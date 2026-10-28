Franţa denunţă noi „operaţiuni de ingerinţă” în favoarea Rusiei, orchestrate din Africa de o reţea legată de fostul grup Wagner

Franţa a declarat marţi că entitatea GlobUs, prezentată ca un club internaţional de experţi, este o „faţadă” care permite „desfăşurarea de operaţiuni de manipulare a informaţiilor şi de ingerinţă politică” în Africa, în beneficiul Rusiei, relatează AFP.

Această structură este deosebit de activă în Camerun, precum şi în Congo-Brazzaville, potrivit unui raport al Viginum, serviciul statului francez însărcinat cu combaterea ingerinţelor digitale străine.

Rusia este criticată în mod regulat pentru campaniile sale de dezinformare, în special pe continentul african, unde profită de mai mulţi ani de poziţia slăbită a Franţei, fosta putere colonială, pentru a se impune ca partener diplomatic, economic şi militar.

O ilustrare a acestei politici este cea de-a treia ediţie a summitului Rusia-Africa, care îi reuneşte pe Vladimir Putin şi pe liderii a zeci de ţări africane şi care se desfăşoară la Moscova de miercuri până joi, notează AFP, citată de News.ro.

„Voi solicita adoptarea unor sancţiuni europene împotriva celor responsabili de această operaţiune de ingerinţă”, a declarat marţi pe X ministrul francez al afacerilor externe, Jean-Noël Barrot, referindu-se la GlobUs. Această structură nestatală „care se prezintă ca un «club internaţional de experţi» a fost creată la scurt timp după începerea invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia”, la începutul anului 2022, potrivit Viginum.

Aceasta dispune de un site web „disponibil în rusă, engleză şi franceză, care nu generează aproape deloc trafic”, dar este activă pe trei canale Telegram cu un total de peste 75.000 de abonaţi, are conturi pe alte reţele sociale şi sponsorizează emisiuni în mass-media africană, precizează acesta.

Aceasta „reuneşte în reţea persoane care difuzează în mod regulat naraţiuni pro-ruse şi anti-occidentale”, printre care se numără jurnalişti, influenceri, jurişti sau politologi, potrivit Viginum. Acesta indică faptul că GlobUs organizează şi participă, de asemenea, „la mese rotunde la care sunt implicate entităţi legate de statul rus, în special Duma”, camera inferioară a Parlamentului rus.

„Galaxia Prigojin”

GlobUs este condusă de Iulia Berg şi Andrei Gromov, „doi «antreprenori de influenţă» ruşi” care „provin din «galaxia Prigojin» (aluzie la Evgheni Prigojin, fostul şef al grupului paramilitar Wagner, astăzi decedat - n.r.)» şi «desfăşoară de mai mulţi ani operaţiuni de influenţă în Rusia, Europa şi Africa», adaugă Viginum. Acesta reaminteşte că, după moartea lui Evgheni Prigojin, în august 2023, „entităţile” care îi erau apropiate „au fost parţial desfiinţate şi preluate treptat de statul rus, în primul rând de serviciile sale de informaţii”, precizând că Berg şi Gromov „menţin legături regulate cu structuri afiliate statului rus”.

În raport, Viginum consideră că „este probabil ca GlobUs să fi fost identificată şi exploatată de guvernul rus şi de serviciile sale de informaţii pentru a facilita desfăşurarea operaţiunilor de ingerinţă şi influenţă”. Viginum relativizează totodată „eficacitatea reală” a strategiilor GlobUs de influenţă asupra populaţiilor. Conform acestui raport, modul de funcţionare al GlobUs aminteşte de cel al African Initiative, organizaţie sancţionată în special de UE pentru difuzarea de „dezinformare rusă pe continentul african”. GlobUs este foarte bine implantată în Congo-Brazzaville şi în Camerun, ţară în care Viginum descrie „o strategie de „albire” a informaţiilor prin intermediul diferitelor platforme media, ai căror conducători sunt consideraţi apropiaţi de interesele Rusiei”.

Este menţionat în special postul de televiziune Afrique Média TV - suspendat în prezent, dar prezent pe alte canale -, descris ca „unul dintre principalii intermediari şi amplificatori ai naraţiunilor şi operaţiunilor ruse de influenţă informaţională pe continentul african”, cu 1,2 milioane de abonaţi pe Facebook. „Este vorba de mass-media care difuzează foarte regulat conţinuturi sponsorizate de GlobUs, care are, de asemenea, parteneriate cu mass-media de stat ruseşti precum RT, Russia Today”, adaugă o sursă diplomatică franceză.

În Congo, Viginum afirmă că a „detectat o implicare sporită a membrilor GlobUs în capitala ţării, Brazzaville”, din august 2025 până în perioada premergătoare alegerilor prezidenţiale din martie 2026. Youlia Berg este, de asemenea, legată de „Africa Politology”, o reţea de influenţă rusă, potrivit aceleiaşi surse. Reţeaua „Politology” s-a „extins şi vizează acum Europa, Orientul Mijlociu şi India”, a dezvăluit marţi colectivul All Eyes on Wagner într-o notă bazată pe sute de documente.

Editor : Liviu Cojan