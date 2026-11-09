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News Alert Franța acuză oficial Iranul că se află în spatele atacului cibernetic care a afectat congelatoarele din supermarketuri

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Jean-Noël Barrot, ministrul de externe al Franței Foto: Profimedia
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Din articol
Atacuri asupra frigiderelor din SUA

Franța a acuzat Iranul că se află în spatele atacurilor cibernetice care au afectat frigiderele și congelatoarele din supermarketuri. În cadrul unei conferințe de presă, ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, a declarat că vor exista consecințe pentru teheran, transmite BBC News. De asemenea, procurorul din Paris a anunțat că a fost deschisă o anchetă împotriva șefului unei unități cibernetice ofensive asociate cu Garda Revoluționară Islamică din Iran.

El a afirmat că atacul a fost „fără precedent atât ca amploare, cât și ca nivel de agresivitate”, adăugând că țara va „aplica sancțiuni la nivel european împotriva tuturor celor responsabili de acest atac”.

În urma atacului cibernetic de luna trecută, frigiderele și congelatoarele din sute de supermarketuri din toată Franța s-au supraîncălzit, ceea ce a dus la deteriorarea produselor alimentare proaspete și congelate, a căror valoare este estimată la milioane de euro.

Apoi, săptămâna trecută, zeci de supermarketuri din alte șapte țări europene au fost, de asemenea, afectate de un atac cibernetic care a vizat frigiderele și congelatoarele. Nu se știe dacă aceste incidente sunt legate între ele.

Separat, luni, procurorul din Paris a declarat că a fost deschisă o anchetă împotriva șefului unei unități cibernetice ofensive asociate cu Garda Revoluționară Islamică din Iran.

Anterior, Reuters a relatat că autoritățile franceze suspectează că în spatele atacurilor cibernetice care au provocat avarii la frigiderele și congelatoarele comerciale din toată Franța luna trecută s-au aflat hackeri susținuți de statul iranian, potrivit a două surse familiarizate cu situația.

Acest lucru ar face ca aceste atacuri să se numere printre cele mai perturbatoare atacuri cibernetice din cadrul războiului cu Iranul, care a început în februarie, un conflict marcat de incidente izolate de presupuse perturbări cibernetice. Printre acestea s-au numărat perturbări ale sistemului de transport public din Los Angeles în martie, ale stațiilor de tratare a apei din SUA în iulie și ale navelor cu destinația Statele Unite în august.

Iranul neagă în mod sistematic că ar desfășura operațiuni cibernetice rău intenționate.

Atacul cibernetic din 11 octombrie, care a suprascris setările de temperatură ale frigiderelor comerciale din mai multe magazine, pare să fi fost ușor de pus în aplicare, au declarat anterior pentru Reuters experții în securitate cibernetică. Compania care produce multe dintre unitățile afectate a afirmat că o parte dintre acestea erau învechite sau rulau firmware învechit, ceea ce ar fi putut facilita pătrunderea hackerilor.

Efectele au fost totuși dramatice. La unele frigidere, temperatura a fost setată la un nivel atât de ridicat încât acestea au luat foc. În orele care au urmat atacului cibernetic, angajații supermarketurilor au transportat cutii pline cu carne alterată și înghețată topită în containere uriașe de gunoi. Costurile totale ale atacului s-ar putea ridica la zeci de milioane de euro la nivel național, a estimat un proprietar de supermarket francez.

Atacurile cibernetice au fost urmate în această lună de un al doilea val de atacuri care a lovit peste 100 de unități din întreaga Europă și a afectat chiar și frigiderele utilizate de băncile de sânge franceze, obligând angajații de acolo să mute o parte din sânge în alte unități de depozitare la rece.

Natura aparent simplă a atacurilor asupra frigiderelor — precum și repetarea acestora în mai multe țări — a dat naștere la speculații cu privire la posibilii responsabili, pe fondul îngrijorărilor continue legate de presupusa campanie de sabotaj a Rusiei în Europa, de războiul dintre SUA și Iran și de creșterea la nivel global a atacurilor cibernetice bazate pe inteligență artificială.

Atacuri asupra frigiderelor din SUA

Sabotajul frigiderelor din supermarketurile europene a fost precedat de cel puțin un incident similar în Statele Unite.

În luna august, frigiderele din cel puțin o jumătate de duzină de magazine militare au ieșit din funcțiune. Anchetatorii de la Pentagon tratează aceste defecțiuni ca pe un presupus atac cibernetic și colaborează cu autoritățile franceze pentru a descoperi adevărul despre ceea ce s-a întâmplat, a relatat Reuters luna trecută.

Reuters nu a putut stabili în mod independent dacă a existat vreo legătură între incidentele legate de frigidere de la bazele militare americane din august, campania de atacuri cibernetice din Franța și valul mai recent de atacuri cibernetice asupra frigiderelor care a lovit Europa.

O persoană familiarizată cu această chestiune a declarat că Pentagonul consideră Iranul suspect în atacurile cibernetice din august asupra magazinelor militare, dar că ancheta este încă în curs.

Reuters nu a putut stabili cum a ajuns armata la această concluzie sau dacă anchetează și alți suspecți. Faptul că armata SUA consideră Iranul suspect în campania de sabotaj a magazinelor militare a fost raportat pentru prima dată luna trecută de site-ul de știri Nextgov.

Pentagonul a declarat luni că este „conștient de speculațiile privind un potențial incident cibernetic”, dar că anchetatorii militari se ocupă de caz și că nu poate oferi comentarii suplimentare din motive de securitate.

Editor : B.E.

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