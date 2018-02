FOTO-VIDEO. Scene emoționante la despărțirea hocheistelor sud-coreene de coechipierele lor nord-coreene

[올림픽] 작별인사하는 남북 여자 하키팀 (강릉=연합뉴스) 윤동진 기자 = 2018평창동계올림픽이 끝난지 하루가 지난 26일 오전 강릉 올림픽 선수촌에서 남북 여자 아이스 하키팀 선수들이 작별 인사를 하고 있다 2018.2.26 mon@yna.co.kr (끝) 저작권자 (C) 연합뉴스 무단전재 및 재배포금지 [2018-02-26 08:54 송고] ✔제보는 카톡/라인/위챗 okjebo #올림픽 #평창동계올림픽 #pyeongchang2018 #아이스하키 #단일팀 #작별 #연합뉴스

A post shared by 연합뉴스 공식 인스타그램 (@yonhap_news) on Feb 25, 2018 at 10:44pm PST