Franța cere eliberarea femeii de 86 de ani, văduva unui veteran american, reținută de ICE în Statele Unite

Guvernul francez face presiuni asupra Departamentului pentru Securitate Internă al SUA (DHS) pentru a o elibera din centrul de detenție pentru imigranți pe văduva franceză în vârstă de 86 de ani a unui veteran militar, după ce aceasta a fost reținută la începutul acestei luni, scrie The Guardian.

Reținută în Alabama pentru depășirea vizei

Agenții Serviciului de Imigrare și Vamă al SUA (ICE) au reținut-o pe Marie-Therese Ross în Alabama, pe 1 aprilie, după ce aceasta a depășit perioada de valabilitate a vizei sale de 90 de zile, potrivit DHS. Ross este acum reținută într-un centru federal de detenție pentru imigranți din Louisiana.

Ea se numără printre miile de persoane vizate de agenda de deportare în masă a administrației Trump, care a dus la reținerea soțiilor soldaților americani și a veteranilor militari, care beneficiau anterior de o mai mare indulgență în cadrul politicilor abandonate de Donald Trump în al doilea mandat al său.

Autoritățile franceze, „mobilizate pe deplin”

Rodolphe Sambou, consulul general al Franței la New Orleans, a declarat pentru Associated Press că guvernul francez s-a „mobilizat pe deplin” pentru a obține eliberarea acesteia. El a spus că a vizitat-o de două ori până acum în detenție.

„Având în vedere vârsta ei, ne dorim cu adevărat ca ea să iasă din această situație cât mai curând posibil”, a spus Sambou. „Vrem să o scoatem din închisoare.”

Sambou a declarat că a ținut legătura în mod frecvent cu familia lui Ross și cu oficialii francezi din Washington DC, Atlanta și Paris pentru a încerca să coordoneze eliberarea lui Ross și să se asigure că aceasta are acces la hrană și îngrijiri medicale suficiente. El a spus că guvernul francez a contactat, de asemenea, Departamentul pentru Securitate Internă (DHS).

El a refuzat să comenteze statutul ei juridic sau alte detalii ale cazului.

Povestea unei căsătorii târzii

Ross s-a căsătorit cu William Ross, rezident în Alabama, în aprilie anul trecut, conform registrelor de căsătorie din județul Calhoun. William Ross a murit în ianuarie, potrivit unui necrolog publicat de familia sa, care menționează că acesta a fost căpitan în armata SUA.

Un avocat care o reprezintă pe Ross într-o altă cauză juridică nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii. Familia lui Ross nu a răspuns la solicitările de comentarii.

Numeroase rapoarte media au afirmat că Ross a călătorit în SUA pentru a se reîntâlni cu o veche iubire de acum câteva decenii și că cei doi s-au căsătorit.

Editor : Ana Petrescu