Fostul trimis special al președintelui american Keith Kellogg consideră că, dacă Ucraina „supraviețuiește” în această iarnă, avantajul în război va fi de partea ei, nu de partea Rusiei. El a făcut aceste afirmații în cadrul unei discuții la unul dintre paneluri la Casa Ucraineană din Davos, organizat de Fundația Victor Pinchuk, scrie un corespondent pentru European Pravda.

În timpul discuției, Kellogg și-a exprimat încrederea că Rusia nu va câștiga războiul din Ucraina.

El consideră că liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, dat fiind faptul că „Rusia suferă pierderi mari”, caută o modalitate de a „ieși din această situație cu demnitate, pentru că înțelege: nu va câștiga acest război”.

„Înțeleg că aceasta este o iarnă dificilă. Înțeleg ce se întâmplă la Kiev, știu despre temperaturi. Dar cred sincer: dacă Ucraina supraviețuiește acestei ierni – ianuarie, februarie – și intrăm în martie și aprilie, avantajul va fi de partea voastră, de partea Ucrainei, nu a Rusiei”, a subliniat Kellogg.

Potrivit fostului trimis special al lui Trump, problema este că Putin „a ajuns deja într-un punct psihologic în care pur și simplu nu poate renunța la situație”.

„Pentru că, dacă renunță, va recunoaște că a fost o înfrângere, că tot ce a făcut a fost un eșec”, a concluzionat Kellogg.

Recent, Ministerul ucrainean de Externe a prezentat o listă a asistenței energetice pe care partenerii au oferit-o Ucrainei în ianuarie.

De asemenea, s-a aflat că Kievul va primi două mini-centrale de cogenerare din Germania, iar Olanda va aloca Ucrainei încă 23 de milioane de euro pentru asistență energetică.

Iar Danemarca oferă un sprijin suplimentar sectorului energetic al Ucrainei în valoare de 20 de milioane de euro pentru a ajuta ucrainenii să supraviețuiască iernii.

