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Video Franța a interceptat încă un petrolier din flota-fantomă rusă

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emmanuel macron
Foto: Profimedia Images
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Marina Națională franceză a interceptat marți petrolierul „Deliver” în timp ce acesta se afla în largul Siciliei, „încălcând dreptul mării”, după cum a subliniat președintele Emmanuel Macron pe X joi.

„Această nouă acțiune împotriva flotei fantomă, desfășurată la câteva zile după o operațiune similară a Regatului Unit, ilustrează determinarea europenilor. Nu vom permite flotei fantomă să eludeze sancțiunile și să finanțeze efortul de război al Rusiei. Europa este hotărâtă”, a continuat președintele Republicii Franceze.

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Potrivit „Statului Major al Forțelor Armate”, petrolierul-cargo arbora pavilionul Camerunului și provenea din Primorsk, Rusia, scrie Le Parisien.

„Desfășurată în temeiul articolului 110 din Convenția Națiunilor Unite privind dreptul mării, această operațiune de control al pavilionului a avut ca scop verificarea naționalității unei nave suspectate că arborează un pavilion fals”, continuă aceeași sursă.

Nava a fost deviată și este în prezent escortată de forțele Marinei Naționale către un punct de ancorare pentru continuarea verificărilor. Prefectura precizează că s-a făcut o sesizare către procurorul din Marsilia.

Este a cincea interceptare de către Franța a unei nave suspectate că ar naviga sub o identitate falsă, și tot în legătură cu Rusia, începând din septembrie 2025.

La rândul său, Marina Regală Britanică a interceptat o primă navă la jumătatea lunii iunie, în Canalul Mânecii. Aceasta arbora, de asemenea, pavilionul Camerunului. De fiecare dată, Parisul și Londra au justificat aceste manevre ca făcând parte din lupta împotriva flotei fantomă, ilegale, utilizate de Rusia pentru a-și exporta hidrocarburile.

 

Editor : M.C

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