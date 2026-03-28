Franţa: Atentat dejucat la Paris, în faţa filialei Bank of America

Un atentat cu încărcătură explozivă a fost dejucat sâmbătă la Paris în faţa filialei Bank of America graţie intervenţiei poliţiei, ce a reţinut un bărbat care se pregătea să declanşeze dispozitivul, transmite AFP.

Faptele s-au produs în jurul orei locale 15:30 (14:30 GNT), pe Rue de la Boétie, în vestul părţii centrale a Parisului.

Poliţiştii au reţinut un bărbat care depusese o încărcătură explozivă artizanală în faţa imobilului.

Încărcătura era formată dintr-un bidon de 5 litri plin cu lichid, probabil o hidrocarbură, un sistem de aprindere, o petardă de aproximativ 650 de grame de pudră explozivă, potrivit primelor elemente ale anchetei.

Ansamblul încărcăturii a fost preluat de genişti şi în prezent este analizat la prefectura poliţiei din Paris.

Parchetul naţional antiterorist (PNAT) s-a sesizat după această tentativă de atentat.

Ancheta a fost deschisă în special pentru ''tentativă de degradare prin incendiu sau mijloc periculos în legătură cu o întreprindere teroristă şi asociere teroristă de răufăcători'', a adăugat PNAT.

Într-un mesaj postat pe X, ministrul francez de interne Laurent Nunez a ţinut să remarce ''mai mult ca niciodată vigilenţa la nivel înalt'', felicitând poliţiştii pentru intervenţia şi ''mobilizarea lor în contextul internaţional actual''.

După declanşarea războiului din Orientul Mijlociu, ministrul de interne francez şi-a multiplicat apelurile la vigilenţă extremă adresate forţelor de ordine, în special pentru a proteja opozanţii iranieni, lăcaşurile de cult evreieşti şi interesele americane din Franţa, toate acestea fiind identificate ca ţinte potenţiale ale actelor teroriste.

 

Top Citite
photo-collage.png - 2026-03-27T103137.762
1
Decizie fără precedent în SUA: semnătura lui Donald Trump va apărea pe bancnotele...
marco rubio si volodimir zelenski in biroul oval
2
Marco Rubio îl acuză pe Volodimir Zelenski că a „minţit” în legătură cu garanţiile de...
stalpi dunare
3
Ilie Bolojan spune că va face publice numele „noilor băieți deștepți din energie”...
Drone is flying in the sky. Operator controls the drone. War in Ukraine
4
Ucrainenii au reușit să arunce în aer cea mai mare fabrică de îngrășăminte fosfatice din...
donald trump
5
„Trebuie să redeschidem Strâmtoarea Trump”. După Golful Mexic, liderul de la Casa Albă a...
Ion Țiriac critică investiția de 117 milioane € a Guvernului României: ”Cea mai mare prostie”
Digi Sport
Ion Țiriac critică investiția de 117 milioane € a Guvernului României: ”Cea mai mare prostie”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Gas fueling in station
Un nou tip de turism în Europa: călătoria pentru benzină
serghei lavrov face declaratii
Scandal în Franța, după un interviu al lui Serghei Lavrov la France 2. Ministru: Moscova şi-a „desfăşurat liniştită propaganda”
După atacul lui Trump la adresa aliaților NATO, Rubio participă la reuniunea G7 din Franța. Ce este pe agenda discuțiilor
politie jandarmi poarta brasov
Furt de motorină pe șantier de modernizare a căii ferate în Brașov. Angajaţi ai unei firme de lucrări ar fi format un grup infracțional
accident neamt
Accident grav în Neamț: Două mașini s-au ciocnit pe DN 15D. Patru persoane au murit, alte trei au fost rănite
Recomandările redacţiei
INSTANT_PNL_CIUCU_BOLOJAN_ANUNT001_INQUAM_Photos_Malina_Norocea-scaled
„Nu ne putem juca de-a coaliţiile”. Ciucu, mesaj pentru Grindeanu...
No Kings Donald Trump
A treia rundă de proteste „No Kings” va reuni milioane de americani...
kaja kallas la o reuniune
„Când vă veţi pierde răbdarea?”. Kaja Kallas, răbufnire la adresa lui...
pompe carburanti
Carburanții s-au scumpit la pompă pentru a 17-a oară de când a...
Ultimele știri
Ciclon mediteranean în România: ANM anunță ploi în mare parte din țară, ninsori și viscol. Cum va fi vremea săptămâna viitoare
Tragedie în Mediterană: 22 de migranți, morți după șase zile în derivă. Supraviețuitorii spun că victimele au fost aruncate peste bord
Kremlinul își intensifică controlul asupra mediului de afaceri. Rezultatul, opus celui scontat: crește economia subterană
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O bunică fit are o viață de adolescentă rebelă: “Ies și cu 5 persoane pe săptămână. Unul mi-a oferit 200 de...
Cancan
'Profetul Apocalipsei' anunță o mare catastrofă în august 2026, după ce a prezis războiul din Iran
Fanatik.ro
Gino Iorgulescu și-a scos la vânzare vila din Primăverii. Cum arată locuința de lux pe care șeful LPF cere o...
editiadedimineata.ro
Elevii care duc România la mondialul de robotică: echipa CSH are nevoie de sprijin pentru a ajunge la Houston...
Fanatik.ro
La ce preţ va ajunge, de fapt, motorina, într-un an: „Va fi dezastru dacă va continua războiul!”
Adevărul
Operațiuni secrete: avioanele guvernului Orban ar fi transportat bani și obiecte de valoare din Rusia...
Playtech
Adio, buletin de plastic. Actele se mută pe telefon și ajung și în România
Digi FM
Țara din Europa unde permisul auto costă cât o mașină second-hand. Șoferii ajung să plătească între 3.500 și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Turcii au rămas "mască" după anunțul în legătură cu Gică Hagi: "Șoc în România"
Pro FM
Cum arată Loredana Groza în costum de baie, la 55 de ani. S-a fotografiat fără inhibiții pe o plajă din...
Film Now
De ce a părăsit Antonio Banderas Hollywood-ul în apogeul carierei sale: „Am fost la un pas de moarte”
Adevarul
Adevărul despre ieftinirea carburanților: de ce scăderea accizei este evitată, deși este singura măsură cu...
Newsweek
Ministrul muncii despre schimbarea sistemului de pensii. Crește vârsta de pensionare? Mai poți ieși anticipat?
Digi FM
Cât a cheltuit Nicușor Dan pe toate deplasările din 2025. Suma ar fi acoperit doar un singur zbor de lux al...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Dormi 7-8 ore pe noapte, dar tot ești obosit? Explicația unui specialist și sfaturile lui pentru un somn mai...
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Ce au descoperit autoritățile în cazul fraudei comise asupra Ursulei Andress, fata Bond din anii '60. Scandal...
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”