Fostul vicepreședinte al Statelor Unite, Al Gore, care și-a început cariera ca jurnalist, se întoarce în această industrie în calitate de proprietar al unui ziar din orașul său din Tennessee, scrie The Guardian.

Familia Lake, care a condus ziarul „Carthage Courier” timp de cinci decenii, a anunțat marți că îi va vinde publicația fostului vicepreședinte în următoarele săptămâni. Ziarul săptămânal deservește comitatul Smith din centrul statului Tennessee, care are aproximativ 20.000 de locuitori și se află la circa 88 km est de Nashville.

Pe fondul dificultăților cu care se confruntă industria presei, marcată de închiderea ziarelor și de extinderea „deșerturilor informaționale”, Gore a caracterizat această achiziție drept o măsură care păstrează o voce locală independentă în Carthage și în comitatul Smith.

„Având în vedere că mi-am petrecut primii ani ca reporter militar în Vietnam și, ulterior, la ziarul Nashville Tennessean, cred cu tărie că o presă locală liberă și independentă este de neînlocuit pentru sănătatea durabilă a comunității noastre”, a declarat Gore într-un comunicat.

Ziarul, fondat în urmă cu 113 ani, a transmis că își va continua apariția pe durata tranziției și că își va păstra toți angajații.

„Aștept cu nerăbdare să sprijin echipa Carthage Courier, dintre ai cărei membri mulți servesc această comunitate de zeci de ani, în timp ce continuă să ofere informații esențiale și să fie în slujba comunității pentru generațiile următoare”, a declarat Gore.

Fost jurnalist în Armata SUA, Gore a lucrat și ca reporter de investigații la The Tennessean din Nashville înainte de a candida pentru Congres, în 1976.

Ulterior, a reprezentat Tennessee în ambele camere ale Congresului și a fost timp de opt ani vicepreședintele lui Bill Clinton.

În 2007, a primit Premiul Nobel pentru Pace împreună cu Grupul interguvernamental de experți privind schimbările climatice. Informația a fost publicată inițial de Politico.