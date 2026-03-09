Franța avertizează că o confruntare între China și SUA „e inevitabilă”: Va avea „consecințe grave”

Ministrul francez de Externe, Jean-Noel Barrot, a avertizat cu privire la un conflict între China și Statele Unite, afirmând că Europa trebuie să rămână „fermă” și „să spună nu” inclusiv Washingtonului, relatează AFP, potrivit Agerpres.

„Totul pare să se întâmple ca şi cum o ciocnire majoră între China şi Statele Unite ar fi în cele din urmă inevitabilă, cu consecinţe foarte grave pentru restul lumii şi, prin urmare, pentru noi înşine”, a avertizat el într-un discurs adresat ambasadorilor Uniunii Europene la Bruxelles.

Confruntată cu acest risc, departe de a alege o tabără şi de a se „supune”, Europa trebuie „să rămână fermă şi să ştie să spună nu”, inclusiv Statelor Unite, atunci când acestea atacă „ceea ce îi este cel mai intim, democraţia sau integritatea sa teritorială”, a subliniat ministrul francez.

Europa este, în multe privinţe, „o variabilă pe care unii ar prefera să o vadă dispărând”, atât la Beijing, cât şi la Washington, a afirmat el.

În Strategia Naţională de Securitate publicată în decembrie de Casa Albă, Europa este descrisă ca un continent „condamnat la dispariţie civilizaţională”, a remarcat el.

„Cei care prevăd dispariţia civilizaţiei europene ar trebui să înceapă prin a-şi examina propria slăbiciune„, a adăugat ministrul.

Barrot a vizat-o, fără a o numi, şi pe preşedinta Comisiei Europene.

Ursula von der Leyen este acuzată de încălcarea politicii externe, un domeniu rezervat statelor membre sau serviciilor Înaltului Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate, Kaja Kallas.

Criticii ei spun că ea a adoptat în repetate rânduri poziții publice care depășesc cu mult consensul dintre membrii blocului.

„Am avut senzația că halucinez când am văzut-o pe Ursula von der Leyen sunându-i pe șefii statelor din Golf”, a declarat Nathalie Loiseau, o deputată franceză de centru din Comisia pentru afaceri externe a Parlamentului European.

„Ea nu are experiență diplomatică, vorbește fără a avea un mandat sau informații din partea serviciilor secrete. Cuvintele ei nu au nicio valoare în afara declarației sale personale”, adaugă acesta.

În acest context, Jean-Noel Barrot a reamintit că cea care „conduce politica externă şi de securitate comună a Uniunii” este Kaja Kallas. În consecinţă, Comisia Europeană „trebuie să respecte cel mai strict” tratatele europene, a insistat el.

