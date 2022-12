Fostul vicepremier australian Michael McCormack nu va uita niciodată vizita în Micronezia. McCormack se afla cu o delegație parlamentară australiană într-un tur în mai multe state din regiunea Pacificului de Sud. În Micronezia, unde obiceiul este să bei băutura tradițională dintr-o înghițitură, vicepremierul a exagerat "din respect" și a băut potrivit obiceiului. "M-au luat cu ochii încrucișați", a povestit politicianul pentru The Guardian mărturisind că a dormit 14 ore.

Delegația din care făcea parte și Michael McCormack fusese cu o zi înainte în Vanuatu unde băuse altă băutură tradițională, kava, mult mai slabă. Fostul vicepremier a povestit jurnaliștilor de la The Guardian că a băut 5 "scoici" cu licoarea fără să i se facă rău. Sakau, însă, l-a doborât.

Michael McCormack a suferit consecințele băutării unei cochilii întregi de sakau, o kava tradițională microneziană făcută din rădăcina plantei de ardei, scrie The Guardian. Deși nu conţine alcool, sakau este cunoscut pentru efectul sedativ şi narcotic.

„Au preparat băutura în fața noastră, storcând sucul din aceste rădăcini masive de copac. Avea o esență piperată și m-am simţit bine vreo 10-15 minute și apoi m-am gândit „ooooh, OK”. M-am uitat la Penny Wong (ministrul de Externe) și am spus: Nu mă simt bine. Am plecat cu ochii încrucișați."

„Încercam să fiu respectuos”, a mai spus McCormack.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Băutura poate reduce anxietatea și contribuie la amorțirea durerii, dacă este consumată corect.

Totuși, McCormack spune că a simţit toată durerea când i s-a făcut rău, în timp ce membrii delegației australiene l-au frecat pe spate şi i-au ţinut un coș de gunoi la gură pentru a vomita.

În cele din urmă, a fost dus la spitalul local, unde a primit tratament pentru deshidratare și s-a odihnit până când efectele băuturii au dispărut.

„Am dormit 14 ore”, a povestit McCormack. „M-am dus de la spital la casa ambasadorului australian și am dormit aproximativ șapte ore și m-am trezit cu niște SMS-uri de la Catherine (soția sa) care mă întreba dacă sunt bine. Am trimis mesaje și apoi am dormit încă șase sau șapte ore. Nu am mai dormit așa în toată cariera mea parlamentară. Nu cred că am dormit așa de când eram adolescent.”

McCormack a spus că data viitoare "absolut" va sorbi băutura și nu o va mai bea niciodată dintr-o singură înghițitură.

Incidentul a avut loc în timpul unei vizite care trebuia să se desfășoare pe un interval de șase ore, la Pohnpei, în Statele Federate ale Microneziei, pentru a comemora cea de-a 35-a aniversare a relațiilor bilaterale. Ocazia a fost marcată cu sakau și dansuri ceremoniale.

În folclorul pohnpeian, sakau era un dar de la zei. Deși utilizarea sa a variat de-a lungul timpului, este de obicei servită într-o coajă de nucă de cocos, simbolul statului Pohnpei. Băutura se face lovind rădăcina plantei kava și apoi strecurând-o prin coaja arborelui de hibiscus de mare. Este una dintre cele mai puternice kavas, cunoscută pentru calitățile sale analgezice, dar cei care au încercat-o spun că este o băutură amețitoare.

Editor : D.D.