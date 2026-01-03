Fotbalistul care a fost rănit în incendiul din Elveția s-a întors în bar pentru a-și scoate iubita din flăcări: „Este un erou”

Grav rănit în incendiul care a devastat un bar din Crans-Montana în noaptea de 31 decembrie spre 1 ianuarie, jucătorul echipei FC Metz, Tahirys Dos Santos, şi-a salvat iubita, blocată în interiorul clădirii, riscând să-şi piardă viaţa.

Tahirys Dos Santos, încă internat într-un spital german după ce a suferit arsuri de gradul doi în incendiul izbucnit în Crans-Montana în dimineaţa zilei de 1 ianuarie, a fost rănit în timp ce îşi salva partenera, care era încă prinsă în flăcări.

Această informaţie a fost dezvăluită de agentul său, Christophe Hutteau, într-un interviu acordat BFM TV sâmbătă. „Tahirys se afla la primul etaj al barului când a izbucnit incendiul”, a confirmat el. „A reuşit să scape din flăcări şi şi-a dat seama că prietena lui era încă înăuntru. S-a întors să o salveze din flăcări. Pe lângă faptul că a fost o victimă, Tahirys este un erou, s-ar putea spune.”

Suferind o leziune la cap, Dos Santos (19 ani) este în prezent tratat într-un spital din Stuttgart, Germania, în aşteptarea transferului la Spitalul Mercy din Metz, Franţa.

Familia şi prietenii săi îi sunt alături, iar clubul său, FC Metz, menţine legătura regulată cu agentul şi familia sa pentru a monitoriza starea sa.

