Live TV

Franţa crede că summitul NATO de la Ankara poate contribui la „rearmonizarea” relaţiilor dintre Europa şi SUA. Pe ce se bazează Parisul

Data publicării:
drapelul nato langa steaguri nationale
Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Franţa va profita de întâlnirea de la Ankara pentru a întări mesajul său că Europa trebuie să se „reînarmeze”

Franţa consideră că la summitul NATO de la Ankara se pot face progrese în „rearmonizarea” dintre Europa şi Statele Unite, o îmbunătăţire a relaţiilor ce a putut deja fi observată la summitul G7 de de la Evian, organizat sub preşedinţia rotativă franceză, transmite vineri EFE.

Un optimism justificat, în opinia Parisului, de participarea „prelungită” a preşedintelui american Donald Trump la summitul G7 din acest an (la cel din 2025, în Canada, liderul american a plecat înainte de final) şi la cina ulterioară pe care i-a oferit-o omologul său francez, Emmanuel Macron, la palatul Versailles.

Aceste consideraţii au fost împărtăşite vineri jurnaliştilor de surse de la Palatul Elysée, care au remarcat, de asemenea, că la summitul de la Evian a fost emis pentru prima dată un comunicat „puternic” despre războiul din Ucraina, conflict care va fi un subiect important pa agenda reuniunii la vârf a NATO din Turcia (7-8 iulie), notează EFE, citată de Agerpres.

Totuşi, optimismul francez contrastează cu ultimele declaraţii despre NATO ale preşedintelui Donald Trump, care i-a calificat pe aliaţii europeni ca fiind „teribili” pentru că nu l-au susţinut în războiul cu Iranul şi a ţinut să precizeze că va participa la întâlnire „doar din respect” pentru preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan.

De fapt, Washingtonul ameninţă că va proceda la o retragere a trupelor din Europa, însă Parisul a amintit că această abordare nu provine doar din strategia administraţiei Trump.

Franţa va profita de întâlnirea de la Ankara pentru a întări mesajul său că Europa trebuie să se „reînarmeze”

În privinţa acestui aspect, punctul cheie în viziunea guvernului francez este ca retragerea să se facă în mod transparent şi în coordonare cu europenii.

Franţa va profita de întâlnirea de la Ankara pentru a întări mesajul său că Europa trebuie să se „reînarmeze” şi să îşi asume propria securitate, ceea ce, au reamintit sursele citate de EFE, nu înseamnă doar creşterea cheltuielilor pentru apărare, deja asumată de aliaţii, ci şi creşterea capacităţilor industriale.

În ceea ce priveşte Ucraina, guvernul francez va veni la Ankara din nou cu mesajul că sprijinul acordat Kievului este „fundamental” pentru „securitatea şi stabilitatea Europei”.

Un alt mesaj al Franţei va viza faptul că, în pofida intensificării atacurilor ruse în ultimele zile, în special asupra Kievului, posibilele negocieri de pace trebuie să aibă ca punct de plecare „linia de contact” a conflictului, iar aceste discuţii nu pot avea loc fără prezenţa europenilor la masă negocierilor.

Un alt element de context vizează faptul că summitul NATO are loc cu doar câteva zile înaintea întâlnirii de la Paris a aliaţilor Ucrainei, pe 13 iulie. 

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
ilie bolojan ceas conferinta palatul victoria guvern
2
Culisele discuțiilor de la Cotroceni. Bolojan: Grindeanu a negat pur și simplu dreptul...
drona geran cazuta
3
Kievul trage alarma: Dronele și rachetele cu care Rusia a atacat Ucraina într-o singură...
ilie bolojan in parlament
4
Soluția propusă de Ilie Bolojan pentru criza politică: „E greu de presupus că un guvern...
marcel ciolacu la o sedinta
5
Marcel Ciolacu a fost ales la conducerea organismului care coordonează investiţiile în...
L-au pus să-și dea demisia după Cupa Mondială și i-au plătit o avere: 7.000.000 de euro!
Digi Sport
L-au pus să-și dea demisia după Cupa Mondială și i-au plătit o avere: 7.000.000 de euro!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
militari ucraineni
Ucraina va primi la summitul NATO un angajament de ajutor militar de 140 de miliarde de euro
DC: President Trump Holds a Cabinet Meeting
Cum încearcă „consilierul matrimonial” să salveze relația dintre Trump și aliații europeni, înainte de summitul din Turcia
Summit of the Baltic Sea NATO countries in Helsinki
Avertismentul Estoniei: „O Europă în care Rusia își atinge obiectivele ar fi mult mai costisitoare decât sprijinirea Ucrainei”
canicula-europa-profimedia6-1-1536x1024
Cel puțin 3.700 de oameni au murit în Franța, Olanda și Belgia din cauze asociate valului de caniculă din iunie
soldat rus militar rus rusia
Rusia pregătește un atac asupra Poloniei, avertizează SUA. Soldații Moscovei ar putea traversa granița și pătrunde pe teritoriul NATO
Recomandările redacţiei
drona_port_ct1
Ucraina a transmis clarificări despre drona care a intrat în Portul...
simion si georgescu intr-o sectie de votare
L-ar mai propune AUR pe Călin Georgescu premier? Răspunsul lui George...
o femeie cu bancnote in mana
România, pe locul doi în UE la deficitul de cont curent în primul...
Cristina Chiriac:
Procurorul general al României sare în apărarea DIICOT în cazul...
Ultimele știri
E impune sancţiuni împotriva a şase oameni de ştiinţă ruşi implicaţi în otrăvirea lui Aleksei Navalnîi
Tăițeii cu ouă au intrat oficial în Registrul Rețetelor Consacrate. Anunțul făcut de Ministerul Agriculturii
Un utilizator misterios al Polymarket a pariat aproximativ 400.000 de dolari pe demiterea lui Putin înainte de sfârșitul anului
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A știut că a găsit-o pe femeia vieții lui, dar a uitat să-i ceară numărul de telefon. Ce a făcut a doua zi a...
Cancan
Cât a plătit o turistă, la „împinge tava” din Mamaia, pentru o ciorbă de văcuță și o pulpă de pui cu cartofi...
Fanatik.ro
Cum a reacționat Rute Cardoso după ce Cristiano Ronaldo și jucătorii Portugaliei i-au dedicat lui Diogo Jota...
editiadedimineata.ro
Instagram a rulat reclame cu materiale de abuz sexual asupra copiilor din India
Fanatik.ro
Omul care a comis penalty la debutul în naționala României a semnat în SuperLiga. Exclusiv
Adevărul
Cine este femeia care a vrut să-i elimine pe oligarhul ucrainean Vadim Ermolaev și pe partenera sa într-un...
Playtech
Casă construită fără autorizaţie. Cum poţi scăpa de amenda de la primărie sau Poliţia Locală
Digi FM
Cum acționa rețeaua care frauda examenul de Bacalaureat încă din 2023. Subiectele erau pozate în sălile de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Adio, FCSB? Mirel Rădoi a pus mâna pe telefon și un titular a spus "DA" pentru transfer
Pro FM
CRBL și-a pozat iubita model în costum de baie, în Grecia. Olga l-a sărbătorit cu tort și șampanie în ziua în...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Lorenzo Lamas face pasul decisiv și încheie oficial mariajul de a șasea soție. Relația cu Heather Locklear...
Adevarul
De la opulență la supraviețuire. Cum încearcă Dubaiul să își reconstruiască mirajul după războiul cu Iranul
Newsweek
Avocat: Creșterea vârstei de pensionare reprezintă un furt din pensie. Eliminarea pensiei anticipate, la fel
Digi FM
Spike, primele declarații despre relația cu Livia Eftimie și divorțul ei de Cătălin Bordea: „Nu am luat nicio...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Pământul ar putea supravieţui morţii arzătoare a Soarelui. Mercur și Venus vor fi distruse de flăcările...
Digi Animal World
A deschis portiera camionului și a încremenit. Cine îl aștepta pe scaunul șoferului: „La început mi-a fost...
Film Now
O actriță celebră desființează „F1”, blockbusterul cu Brad Pitt: „Pare realizat cu inteligența artificială.”
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...