Francezii de rând pică testele de limbă pregătite de Guvern pentru străinii care vor să se stabilească în țară

Guvernul francez a fost acuzat că unele dintre noile sale teste de limbă pentru străinii care doresc să rămână în țară sunt atât de dificile încât chiar și propriii cetățeni nu le-ar trece. Un raport de impact privind o nouă lege a imigrației care ar trebui să intre în vigoare înainte de sfârșitul anului a sugerat că cerințele mai stricte ar putea duce la refuzarea permisiunii de ședere în Franța pentru 60.000 de persoane, scrie The Guardian.

Testele, care costă aproximativ 100 de euro, fac parte din legea adoptată în urmă cu un an, care include controale mai stricte la frontiere și măsuri mai stricte de expulzare a migranților străini. Miniștrii susțin că scopul său principal este de a promova o mai bună integrare a străinilor.

„Contract de integrare”

Până acum, cei care solicitau o „carte de séjour”- un document care le permite să rămână în Franța - trebuiau să semneze un „contract de integrare” și să promită că vor învăța limba franceză. Doar cei care solicitau cetățenia franceză sau rezidența pe termen lung erau obligați să susțină un test lingvistic.

Legea le va cere celor care solicită documente să aibă cel puțin nivelul de cunoaștere a limbii franceze al unui elev de gimnaziu, cu vârsta cuprinsă între 11 și 15 ani. Cei care solicită documente de ședere pe o perioadă mai îndelungată sau pentru cereri de cetățenie vor trebui să demonstreze un nivel mai ridicat de cunoaștere a limbii franceze.

O investigație realizată de FranceInfo a sugerat că nivelurile cerute ar pune la încercare chiar și vorbitorii nativi.

Nivelul prea ridicat

Aceasta a trimis 10 voluntari francezi, inclusiv un student la literatură cu cinci ani de studii superioare post-bacalaureat, să susțină testele la care vor fi supuși cei care solicită cetățenia franceză. Cinci au picat testul scris, dar au trecut testul oral, în timp ce doi nu au reușit să atingă nivelul necesar pentru a-și obține propria cetățenie.

Félix Guyon, de la Școala Thot, care ajută refugiații și solicitanții de azil să învețe limba franceză, a declarat: „Nivelul este mult prea ridicat pentru majoritatea străinilor care solicită cetățenie sau acte pentru a rămâne o perioadă lungă în Franța.”

Un raport de impact privind legea pentru Camera Superioară a Parlamentului, Senatul, a sugerat că aceasta va fi aplicată la peste 330.000 de persoane în primul an, aproximativ 60.000 dintre acestea urmând să pice testele de limbă și să le fie retras dreptul de a rămâne în Franța.

Bruno Retailleau, ministrul conservator de Interne, a declarat luna trecută: „Dacă o persoană străină locuiește legal în Franța de mai mulți ani și nu este capabilă să vorbească franceza, este pentru că nu a făcut efortul de a o învăța.”

Textul prevede că orice persoană care solicită cetățenia trebuie „să facă dovada unui nivel de limbă care să-i permită cel puțin să înțeleagă contextul esențial al unor subiecte concrete sau abstracte în cadrul unui test complex, să comunice spontan și să se exprime clar și detaliat pe o mare varietate de subiecte”.

Franța se aliniază cerințelor din țările vecine

Didier Leschi, directorul general al Oficiului francez pentru imigrație și integrare, a declarat că Franța se aliniază doar cerințelor din țările vecine, inclusiv Germania.

El a spus: „Întregul sistem este conceput pentru a da oamenilor un sentiment de responsabilitate și pentru a-i ajuta să se integreze. Trebuie să ai încredere în oameni. Ei au la dispoziție trei ani pentru a atinge nivelul minim și pentru a-și reînnoi permisul de ședere.”

Marianne, care s-a născut în Comore, dar locuiește în Franța de mai bine de un deceniu și lucrează ca femeie de serviciu, a declarat pentru FranceInfo: „Problema este că nu am timp. Nu am făcut studii în Franța și nu am nivelul necesar.”

Chloé Odent, coordonator și profesor în cadrul asociației A Voix Haute (cu voce tare) a declarat: „Există persoane care vorbesc franceza foarte bine, care comunică în fiecare zi la locul de muncă, dar care nu vor trece acest examen.”

Data intrării în vigoare a decretului nu a fost încă stabilită. Se preconizează că majoritatea pensionarilor cu vârsta de peste 65 de ani vor fi scutiți, la fel ca și cei care solicită sau reînnoiesc cardurile anuale de vizitator.

Legea, cunoscută sub numele de legea pentru controlul imigrației și îmbunătățirea integrării, a fost elaborată de fostul ministru de Interne Gérald Darmanin și adoptată în ianuarie 2024. Președintele Emmanuel Macron și Guvernul său au văzut în aceasta o schimbare spre dreapta, comentează The Guardian.

