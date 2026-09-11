Franţa abandonează ţinta de reducere a deficitului bugetar

Economia Franţei va creşte anul acesta mai puţin decât se estima, iar Guvernul va rata ţinta de reducere a deficitului bugetar, a anunţat vineri ministrul de Finanţe, Roland Lescure, transmite Reuters.

Înrăutăţirea previziunilor complică sarcina Executivului de a adopta bugetul pe 2027 în următoarele luni într-un Parlament extrem de divizat, în contextul alegerilor prezidenţiale în două tururi, din aprilie-mai 2027.

Lescure le-a spus jurnaliştilor că a înrăutăţit prognoza de creştere a celei de-a doua economii a zonei euro la 0,5% în 2026, de la un nivel previzionat anterior de 0,7%, dar a menţinut estimarea privind o expansiune de 1% anul viitor.

„Acest an a fost marcat de crize extreme care au implicat patru tipuri diferite de şocuri: incertitudinile politice interne, majorarea preţurilor energiei, vremea extremă din vară şi creşterea costurilor de împrumut”, a explicat Lescure.

Creşterea economică mai lentă face mai dificil pentru Guvern să reducă anul acesta deficitul bugetar la 5% din PIB, aşa cum a planificat. În plus, au crescut costurile de împrumut. „Realitatea este că bugetul a fost construit pe ipoteza unui deficit bugetar de 5% din PIB. Iar realitatea este că, astăzi, 5% nu mai este o opţiune”, a afirmat ministrul de Finanţe.

Acesta nu a dat publicităţii o nouă ţintă de deficit şi a spus că Executivul încă efectuează ultimele ajustări la proiectul de buget pe 2027, notează Reuters, citată de Agerpres.

„Cred că este rezonabil să spunem că incertitudinile economice nu au fost niciodată mai ridicate ca în prezent. Operăm sub constrângeri bugetare severe, nu mai avem de unde să tăiem cheltuielile”, a declarat Lescure.

Acesta a subliniat că Franţa nu se confruntă cu dificultăţi în emiterea de obligaţiuni, dar a admis că au crescut costurile de împrumut, astfel încât ţara va cheltui anul acesta 65 miliarde de euro pentru a-şi achita datoria, aceasta fiind cea mai mare cheltuială unică din buget, şi cu 4,5 miliarde de euro mai mult decât era planificat iniţial.

Editor : Liviu Cojan