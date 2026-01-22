Live TV

Franța cumpără drone kamikaze cu rază lungă de acţiune

Data publicării:
drona
Foto: Profimedia Images

Forţele armate franceze au făcut prima comandă de drone kamikaze, de la firme locale din industria apărării, încercând să îşi dezvolte producţia proprie de astfel de arme în urma lecţiilor învăţate din războiul din Ucraina, transmite joi Reuters

Aparatele de zbor fără pilot vor fi produse de MBDA, companie specializată în rachete, şi de Aviation Design, activă în domeniul dronelor, care s-au asociat pentru acest proiect, a comunicat Directoratul General pentru Armament (DGA), precizând că prima tranşă de astfel de arme-muniţii telecomandate urmează să fie livrată la jumătatea lui 2027. 

Valoarea contractului nu a fost dezvăluită. 

Dronele kamikaze sunt de unică folosinţă; ele se izbesc de ţinte, explodând la impact şi distrugându-se odată cu acestea. 

Dronele în general sunt vitale pentru războiul modern, aşa cum a demonstrat războiul ruso-ucrainean. Franţa încearcă să recupereze teren în acest domeniu şi - remarcă Reuters - a făcut din efortul respectiv o prioritate. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Maria Zaharova
1
Reacția Rusiei la anunțul retragerii Republicii Moldova din Comunitatea Statelor...
Oameni pe strada in Bucuresti
2
Cum ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare. Topul preferințelor...
Berlin, Deutschland, 17.05.2024: Bundeskanzleramt: Empfang der Staatsprsidentin von Moldawien durch den deutschen Bundeskanzler: Maia Sandu vor einer Fahne der Europischen Union *** Berlin, Germany, 17 05 2024 Federal Chancellery Reception of the Presiden
3
Republica Moldova, ultimii trei pași pentru retragerea definitivă dintr-o organizație...
Președintele rus Vladimir Putin.
4
Cât valorează Groenlanda, în opinia lui Vladimir Putin. El face o comparație cu prețul la...
Donald Trump dublu
5
Marele divorț de la Davos: aliații Statelor Unite trasează o linie roșie împotriva...
Presa din Bulgaria: ”Radu Drăgușin a semnat contractul vieții sale”
Digi Sport
Presa din Bulgaria: ”Radu Drăgușin a semnat contractul vieții sale”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
elicopter in zbor
Petrolier rusesc, interceptat de Franța în Marea Mediterană. Nava, suspectată că opera sub pavilion fals
trump zelenski
Zelenski recunoaște după discursul de la Davos: „E nevoie de compromis atât din partea Rusiei, cât și a Ucrainei”
Warsaw, Poland. 30th Sep, 2025. Lt Gen Keith Kellogg, Special Presidential Envoy for Ukraine attends a panel discussion during the second day of the Warsaw Security Forum. The second day of the Warsaw Security Forum 2025, WSF2025 entitled For Our Freedom
Fostul trimis special al lui Trump, Kellogg: Dacă Ucraina supraviețuiește în această iarnă, avantajul în război va fi de partea ei
vladimir putin -sesiune intrebari raspunsuri - decembrie 2025
Răspunsul lui Putin pentru Trump după invitația la „Consiliul pentru Pace”. Ce propune cu activele rusești blocate de SUA
Marine Le Pen
Cum au încercat oficiali americani să facă lobby împotriva interzicerii alegerii liderului extremei drepte Marine Le Pen
Recomandările redacţiei
nicusor dan consiliul european
Summit extraordinar la Bruxelles. Liderii UE hotărăsc planurile...
zelenski davos
Documentele care vor parafa pacea în Ucraina sunt aproape gata, spune...
donald trump nicusor dan presidency ro
Armand Goșu: România, sub presiuni legate de Consiliul pentru Pace al...
friedrich merz
Lumea intră într-o perioadă de „politică a marilor puteri”...
Ultimele știri
Adrian Câciu: Toate propunerile PSD intră în pachetul de relansare. „Viteza va face diferența”
„Scoatem pixul şi hârtiile din spitale”. Alexandru Rogobete pune în consultare publică strategia de digitalizare
Irineu Darău, ministrul Economiei: Cel mai mare test al coaliţiei este să treacă bugetul acestui an. Atacurile inutile trebuie oprite
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Suferința pe toate planurile se încheie pentru ele. Top patru zodii care vor renaște până la finalul anului...
Cancan
S-a aflat motivul REAL pentru care Mario Alin a fost ucis de prietenii săi. Avem FILMUL evenimentelor +...
Fanatik.ro
Oferte de milioane de euro pentru jucătorul de națională al României! Dinamo și-a luat măsuri de precauție...
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
Crima din Cenei. Polițiștii dezvăluie, pentru FANATIK, ”motivul pueril” pentru care a fost ucis Mario: ”Nu...
Adevărul
Cel mai ieftin resort de schi din Europa se află aproape de granița cu România. Cât costă o zi pe pârtie
Playtech
Câtă apă se pierde dintr-un robinet care picură într-un interval de 24 de ore. Cât de mult îți poate crește...
Digi FM
Iulia Albu, revoltată după ce a primit o factură uriașă la gaze, la început de 2026: „Oare este o glumă?”
Digi Sport
”NU” pentru Groenlanda: 41 din 41 de țări au votat împotrivă! ”Sunt șocat! Nicio explicație”. SUA, arătate cu...
Pro FM
Șerban Copoț de la Animal X, mesaj superb pentru soția care i-a dăruit trei copii: "Mă dau mare ce norocos...
Film Now
Nominalizări Oscar 2026. Actorii și actrițele care luptă pentru cel mai râvnit trofeu
Adevarul
Înmormântarea cu alai a unui important lider interlop din Oradea. Sicriul și coroanele de flori, trase de cai
Newsweek
Ciolacu, atac la adresa lui Bolojan pe tema pensiilor. „Eu am dat, tu ai tăiat”. Cine are dreptate?
Digi FM
Ce s-a întâmplat după ce un copil de 9 ani a băgat un termometru în cuptor. A vrut să-și păcălească mama că...
Digi World
"Nu am văzut niciodată asta în casa noastră. Și stăm aici de patru ani". Ce au descoperit doi soți, total...
Digi Animal World
De ce câinele tău mănâncă iarbă? Cele 4 explicații ale veterinarilor și semnele care ar trebui să te...
Film Now
Ea 46 de ani, el 71. Cine este femeia care l-ar fi cucerit pe Kevin Costner după divorțul de Christine...
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat