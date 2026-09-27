Fragmente de dronă, descoperite în Republica Moldova sâmbătă seară. Localnicii au alertat autoritățile

Fragmente ale unui aparat de zbor fără pilot au fost descoperite în seara zilei de sâmbătă, pe un câmp din apropierea localităţii Volintiri, raionul Ştefan Vodă. Poliţiştii de frontieră au ajuns în zonă după ce au fost alertaţi de localnici, relatează News.ro.

Potrivit Poliţiei de Frontieră din Republica Moldova, fragmentele au fost depistate în jurul orei 20:25, în extravilanul localităţii. Zona a fost imediat securizată, iar autorităţile au început verificările pentru a stabili circumstanţele incidentului.

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Deocamdată, nu au fost oferite informaţii despre tipul aparatului de zbor sau provenienţa acestuia.

Poliţia de Frontieră anunţă că monitorizează situaţia împreună cu celelalte instituţii competente şi menţine legătura cu autorităţile din Ucraina.

Cetăţenii sunt îndemnaţi să nu se apropie şi să nu atingă eventuale fragmente de drone, muniţii sau alte obiecte necunoscute. Persoanele care descoperă asemenea obiecte trebuie să părăsească zona şi să anunţe Serviciul 112.

Poliţia de Frontieră a anunţat că, în cooperare cu celelalte autorităţi competente, monitorizează în permanenţă situaţia şi menţine legătura cu autorităţile competente din Ucraina.

Editor : M.C