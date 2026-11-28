Fostul șef al serviciului german de informații externe, August Hanning, va rămâne în arest preventiv în așteptarea procesului pentru spionaj, după ce Curtea Federală de Justiție i-a respins recursul împotriva arestării, a declarat vineri un purtător de cuvânt al celei mai înalte instanțe penale din Germania. Hotărârea este datată 25 noiembrie, relatează dpa.

Procurorii federali i-au arestat pe Hanning și pe fostul său șef de birou, identificat doar ca Manfred D în conformitate cu legile germane privind protecția datelor, la începutul lunii octombrie, sub suspiciunea de spionaj. Fostul șef al serviciului de informații a fost plasat imediat în arest preventiv.

Parchetul îi acuză pe cei doi bărbați că au convenit, probabil în 2010, ca șeful de birou să-i furnizeze informații valoroase de serviciu secret lui Hanning - care își părăsise deja funcția la momentul respectiv - în schimbul unei plăți. Hanning ar fi folosit informațiile în scopul obținerii de profit în cadrul activității sale de consultanță.

Procurorii îl acuză pe Hanning de activitate ca agent de informații, spionaj, spionarea secretelor de stat și tentativă de trădare.

Avocatul lui Hanning, Leon Kruse, a declarat pentru dpa înainte de pronunțarea hotărârii judecătorești că a susținut în apel că arestul preventiv era disproporționat, întrucât clientul său nu prezenta motive serioase de suspiciune și, în special, nu exista riscul de fugă.

Investigațiile ulterioare vor arăta „că Hanning nu a trădat niciun secret de stat și nu a avut niciodată intenția de a face acest lucru”, a afirmat Kruse.

„Având în vedere vârsta sa, starea sa de sănătate și durata preconizată a procesului, mi se pare extrem de îndoielnic dacă se va mai putea ajunge la o hotărâre definitivă”, a declarat Kruse într-un interviu acordat revistei de știri Der Spiegel.

„Tot din acest motiv, arestul preventiv este disproporționat în conformitate cu jurisprudența, deoarece, în astfel de circumstanțe, riscă să capete caracterul unei pedepse cu închisoarea anticipate”, a adăugat acesta.

Editor : M.C