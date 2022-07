FOTO Talibanii dezgroapă mașina fondatorului lor, pe care au ascuns-o de militarii SUA acum 20 de ani

Talibanii au dezgropat o Toyota albă folosită de fondatorul grupării extremiste, mollahul Mohammad Omar, pentru a fugi în sudul Afganistanului după ce coaliția condusă de SUA l-a alungat de la putere, relatează The Guardian.

Înalți oficiali talibani au cerut ca vehiculul să fie expus la muzeul național din Kabul, unde se află deja mașinile și autocarele foștilor regi și prim-miniștri, inclusiv o mașină cu sticla antiglonț crăpată în urma unei tentative de asasinat.

„Omul care a mers cu această mașină a luat parte la cele mai uimitoare evenimente din istorie”, a scris pe Twitter Anas Haqqani, fratele ministrului de interne, Sirajuddin Haqqani.

„S-a bazat pe Dumnezeu cel Atotputernic, a comandat forțele talibane într-un război inegal declanșat de zeci de țări invadatoare și a câștigat. Acest memorial ar trebui păstrat în muzeul național al țării”, a continuat el.

Ministrul Apărării, mollahul Muhammad Yaqoub, care esrrw fiul lui mollahului Omar, a ordonat oficialilor să scoată la lumină mașina, care a fost îngropată timp de aproximativ 20 de ani, a declarat o sursă talibană.

Imaginile cu excavarea, distribuite pe Twitter de un militant legat de talibani, arată mașina, acoperită cu o folie de plastic, într-o groapă aflată lângă zidul unui complex tradițional dintr-un sat din provincia Zabul.

„Această Toyota a fost folosită de regretatul emir pentru a merge din Kandahar în provincia Zabul la începutul invaziei conduse de SUA. Este în stare bună”, a scris Jalal.

Bette Dam, autoarea unei biografii a fondatorului talibanilor, Looking for the Enemy, a spus că se știa că Omara plecat de la baza din Kandahar într-o Toyota albă la sfârșitul anului 2001, după ce forțele susținute de SUA au răsturnat guvernul de la Kabul.

Și-a petrecut restul vieții la câțiva pași de bazele americane, în ciuda unei recompense de 10 milioane de dolari puse pe capul lui. Forțele americane ar fi percheziționat odată o casă în care se ascundea mollahul Omar, dar nu au găsit intrarea în camera secretă care se afla acesta, a spus Dam.

Omar a murit în 2013, dar talibanii nu au recunoscut oficial acest lucru decât după doi ani. Omar predase oricum controlul insurgenței talibane adjuncților săi în 2001.

În acel moment, talibanii încercau să se predea noului guvern susținut de SUA din Kabul, condus de Hamid Karzai, dar SUA au refuzat să accepte cererea lor.

Talibanii dezgroapă mașina fondatorului lor, pe care au ascuns-o de militarii SUA acum 20 de ani. Foto: Twitter/ Muhammad Jalal

„Mașina poate fi considerată importantă, pentru că Omar a folosit-o într-un moment istoric. Când a intrat în această Toyota albă și și-a părăsit biroul, cea mai mare parte a conducerii lui s-a predat”, a spus ea.

„El însuși a luat în acel moment decizia de a dispărea pe terenul bunicului său. Nu știam despre ascunderea mașinii, dar sunt sigură că nu s-a simțit deloc în siguranță, pentru că la scurt timp a început vânătoarea talibanilor care au vrut să se predea, așa că a îngropat mașina și s-a ascuns”, a adăugat Dam.

Editor : M.B.