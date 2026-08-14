„Franţa arde și preşedintele se distrează pe jet-ski”. Imagini cu Emmanuel Macron din vacanță stârnesc numeroase critici

Preşedintele francez Emmanuel Macron şi-a atras critici din cauza unui reportaj în care a fost fotografiat practicând diverse activităţi nautice, între care jet-ski, într-o perioadă în care francezii suferă din cauza unor zile caniculare în serie şi a incendiilor, relatează vineri France Presse și Agerpres.

Atacurile împotriva şefului statului vin în special din partea opozanţilor de stânga. Potrivit Marinei Tondelier, şefa ecologiştilor şi candidată la alegerile prezidenţiale, francezii suferă de o „vară apocaliptică”, iar „preşedintele nostru îşi oferă un reportaj publicitar despre vacanţa sa” în săptămânalul Paris Match.

„Emmanuel Macron: 'Aţi văzut ce viteză are marele meu jet-ski?'”, îl ironizează ea vineri pe X, punând în paralel fotografia de pe prima pagină a revistei cu „morţii din cauza celor cinci valuri de căldură, unei secete şi a unor incendii istorice”.

Fotoreportajul aminteşte şi de altele luate în cursul precedentelor sale sejururi estivale la reşedinţa prezidenţială de la Fort Breganson, situată în sudul Franţei, şi care îi atrăsese deja critici din partea opozanţilor de stânga.

Anturajul lui Emmanuel Macron a informat că fotograful nu a beneficiat de „niciun acces autorizat” pentru a-şi realiza reportajul. „Există fotografii furate ale preşedintelui în fiecare an din ultimii nouă”, au indicat persoane din anturaj.

„În timpul caniculei, când Franţa arde, când o parte dintre francezi nu a putut pleca în vacanţă, preşedintele se distrează pe jet-ski la Breganson. Acesta e mesajul? Este foarte reuşit!”, ironizase joi şi Olivier Faure, primul secretar al Partidului Socialist.

În centrul reportajului poate fi văzut Macron practicând şi alte sporturi nautice, între care surfing. Articolul care însoţeşte fotografiile descrie această vacanţă ca „dedicată studiului”, cu un birou amenajat în fort: „Preşedintele îşi petrece zilele la telefon”.

El precizează de asemenea (între unele citate anonime ale consilierilor politici) că vacanţa preşedintelui este şi ritmată prin box şi alergare.

Olivier Faure nu spune în schimb nimic despre o altă fotografie care ocupă un colţ al aceleiaşi pagini a Paris Match, unde aliatul său Raphael Glucksmann îşi sărută partenera, jurnalista Lea Salame, în apele unei plaje din Corsica.

Şeful partidului Place publique urmează să confirme la întoarcere din vacanţă dacă va fi într-adevăr candidat la prezidenţiale, caz în care ar trebui să treacă printr-o alegere primară pentru a obţine sprijinul Partidului Socialist.

Dar aleşii stângii îşi concentrează criticile asupra şefului statului, notează AFP.

„Asta este politica aşa cum nu-mi place”, a afirmat Pierre Ouzoulias, senator comunist, pentru radio Europa 1, care ar fi preferat ca Emmanuel Macron „să fie într-un camion de pompieri care ajută pompierii să stingă incendiul, acolo ar fi fost locul său”.

„După vara pe care am trăit-o, să arăţi că preşedintele în cele din urmă este în vacanţă, consider că asta nu corespunde nivelului de îngrijorare al populaţiei, care este generalizat”, a adăugat alesul comunist.

Deputata Rassemblement National (Reuniunea Naţională, de extrema dreaptă), Edwige Diaz, intervievată de postul de radio France Info, a calificat drept "stângăcii" fotografiile cu şeful statului. Dar "toată lumea are dreptul la o vacanţă" şi există "subiecte mai importante", a adăugat ea.

Editor : A.P.