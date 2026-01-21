Live TV

Franţa a cerut un exerciţiu al NATO în Groenlanda

e macron cu ochelari de soare vorbind la davos
Emmanuel Macron a susținut un discurs la Davos. Foto: Profimedia
Din articol
Soldați francezi în Groenlanda

Franţa a solicitat organizarea unui exerciţiu NATO în Groenlanda, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, şi s-a declarat pregătită să contribuie la acesta, a anunţat biroul preşedintelui Emmanuel Macron miercuri.

Anunţul privind această solicitare intervine în timp ce preşedintele american Donald Trump se îndrepta miercuri spre Forumul Economic de la Davos (în Elveţia), de la a cărui tribună se va adresa în încercarea de a-şi intensifica eforturile pentru dobândirea Groenlandei, în pofida protestelor europenilor, în cea mai mare deteriorare a relaţiilor transatlantice din ultimele decenii.

Vorbind marţi la Davos, Emmanuel Macron a declarat că Europa „nu va ceda în faţa bătăuşilor şi nu se va lăsa intimidată”, într-o critică usturătoare la adresa ameninţării lui Trump de a impune tarife vamale suplimentare dacă Europa nu-l lasă să preia controlul asupra Groenlandei.

Liderii NATO au avertizat că strategia lui Trump privind Groenlanda ar putea distruge Alianţa Nord-Atlantică. Trump a legat Groenlanda de furia sa pentru faptul că nu a primit Premiul Nobel pentru Pace.

Soldați francezi în Groenlanda

În contextul ameninţării preşedintelui american cu anexarea acestei insule arctice, aproximativ 15 soldaţi francezi au fost trimişi săptămâna trecută în Groenlanda pentru o misiune de recunoaştere „Arctic Endurance” de trei zile, la iniţiativa Danemarcei.

RTL a dezvăluit joia trecută că soldaţii francezi trimişi în Groenlanda erau vânători de munte din Brigada de Infanterie de Munte (BIM) din Grenoble.

Cu acest nou exerciţiu, Franţa doreşte să invite toţi membrii NATO să se alăture statelor deja prezente pe insulă prin trimiterea de soldaţi suplimentari pentru a participa la o simulare a unei invazii americane, notează RTL. Este o modalitate de a arăta că Franţa ia foarte în serios ameninţările şi că nu intenţionează să dea înapoi după ultimele atacuri ale lui Donald Trump, conform postului de televiziune citat.

Întrebată despre ordinul lui Putin, Sabalenka nu s-a ferit de cuvinte
Întrebată despre ordinul lui Putin, Sabalenka nu s-a ferit de cuvinte
