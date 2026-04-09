Franța elimină „obligația conjugală”: Senatul stabilește că mariajul nu impune relații sexuale

Senatul francez a votat, joi, pentru eliminarea din Codul Civil a conceptului de „obligaţie conjugală”, înţeles ca obligaţia de a avea relaţii sexuale în cadrul căsătoriei, în continuare invocat de unii judecători în procesele de divorţ.

„Pentru a lua act de jurisprudenţa recentă a Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO), proiectul de lege transpartinic adoptat de Adunarea Naţională şi trimis Senatului are ca obiectiv să reafirme că nu există nicio obligaţie conjugală între soţi”, afirmă Senatul francez într-un comunicat, scrie EFE preluată de Agerpres.

Proiectul a fost aprobat în Senat cu 202 voturi „pentru” şi un vot „împotrivă”, urmând să fie reexaminat de o comisie mixtă paritară din Adunarea Naţională şi Senat din cauza unor discrepanţe de formulare.

Istoricul „obligaţiei conjugale”

Deşi legislaţia franceză nu mai impune „obligaţia conjugală” din anii ’90, unele hotărâri judecătoreşti au menţinut aplicarea acesteia din cauza interpretării ambigue a unui articol din Codul Civil. Iniţial, în 1804, prevederea impunea un „drept de coabitare”, reformulat ulterior în „comunitate de viaţă”, interpretat ca obligaţie de a întreţine relaţii sexuale între soţi.

Jurisprudenţa și condamnarea Franţei de CEDO

Chiar şi după eliminarea prezumţiei consimţământului în 2010, unii judecători considerau că lipsa relaţiilor sexuale poate fi motiv de divorţ. Într-un caz din 2020, Franţa a fost condamnată de CEDO după ce justiţia franceză a considerat responsabilă o soţie pentru refuzul relaţiilor sexuale timp de zece ani.

„Căsătoria nu poate fi echivalată cu consimţământul relaţiilor sexuale”, a concluzionat CEDO în hotărârea pronunţată anul trecut.

