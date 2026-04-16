Live TV

Franța cere eliberarea femeii de 86 de ani, văduva unui veteran american, reținută de ICE în Statele Unite

Data publicării:
ICE and DHS Agents Assist Travelers at BWI Airport
Foto: Profimedia Images
Din articol
Guvernul francez face presiuni asupra Departamentului pentru Securitate Internă al SUA (DHS) pentru a o elibera din centrul de detenție pentru imigranți pe văduva franceză în vârstă de 86 de ani a unui veteran militar, după ce aceasta a fost reținută la începutul acestei luni, scrie The Guardian.

Reținută în Alabama pentru depășirea vizei

Agenții Serviciului de Imigrare și Vamă al SUA (ICE) au reținut-o pe Marie-Therese Ross în Alabama, pe 1 aprilie, după ce aceasta a depășit perioada de valabilitate a vizei sale de 90 de zile, potrivit DHS. Ross este acum reținută într-un centru federal de detenție pentru imigranți din Louisiana.

Ea se numără printre miile de persoane vizate de agenda de deportare în masă a administrației Trump, care a dus la reținerea soțiilor soldaților americani și a veteranilor militari, care beneficiau anterior de o mai mare indulgență în cadrul politicilor abandonate de Donald Trump în al doilea mandat al său.

Autoritățile franceze, „mobilizate pe deplin”

Rodolphe Sambou, consulul general al Franței la New Orleans, a declarat pentru Associated Press că guvernul francez s-a „mobilizat pe deplin” pentru a obține eliberarea acesteia. El a spus că a vizitat-o de două ori până acum în detenție.

„Având în vedere vârsta ei, ne dorim cu adevărat ca ea să iasă din această situație cât mai curând posibil”, a spus Sambou. „Vrem să o scoatem din închisoare.”

Sambou a declarat că a ținut legătura în mod frecvent cu familia lui Ross și cu oficialii francezi din Washington DC, Atlanta și Paris pentru a încerca să coordoneze eliberarea lui Ross și să se asigure că aceasta are acces la hrană și îngrijiri medicale suficiente. El a spus că guvernul francez a contactat, de asemenea, Departamentul pentru Securitate Internă (DHS).

El a refuzat să comenteze statutul ei juridic sau alte detalii ale cazului.

Povestea unei căsătorii târzii

Ross s-a căsătorit cu William Ross, rezident în Alabama, în aprilie anul trecut, conform registrelor de căsătorie din județul Calhoun. William Ross a murit în ianuarie, potrivit unui necrolog publicat de familia sa, care menționează că acesta a fost căpitan în armata SUA.

Un avocat care o reprezintă pe Ross într-o altă cauză juridică nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii. Familia lui Ross nu a răspuns la solicitările de comentarii.

Numeroase rapoarte media au afirmat că Ross a călătorit în SUA pentru a se reîntâlni cu o veche iubire de acum câteva decenii și că cei doi s-au căsătorit.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
traian basescu peter magyar
1
Traian Băsescu, despre Peter Magyar: Este o copie aproape fidelă a lui Viktor Orban, un...
simion aur inquam george calin
2
Reacția lui George Simion după acuzațiile lui Peter Magyar: „Nu am dansat niciodată pe...
Hungary Election
3
Primul lider străin care îl atacă pe Peter Magyar după alegerile din Ungaria
donald trump
4
Prima declarație a lui Trump despre noul premier al Ungariei. Cum îl descrie liderul de...
peter magyar face declaratii
5
Peter Magyar, după o convorbire telefonică cu Ursula von der Leyen: Eliberarea fondurilor...
Arda Guler s-a dus la Slavko Vincic și i-a spus ceva ce probabil n-a mai auzit în viața lui. Roșu DIRECT!
Digi Sport
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
MjYwMTE2N2YyNDViOTI3YjliM2JmMDY3NWEwODU2.thumb
Consilierul lui Mojtaba Khamenei nu vrea armistițiu și susține că „ar fi bine” dacă SUA ar lansa o invazie terestră în Iran
Armata SUA
Forțele armate ale SUA sunt „pregătite să execute ordinele lui Trump” privind o intervenție în Cuba
Preşedintele Rezervei Federale (Fed), Jerome Powell
Donald Trump ameninţă că îl va demite pe Jerome Powell dacă nu părăseşte singur funcţia de şef al Rezervei Federale
benjamin netanyahu face declaratii
Compromisul făcut de Netanyahu care i-a „dezamăgit profund” pe israelieni: „Există frustrare chiar și în rândul electoratului său”
The Inauguration Of Donald J. Trump As The 47th President
Trump și Vance dau semne că au abandonat Ucraina. Ce spune însă cel mai recent sondaj despre interesul americanilor pentru Kiev
Recomandările redacţiei
ilie bolojan sorin grindeanu parlament buget
Ilie Bolojan le-a transmis liberalilor că nu demisionează: „Când te...
oameni pe stradă
Sondaj la comanda Digi24: La ce renunță românii după valul de...
JUC-HERGHELIE - CLUJ - CONGRES - UDMR - 10 OCT 2025
Planul PSD, după ședința de luni: forțarea lui Bolojan să...
European,Union,Flag,On,European,Continent,On,Geopolitical,World,Map.
Cine va fi următorul „perturbator-șef” al Uniunii Europene. 5 lideri...
Ultimele știri
Ministerul Economiei propune scăderea pragului pentru insolvența persoanelor fizice la 10 salarii minime
Rusia cere reluarea cât mai curând a negocierilor în format 5+2 privind Transnistria și acuză Chișinăul și Kievul că pun piedici
Incendiu violent la una dintre cele două rafinării din Australia. Flăcările au atins 60 de metri înălţime
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum ne influențează Luna Nouă în Berbec de pe 17 aprilie 2026. Efectele pe care le aduce
Cancan
21 aprilie 2026: Ziua în care vreme o ia razna în București. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
Fanatik.ro
Consiliera de stat a lui Ilie Bolojan, învinsă într-un dosar în care s-a contestat o executare silită. Ce...
editiadedimineata.ro
Statele din Golf limitează imaginile din războiul cu Iranul, în timp ce jurnaliștii sunt arestați
Fanatik.ro
S-au înțeles! Gică Hagi va fi votat AZI noul selecționer al României: când va fi prezentat oficial și ce...
Adevărul
Pățania unei românce în Maroc, unde a fost la un pas de a rămâne pe cont propriu în deşert: „Cea mai mare...
Playtech
Ce salariu are Ilie Bolojan ca premier. Tabel comparativ cu veniturile prim-miniștrilor europeni
Digi FM
Reguli noi pentru turiști în Grecia și amenzi de până la 3.000 de euro. Ce nu mai ai voie să faci din această...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ana Maria Tănăsie: "Nu a vrut nimeni să fie prieten cu mine. Mă arătau cu degetul!"
Pro FM
Lucian Viziru, declarații rare despre plecarea din România. Din ce își câștigă banii în prezent: „Nu m-am...
Film Now
Heather Locklear și Lorenzo Lamas, noul cuplu surpriză de la Hollywood. El a fost căsătorit de șase ori și...
Adevarul
Iranul îl ironizează pe Trump cu un videoclip AI controversat: liderul american, aruncat în Iad de Iisus
Newsweek
SONDAJ De ce se tem românii cel mai mult: Nu se mai plătesc pensii: 25%. Crește vârsta de pensionare: 18%
Digi FM
Warren Buffett rupe relația cu Bill Gates după scandalul Epstein: "Nu am mai vorbit deloc cu el. Nu vreau să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Incapacitatea unei persoane vârstnice de a-şi aminti visele, asociată cu una dintre cele mai grave boli
Digi Animal World
Trei rase de câini pe care ar trebui să le eviți. Una poate „ucide lupi”
Film Now
Eric Roberts, adevărul despre relația cu sora lui, Julia Roberts: "E o tipă cool". Ce spune acum, după ani de...
UTV
Kim Kardashian și Lewis Hamilton au fost surprinși împreună în Los Angeles. Ce au făcut la doar câteva zile...