Franţa crede că summitul NATO de la Ankara poate contribui la „rearmonizarea” relaţiilor dintre Europa şi SUA. Pe ce se bazează Parisul

Franţa consideră că la summitul NATO de la Ankara se pot face progrese în „rearmonizarea” dintre Europa şi Statele Unite, o îmbunătăţire a relaţiilor ce a putut deja fi observată la summitul G7 de de la Evian, organizat sub preşedinţia rotativă franceză, transmite vineri EFE.

Un optimism justificat, în opinia Parisului, de participarea „prelungită” a preşedintelui american Donald Trump la summitul G7 din acest an (la cel din 2025, în Canada, liderul american a plecat înainte de final) şi la cina ulterioară pe care i-a oferit-o omologul său francez, Emmanuel Macron, la palatul Versailles.

Aceste consideraţii au fost împărtăşite vineri jurnaliştilor de surse de la Palatul Elysée, care au remarcat, de asemenea, că la summitul de la Evian a fost emis pentru prima dată un comunicat „puternic” despre războiul din Ucraina, conflict care va fi un subiect important pa agenda reuniunii la vârf a NATO din Turcia (7-8 iulie), notează EFE, citată de Agerpres.

Totuşi, optimismul francez contrastează cu ultimele declaraţii despre NATO ale preşedintelui Donald Trump, care i-a calificat pe aliaţii europeni ca fiind „teribili” pentru că nu l-au susţinut în războiul cu Iranul şi a ţinut să precizeze că va participa la întâlnire „doar din respect” pentru preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan.

De fapt, Washingtonul ameninţă că va proceda la o retragere a trupelor din Europa, însă Parisul a amintit că această abordare nu provine doar din strategia administraţiei Trump.

Franţa va profita de întâlnirea de la Ankara pentru a întări mesajul său că Europa trebuie să se „reînarmeze”

În privinţa acestui aspect, punctul cheie în viziunea guvernului francez este ca retragerea să se facă în mod transparent şi în coordonare cu europenii.

Franţa va profita de întâlnirea de la Ankara pentru a întări mesajul său că Europa trebuie să se „reînarmeze” şi să îşi asume propria securitate, ceea ce, au reamintit sursele citate de EFE, nu înseamnă doar creşterea cheltuielilor pentru apărare, deja asumată de aliaţii, ci şi creşterea capacităţilor industriale.

În ceea ce priveşte Ucraina, guvernul francez va veni la Ankara din nou cu mesajul că sprijinul acordat Kievului este „fundamental” pentru „securitatea şi stabilitatea Europei”.

Un alt mesaj al Franţei va viza faptul că, în pofida intensificării atacurilor ruse în ultimele zile, în special asupra Kievului, posibilele negocieri de pace trebuie să aibă ca punct de plecare „linia de contact” a conflictului, iar aceste discuţii nu pot avea loc fără prezenţa europenilor la masă negocierilor.

Un alt element de context vizează faptul că summitul NATO are loc cu doar câteva zile înaintea întâlnirii de la Paris a aliaţilor Ucrainei, pe 13 iulie.

Editor : Liviu Cojan