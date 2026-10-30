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„Fotografia de grup” a G20 a fost anulată din cauza lui Serghei Lavrov: proteste ale europenilor față de prezența rusului

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G20 Foreign Ministers' Meeting
Serghei Lavrov, ministrul rus al afacerilor externe, participă la reuniunea miniștrilor de externe ai G20, prezidată de secretarul de stat american Marco Rubio. 30 octombrie 2026, Statele Unite, Atlanta. Foto: Profimedia
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Diplomații europeni au refuzat să pozeze pentru o fotografie oficială alături de ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, în cadrul reuniunii miniștrilor de externe ai G20 din SUA, ceea ce a determinat gazdele americane să anuleze fotografia programată. Doi oficiali au confirmat pentru BBC anularea așa-numitei „fotografii de familie” programată pentru vineri dimineață, care, de obicei, ar include reprezentanți ai tuturor țărilor participante.

Reuniunea, care adună diplomați de vârf din cele mai mari economii ale lumii, este găzduită la Atlanta de secretarul de stat american Marco Rubio.

Ucraina nu este membră a G20, dar a fost invitată la reuniuni similare în ultimii ani. Cu toate acestea, Ucraina nu a fost invitată la această reuniune.

Relațiile dintre Ucraina și SUA au fost deosebit de tensionate în această lună, în contextul unui impas diplomatic între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președintele american Donald Trump cu privire la atacurile de la Kiev asupra infrastructurii petroliere din Rusia.

Ministrul britanic de externe, Ed Miliband, este prezent la eveniment, iar o sursă diplomatică a confirmat că Marea Britanie se numără printre țările care au refuzat să participe la fotografie.

Un oficial britanic a declarat: „Marea Britanie are o politică de lungă durată de a nu avea contacte bilaterale directe cu miniștrii ruși de la invazia Ucrainei și nu intenționăm să schimbăm acest lucru”.

Un oficial american a declarat că fotografia a fost anulată „după ce a devenit clar că unele dintre delegații nu erau dispuse să participe la o fotografie de grup”.

„În loc să permită ca o sesiune foto ceremonială să devină o distragere a atenției diplomatice, SUA au decis să renunțe la fotografie și să se concentreze pe discuțiile de fond”, a spus oficialul.

Spre deosebire de Ucraina, relațiile dintre SUA și Rusia par să se fi dezghețat parțial în ultimele săptămâni, întrucât Trump a ridicat unele sancțiuni și a convenit asupra unui acord pentru importul de motorină rusă pe piața americană.

Măsura vine în contextul în care Trump încearcă să reducă prețurile la combustibil în SUA înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului de la începutul lunii noiembrie, după luni întregi petrecute luptându-se cu consecințele politice ale războiului cu Iranul.

Ucraina și aliații săi europeni au criticat dur acordul lui Trump cu președintele rus Vladimir Putin.

Zelenski l-a numit „un cadou” pentru Putin, care echivalează cu „o investiție într-un război care trebuie încheiat, nu prelungit”.

Trump a afirmat că decizia sa de a suspenda mai multe sancțiuni împotriva Rusiei reprezintă un efort de a menține Moscova la masa negocierilor în războiul dintre Rusia și Ucraina.

Putin a declarat că Rusia, care a introdus o interdicție asupra exporturilor de motorină la începutul acestui an, este dispusă să aprovizioneze atât piața americană, cât și piețele globale cu petrol și produse petroliere.

Rusia a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022 și controlează în prezent aproximativ o cincime din teritoriul ucrainean.

În ultimele săptămâni, Moscova și-a intensificat atacurile mortale cu rachete și drone asupra Kievului și a altor orașe ucrainene.

Editor : B.E.

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