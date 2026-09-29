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Fostul șef al Shin Beth îl va da în judecată pe Netanyahu pentru calomnie. „L-am avertizat despre un dezastru iminent, m-a ignorat”

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Ronen Bar
Ronen Bar. Foto: Profimedia
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Fostul șef al Shin Bet (serviciul de informații interne al Israelului), Ronen Bar, a declarat luni că intenționează să depună o plângere pentru calomnie împotriva prim-ministrului Benjamin Netanyahu, referitor la ceea ce el a descris ca fiind o „campanie de incitare fără rețineri” împotriva sa, relatează Haaretz.

Luni dimineață, Netanyahu a susținut că recentele relatări din presă privind diverse avertismente care i-au fost transmise înainte de atacul Hamas din 7 octombrie 2023 făceau parte dintr-o „campanie urâtă și înșelătoare” menită să arunce vina pentru „toate greșelile și infracțiunile lui Ronen Bar dinainte de 7 octombrie” asupra prim-ministrului.

„L-am avertizat pe Netanyahu cu privire la un dezastru iminent, iar el m-a ignorat”, a declarat fostul șef al agenției Shin Bet. „După trei ani în care a refuzat să-și recunoască responsabilitatea și a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a împiedica înființarea unei comisii de anchetă de stat, el încearcă acum să devieze vina aruncând acuzații asupra celor care l-au avertizat în timp real”, a adăugat el.

Bar a adăugat că le-a dat instrucțiuni avocaților săi să „cheme să depună mărturie pe oricine a denaturat sau falsificat documente și a răspândit informații false și defăimătoare” împotriva sa. De asemenea, el l-a îndemnat pe Netanyahu să facă publice toate documentele și mărturiile legate de informațiile pe care le-a furnizat prim-ministrului înainte de 7 octombrie 2023, „astfel încât publicul să poată afla adevărul în întregime, fără manipulări”.

Netanyahu a susținut luni că, în noaptea de 7 octombrie 2023, Bar a purtat numeroase conversații cu Herzi Halevi, șeful de atunci al Statului Major al Forțelor de Apărare Israeliene (IDF), și cu Aharon Haliva, șeful de atunci al Serviciului de Informații Militare, în cadrul cărora au discutat toate semnalele de avertizare privind un atac iminent asupra Israelului.

Cu toate acestea, a afirmat Netanyahu, Bar a decis să nu-l sune și să-l informeze pe prim-ministru, să nu avertizeze echipele locale de securitate civilă sau trupele Forțelor Armate aflate pe teren și nici să nu evacueze participanții la festivalul de muzică Nova.

Netanyahu a susținut că „state și actori străini și ostili, inclusiv țări arabe”, se aflau în spatele a ceea ce el a numit „calomnii”, ca parte a unui efort de a răsturna guvernul său de dreapta.

Declarațiile lui Netanyahu au venit ca răspuns la un articol din Wall Street Journal, potrivit căruia șeful serviciilor de informații egiptene, Abbas Kamel, l-a sunat la începutul lunii octombrie 2023 pentru a-l avertiza cu privire la un atac iminent din Fâșia Gaza. Conform articolului, avertismentele egiptene au început încă din iunie 2023, deși surse din cadrul unui guvern arab au afirmat că acestea erau inițial mai vagi.

Potrivit unei surse care a vorbit cu ziarul, Egiptul a continuat să avertizeze Israelul cu privire la o deteriorare a situației în Fâșia Gaza până cu 48 de ore înainte de atacul din 7 octombrie. Kamel a vizitat, de asemenea, Israelul în septembrie pentru a transmite un avertisment mai grav decât cele transmise de oficialii egipteni în lunile precedente.

Editor : M.C

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