Fostul șef de cabinet al lui Zelenski, eliberat din arest după o cauțiune de 3 milioane $. Dezvăluiri în urma anchetei de corupție

Andrii Iermak, fostul șef al Biroului Prezidențial, suspectat de spălare de bani într-o anchetă majoră de corupție, a fost eliberat din arest preventiv pe cauțiune de 140 de milioane de grivne (3,1 milioane de dolari) pe 18 mai.

Iermak, fostul secund al președintelui Volodimir Zelenski, a fost eliberat după ce a petrecut patru zile în arest preventiv, în urma unei decizii judecătorești din 13 mai prin care a fost plasat în arest preventiv pentru două luni, în așteptarea cauțiunii. El a declarat că nu își poate permite singur cauțiunea și că va „apela la ajutorul prietenilor”.

Fondurile pentru cauțiune au fost , potrivit unor surse, strânse din mai multe surse, inclusiv din contribuții ale lui Serhii Rebrov, fostul antrenor al echipei naționale de fotbal a Ucrainei.

Acuzații

Iermak a fost acuzat de spălare de bani legată de construirea unui complex de vile de lux în afara Kievului, pe 11 mai.

Anchetatorii susțin că peste 460 de milioane de grivne, sau 8,9 milioane de dolari, au fost spălate între 2021 și 2025 prin construirea unui complex rezidențial de elită în satul Kozin, o enclavă bogată la sud de capitală.

Potrivit procuraturii, fondurile pentru acest proiect de construcție somptuos au fost generate printr-o schemă de corupție de milioane de dolari centrată în jurul monopolului nuclear de stat Energoatom. Biroul Național Anticorupție (NABU) susține că oficiali de rang înalt au încasat comisioane de 10-15% de la contractanții Energoatom în schimbul menținerii statutului lor de furnizori și a neblocării produselor și serviciilor acestora.

Una dintre cele patru case finanțate prin schema de corupție ar fi fost destinată lui Iermak. Alte șase persoane au fost acuzate în același caz, printre care fostul viceprim-ministru Oleksii Chernishov și Timur Mindich, fostul partener de afaceri al lui Zelenski.

Iermak și avocatul său au negat acuzațiile, calificându-le drept „nefondate”. Iermak a promis că va face apel împotriva hotărârii instanței.

După eliberarea pe cauțiune, fostul șef al Biroului Președintelui este obligat să poarte o brățară electronică, să raporteze orice schimbare de reședință, să nu părăsească Kievul fără permisiune, să nu comunice cu alți suspecți și să predea pașapoartele sale străine.

