un scenariu de implicare redusă a SUA.

Conform propunerii sale, participarea ar fi limitată la țările care îndeplinesc criterii stricte. „Țările NATO care îndeplinesc obiectivul de 5% din PIB pentru cheltuieli de apărare ar trebui să poată participa, să se angajeze la o garanție de securitate similară Articolului 5 din Tratatul NATO și să împiedice statele individuale să poată bloca operațiunile militare”, a spus Rasmussen. „Și trebuie să existe un mecanism de excludere a membrilor care nu îndeplinesc aceste condiții.”

Cu toate acestea, Rasmussen a afirmat că NATO va continua să joace un rol central. „Încă cred că NATO va rămâne piatra de temelie a apărării noastre, iar garanția supremă de securitate este umbrela nucleară americană”, a spus el. Dar „apărarea convențională este ceva ce noi, europenii, ar trebui să fim capabili să ne asigurăm singuri.”

El a solicitat, de asemenea, integrarea Ucrainei într-un viitor cadru de securitate european, ca membru cu drepturi depline al noii alianțe propuse. „Vedem acum cât de repede dezvoltă Ucraina noi arme și muniție”, a spus Rasmussen. „Avem nevoie de ea ca un bastion împotriva Rusiei.”

Rasmussen, care se afla la Berlin pentru discuții cu liderii politici, a spus că a discutat ideea, dar că nu a primit încă un sprijin ferm. „Da, port multe discuții. Până acum, nu am un angajament ferm. Dar cineva trebuie să pună problema în mișcare.”

El a adăugat că ar „saluta cu mare bucurie” dacă cancelarul german Friedrich Merz, alături de președintele francez Emmanuel Macron, prim-ministrul britanic Keir Starmer și prim-ministrul italian Giorgia Meloni, ar prelua inițiativa.

Apelul lui Rasmussen marchează o schimbare semnificativă pentru un politician asociat de mult timp cu legături transatlantice puternice. În calitate de prim-ministru danez, el a susținut războiul condus de SUA în Irak, iar în calitate de șef al NATO a apărat în mod constant un rol puternic de lider al Americii în cadrul alianței.

Schimbarea de curs, a spus el, nu a venit ușor. „Foarte dureros”, a spus Rasmussen când a fost întrebat cum se simte să regândească securitatea Europei, în esență, fără Washington. „Încă din copilărie, am admirat Statele Unite și le-am considerat liderul natural al lumii libere.”

Dar, a adăugat el, „trebuie să ne ajustăm gândirea strategică și să ne reducem dependența de oamenii puternici ai acestei lumi — de Trump, Putin, Xi Jinping.” Prea mult timp, „noi, europenii, ne-am bazat pe energia ieftină din Rusia, bunurile ieftine din China și securitatea ieftină din partea Statelor Unite. Acest model nu mai funcționează.”

 

