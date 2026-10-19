Primele restricții de circulație după protestele violente din weekend din Franța intră în vigoare luni seara

Prim-ministrul francez Sebastien Lecornu a anunţat că le-a cerut prefecţilor „să declanşeze” luni seară o „serie de restricţii de circulaţie”, care vor fi „parţiale” şi „localizate”, în principal pentru a proteja magazinele, în urma unui weekend marcat de scene de haos în mai multe oraşe din Franţa, relatează AFP. Primele localități în care vor fi impuse restricții, de luni seară, de la ora locală 20:00 (21:00, ora României) au fost deja anunțate, relatează France Info.

DGSI dezminte pentru Le Monde o informație difuzată de CNews ACTUALIZARE 19:50 Direcția Generală pentru Securitate Internă (DGSI) a dezmințit oficial, luni, pentru Le Monde, o informație difuzată duminică seara de postul de televiziune CNews. În cadrul emisiunii postului de știri în continuu, o jurnalistă de la Journal du Dimanche a afirmat, citând ca sursă serviciul de informații interne, că protestatarii apropiați mișcării islamiste ar circula înarmați cu mitraliere în Paris, Lyon sau chiar în Marsilia. „Vă pot dezvălui în această seară o informație deosebit de îngrijorătoare, o informație din Journal du Dimanche care ne-a fost furnizată de DGSI, conform căreia au fost găsite Kalașnikov-uri și pistoale-mitralieră Scorpion în posesia unor „revoluționari”, printre care se aflau minori și adulți prezentați ca fiind apropiați mișcării islamiste”, alerta jurnalista, precizând că acești revoluționari ar fi „încă în libertate”, întrucât forțele de ordine nu i-ar fi „reținut încă”. DGSI a comunicat ziarului Le Monde că neagă categoric faptul că ar fi furnizat astfel de informații vreunui jurnalist și că neagă la fel de categoric veridicitatea acestora.

Sindicatele sunt invitate miercuri dimineață la Matignon ACTUALIZARE 19:35 Sindicatele sunt invitate miercuri dimineață la Matignon de către prim-ministrul Sébastien Lecornu, a declarat pentru Le Monde președintele CFTC, Cyril Chabanier, confirmând o informație a Agenției France-Presse (AFP), scrie Le Monde. Această întâlnire, programată miercuri la ora 10:30, va permite, în special, „să se reflecteze asupra modului în care ar putea fi organizată mobilizarea din 5 noiembrie, astfel încât aceasta să se desfășoare cât mai pașnic posibil”, a precizat Chabanier. Patru dintre cele cinci sindicate reprezentative la nivel național – CFDT, FO, CFTC și CFE-CGC – au afirmat pentru AFP că au primit o invitație la Matignon. CGT nu a confirmat imediat primirea acesteia.

Patru localități din departamentul Nord ACTUALIZARE 19:25 Guvernul francez a anunțat primele măsuri de stare de urgență pentru luni și marți, între orele 20:00 și 06:00 locale, în patru localități din departamentul Nord, printre care și Lille, cu acordul primarilor în cauză, relatează France Info. Aceste restricții de circulație, care vizează și localitățile Douai, Denain și Wattignies, sunt în curs de finalizare și vor viza „porțiuni” din aceste localități, a precizat prefectura departamentului Nord. Conform informațiilor France Info, această măsură vizează orașele Lille, Douai, Wattignies și Denain. Măsura este instituită, deocamdată, pentru următoarele două zile. Prim-ministrul Sébastien Lecornu le-a solicitat prefectilor să instituie „stare de urgență parțială și localizată” în centrele orașelor, în urma actelor de vandalism și jafuri care au avut loc începând de sâmbătă. Sindicatul CGT condamnă „strategia haosului pusă în aplicare de guvern”. Sindicatul a atras atenția, într-un comunicat, asupra „gravității situației din țară”, îndemnând „toate lucrătoarele și toți lucrătorii să continue să se mobilizeze pașnic”. Guvernul solicită retragerea anunțurilor online după jafurile din weekend. Serge Papin, ministrul Comerțului, a anunțat pe X o întâlnire cu Ministerul de Interne și Justiție, precum și cu platformele de revânzare online, în contextul în care articole furate pe marginea mobilizării din 17 octombrie, apoi duminică „sunt scoase la vânzare pe anumite platforme”. „Ne așteptăm ca aceste platforme să retragă fără întârziere anunțurile în cauză”, scrie ministrul. „Astfel de comportamente nu vor rămâne nepedepsite”, a asigurat el.

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Harta acestor restricţii de circulaţie ar urma să fie făcută publică în cursul după-amiezii, după discuţiile cu primarii implicaţi, a declarat prim-ministrul după o reuniune interministerială de criză.

Starea de urgenţă va fi declarată „dacă va fi necesar”, dar restricţiile de circulaţie „par mai potrivite”, a adăugat el.

În acelaşi timp, Lecornu a acuzat „mişcarea de extrema-stângă” că vrea să „producă o dezordine (...) profundă în ţară în perioada premergătoare alegerilor prezidenţiale”, după violenţele din weekend în contextul manifestaţiilor din Franţa, potrivit Agerpres.

„Există o întreagă reţea care ar putea fi mobilizată chiar şi pentru a contesta calendarul alegerilor prezidenţiale şi desfăşurarea acestora în sine”, a afirmat el după reuniunea interministerială de criză.

El a mai declarat că va organiza o „întâlnire specifică” pe această temă cu ministrul de interne şi serviciile de informaţii.

Editor : B.E. | M.C