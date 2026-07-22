Franţa cere Rusiei să-şi retragă trupele din Transnistria şi să susţină „cu adevărat” soluţionarea paşnică a conflictului

Franţa îşi reafirmă sprijinul pentru integritatea teritorială a Republicii Moldova şi îi cere din nou Federaţiei Ruse să-şi retragă trupele staţionate ilegal în regiunea transnistreană, potrivit unui mesaj transmis de Ministerul francez de Externe cu ocazia împlinirii a 34 de ani de la semnarea acordului de încetare a focului, care a pus capăt războiului de pe Nistru.

„Cu treizeci şi patru de ani în urmă, acordul de încetare a focului din 21 iulie 1992 a pus capăt războiului de pe Nistru. De atunci, cu încălcarea dreptului internaţional şi a propriilor angajamente, Rusia menţine un contingent militar în regiune. În această zi simbolică, Franţa îşi reafirmă încă o dată sprijinul ferm pentru integritatea teritorială a Republicii Moldova şi cere Rusiei să îşi retragă trupele staţionate ilegal pe malul stâng al Nistrului şi să susţină cu adevărat procesul de soluţionare paşnică a conflictului transnistrean”, se arată în mesajul Ministerului francez de Externe, citat de NewsMaker.

Războiul de pe Nistru a izbucnit în primăvara anului 1992, după autoproclamarea independenţei regiunii transnistrene, şi s-a încheiat la 21 iulie, prin semnarea unui acord de încetare a focului de către preşedinţii de atunci ai Republicii Moldova şi Federaţiei Ruse, Mircea Snegur, respectiv Boris Elţîn.

Conflictul s-a soldat cu sute de morţi şi mii de răniţi, iar regiunea transnistreană a rămas în afara controlului autorităţilor constituţionale de la Chişinău. De atunci, Rusia continuă să menţină un contingent militar în stânga Nistrului.

Declaraţia prin care Rusia s-a angajat să îşi retragă complet trupele nu ar conţine obligaţii asumate de Moscova, ci doar „intenţii”

Autorităţile de la Chişinău solicită constant evacuarea militarilor ruşi şi a muniţiilor depozitate la Cobasna, precum şi înlocuirea actualei misiuni de menţinere a păcii cu o misiune civilă internaţională. Solicitările sunt, însă, ignorate constant de Moscova. În consecinţă, prezenţa militară rusă în stânga Nistrului rămâne unul dintre principalele subiecte ale dosarului transnistrean.

Recent, ambasadorul agreat al Federaţiei Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, a susţinut că Declaraţia de la Istanbul din 1999 - prin care Rusia s-a angajat să îşi retragă complet trupele şi muniţiile din regiunea transnistreană până la 31 decembrie 2002 - nu ar conţine obligaţii asumate de Moscova, ci doar „intenţii”. Diplomatul a declarat, totodată, că retragerea militarilor ruşi va fi posibilă doar după soluţionarea conflictului transnistrean în cadrul formatului de negocieri „5+2”, blocat de la începutul invaziei ruse în Ucraina, menţionează NewsMaker, potrivit News.ro.

Editor : Liviu Cojan