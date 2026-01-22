Live TV

Video Fostul trimis special al lui Trump, Kellogg: Dacă Ucraina supraviețuiește în această iarnă, avantajul în război va fi de partea ei

Data publicării:
Warsaw, Poland. 30th Sep, 2025. Lt Gen Keith Kellogg, Special Presidential Envoy for Ukraine attends a panel discussion during the second day of the Warsaw Security Forum. The second day of the Warsaw Security Forum 2025, WSF2025 entitled For Our Freedom
Keith Kellogg, fostul trimis special al președintelui Donald Trump. Foto: Profimedia

Fostul trimis special al președintelui american Keith Kellogg consideră că, dacă Ucraina „supraviețuiește” în această iarnă, avantajul în război va fi de partea ei, nu de partea Rusiei. El a făcut aceste afirmații în cadrul unei discuții la unul dintre paneluri la Casa Ucraineană din Davos, organizat de Fundația Victor Pinchuk, scrie un corespondent pentru European Pravda.

În timpul discuției, Kellogg și-a exprimat încrederea că Rusia nu va câștiga războiul din Ucraina.

El consideră că liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, dat fiind faptul că „Rusia suferă pierderi mari”, caută o modalitate de a „ieși din această situație cu demnitate, pentru că înțelege: nu va câștiga acest război”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Înțeleg că aceasta este o iarnă dificilă. Înțeleg ce se întâmplă la Kiev, știu despre temperaturi. Dar cred sincer: dacă Ucraina supraviețuiește acestei ierni – ianuarie, februarie – și intrăm în martie și aprilie, avantajul va fi de partea voastră, de partea Ucrainei, nu a Rusiei”, a subliniat Kellogg.

Potrivit fostului trimis special al lui Trump, problema este că Putin „a ajuns deja într-un punct psihologic în care pur și simplu nu poate renunța la situație”.

„Pentru că, dacă renunță, va recunoaște că a fost o înfrângere, că tot ce a făcut a fost un eșec”, a concluzionat Kellogg.

Recent, Ministerul ucrainean de Externe a prezentat o listă a asistenței energetice pe care partenerii au oferit-o Ucrainei în ianuarie.

De asemenea, s-a aflat că Kievul va primi două mini-centrale de cogenerare din Germania, iar Olanda va aloca Ucrainei încă 23 de milioane de euro pentru asistență energetică.

Iar Danemarca oferă un sprijin suplimentar sectorului energetic al Ucrainei în valoare de 20 de milioane de euro pentru a ajuta ucrainenii să supraviețuiască iernii.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
1
Lavrov: Groenlanda nu este o parte naturală a Danemarcei, e o cucerire colonială. Faptul...
Maria Zaharova
2
Reacția Rusiei la anunțul retragerii Republicii Moldova din Comunitatea Statelor...
Unrest In Iran As Protesters Demonstrate Over Economic Crisis
3
Hackerii au spart transmisiunea televiziunii iraniene de stat și au difuzat imagini cu...
Oameni pe strada in Bucuresti
4
Cum ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare. Topul preferințelor...
Berlin, Deutschland, 17.05.2024: Bundeskanzleramt: Empfang der Staatsprsidentin von Moldawien durch den deutschen Bundeskanzler: Maia Sandu vor einer Fahne der Europischen Union *** Berlin, Germany, 17 05 2024 Federal Chancellery Reception of the Presiden
5
Republica Moldova, ultimii trei pași pentru retragerea definitivă dintr-o organizație...
Conflict Sorana Cîrstea - Naomi Osaka pe teren! Cum a numit-o nipona pe sportiva noastră, la final
Digi Sport
Conflict Sorana Cîrstea - Naomi Osaka pe teren! Cum a numit-o nipona pe sportiva noastră, la final
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
george simion sustine un discurs
Muraru îl acuză pe George Simion că sabotează interesele României: „A făcut o gafă monumentală”
MOLDOVA_VIZITA_OFICIALA_DAN_SANDU_CONFERINTA_29_INQUAM_Photos
Maia Sandu: În Republica Moldova nu există sprijin majoritar pentru unirea cu România
ceremonia pentru consiliul pentru pace
Trump a inaugurat Consiliul pentru Pace, la Davos: „Azi, lumea este mai bogată, mai sigură și mult mai pașnică decât era acum un an”
simion care taie tortul cu groenlanda
Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor Unite
trump zelenski
Zelenski a ajuns la Davos pentru o întâlnire cu Trump. Șeful NATO: „Nu m-am îndoit niciodată de angajamentul SUA față de Ucraina”
Recomandările redacţiei
WhatsApp Image 2026-01-22 at 12.37.52 (1)
Cine e în spatele mișcării „Valul Democrației”, care a vrut să...
Plenary session of the European Parliament
Parlamentul European a respins moțiunea de cenzură împotriva Comisiei...
sedinta a guvernului bolojan
Guvernul a discutat în primă lectură legea privind cumulul pensie...
Technician male worker working in garage scrap yard old car part workshop warehouse
O fabrică de componente auto din România începe concedieri colective...
Ultimele știri
Florin Barbu „salută” votul din PE prin care acordul cu Mercosur este trimis la CJUE: „E nevoie de garanții pentru fermieri”
Wiz Khalifa contestă pedeapsa de 9 luni de închisoare primită pentru că a fumat marijuana pe scenă, la Costinești
Primarul din Cenei, despre cazul băiatului ucis de 3 adolescenți: Părinţii sunt panicaţi, că cel de 13 ani e liber să meargă la școală
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Top trei zodii care vor avea noroc de bani din 22 ianuarie 2026. Conjuncția dintre Mercur și Pluto aduce...
Cancan
S-a aflat motivul REAL pentru care Mario Alin a fost ucis de prietenii săi. Avem FILMUL evenimentelor +...
Fanatik.ro
Sorana Cîrstea și Naomi Osaka, conflict la finalul meciului de la Australian Open: „Nu ai fost fair-play...
editiadedimineata.ro
Diplomația trollingului: experimentului Franței de a combate dezinformarea prin sarcasm
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu Daniel Bîrligea?! Atacantul care rupea plasele la FCSB a primit un sfat prețios de la Adi...
Adevărul
O brutărie din Moscova este în pragul falimentului după ce Putin i-a făcut reclamă. Ce il nemulțumește pe...
Playtech
Semaforul intermitent la dreapta te lasă fără permis de conducere. Noile reguli din Codul Rutier
Digi FM
Iulia Albu, revoltată după ce a primit o factură uriașă la gaze, la început de 2026: „Oare este o glumă?”
Digi Sport
Ce alcoolemie avea Nae Stanciu la ora 14:00. Încătușat de polițiști, după ce a lovit o mașină și a devenit...
Pro FM
Emma Bunton a împlinit 50 de ani. Cum arată și ce face azi „Baby Spice”. Mesaje dulci de la Victoria Beckham...
Film Now
Ea 46 de ani, el 71. Cine este femeia care l-ar fi cucerit pe Kevin Costner după divorțul de Christine...
Adevarul
Visul de un miliard de dolari al lui Ceaușescu. Povestea construirii combinatului siderurgic de la Călărași
Newsweek
PSD vrea să dea înapoi pensionarilor banii pierduți la pensie în 2025. Sume între 200 și 750 lei. Sunt șanse?
Digi FM
Ce s-a întâmplat după ce un copil de 9 ani a băgat un termometru în cuptor. A vrut să-și păcălească mama că...
Digi World
"Nu am văzut niciodată asta în casa noastră. Și stăm aici de patru ani". Ce au descoperit doi soți, total...
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Ce a făcut Nicole Kidman după ce zvonurile că fostul ei soț s-a mutat deja cu noua parteneră. Actrița, poze...
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat