Franța acordă azil unui cuplu anti-Kremlin reținut de ICE

Franța a acordat azil unui cuplu de activiști ruși anti-Kremlin reținuți de ICE în Statele Unite, dar lucrurile nu sunt deloc clare în ceea ce-i privește. Soția lui Aleksei Ișimov, Nadejda, nu a fost de găsit luni, după ce Aleksei a aterizat la Paris. După ce Franța a eliberat cuplului vize umanitare pentru a evita deportarea lor în Rusia, Aleksei Ișimov, în vârstă de 31 de ani, a sosit luni dimineață la Paris din Seattle. Soția sa, Nadejda, în vârstă de 29 de ani, fostă voluntară a defunctului lider al opoziției Aleksei Navalnîi, era așteptată să sosească cu un zbor separat din Miami, tot luni dimineață, relatează AFP, preluată de msn.com.

Dar ea nu a apărut la Aeroportul Charles de Gaulle din Paris, așa cum era planificat.

„Sunt șocat”, a declarat pentru AFP la aeroport Aleksei, vizibil tulburat, care nu-și mai văzuse soția de peste 20 de luni.

Cuplul a fost afectat de măsurile restrictive privind imigrația luate de președintele american Donald Trump și a fost reținut de agenția ICE, care conduce campania de combatere a imigrației.

Olga Prokopieva, șefa asociației Russie-Libertes din Paris, care a asistat cuplul, a declarat că Nadejda nu a fost acceptată la bordul avionului deoarece avea un document de călătorie temporar, numit laissez-passer, în loc de pașaport.

Russie-Libertes și Comitetul rus împotriva războiului speră că Nadejda va fi autorizată să călătorească în Franța în curând.

Cuplul a părăsit Rusia în 2022, în contextul în care Kremlinul a intensificat represiunea împotriva oponenților în urma invaziei ruse din Ucraina.

Cuplul a zburat în cele din urmă în Mexic și a intrat în Statele Unite în 2024. Au fost reținuți de Serviciul de Imigrare și Vamă al SUA (ICE) și trimiși în diferite centre de detenție, ca parte a represiunii lui Trump împotriva imigranților.

Aleksei a petrecut nouă luni în detenție în California și mai târziu în statul Washington. În ianuarie 2025, a fost eliberat, dar obligat să poarte o brățară la gleznă.

„Peste o sută de țări”

Nadejda a fost ținută la Centrul de procesare ICE din sudul Louisianei timp de aproximativ 21 de luni.

Pentru a evita deportarea în Rusia, Aleksei a contactat numeroase țări.

„Începând din mai 2025, am scris scrisori către peste o sută de țări cerând ajutor, și practic nimeni nu a răspuns, cu excepția Franței”, a spus el.

El a spus că diplomații francezi erau „în contact permanent”.

„Au colaborat foarte strâns cu reprezentanții ICE, m-au contactat în mod regulat și au făcut tot posibilul pentru a ne ajuta să obținem o cale legală către siguranță și reunificare”, a spus el.

„Mi-e greu să găsesc cuvintele potrivite pentru a exprima recunoștința pe care o simțim”, a adăugat el.

Zeci de mii de ruși au solicitat azil politic în Statele Unite de la invadarea Ucrainei de către Rusia în 2022. Mulți dintre deținuți au fost supuși detenției arbitrare și nu au avut șansa de a se apăra în fața instanței.

Aproximativ 1.000 de ruși, mulți dintre ei solicitanți de azil, au fost deportați în Rusia din Statele Unite începând cu 2022. Unii dintre deportați au fost arestați la sosire.

Dmitri Valuev, șeful grupului Russian America for Democracy in Russia (RADR), care a urmărit cazul cuplului, a declarat că un judecător american a ordonat deportarea Nadejdei în Rusia. Dar activiștii speră că i se va permite să zboare în Franța.

Aleksei a spus că se va simți liniștit doar când își va vedea soția.

„Suntem foarte obosiți: au trecut aproape doi ani de stres și durere constante, iar despărțirea este deosebit de grea când nu ai idee când se va termina totul.”

