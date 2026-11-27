Produsul Intern Brut (PIB) al Franţei s-a contractat cu 0,2% în trimestrul trei, după ce a stagnat în trimestrul doi, anunţă vineri Institutul Naţional francez de Statistică şi Studii Economice (INSEE), care şi-a revizuit în scădere prima estimare, care prevedea un recul de 0,1% în trimestrul trei, relatează AFP. Potrivit INSEE, produsul intern brut a înregistrat o scădere de 0,2 % în al treilea trimestru al anului 2026, deși inițial se estimase o scădere de 0,1 %. Mai ales că, odată cu anunțarea unei ușoare scăderi a activității economice în al doilea trimestru, și nu a unei stagnări, așa cum se indicase anterior, Franța înregistrează două trimestre consecutive cu rezultate negative, relatează Le Monde.

Nu, Franța nu va atinge rata de creștere de 0,5 % sperată de guvern în 2026, iar acesta va trebui, fără îndoială, să facă față unei depășiri mai mari decât se preconiza a deficitului public. Cifrele revizuite, publicate vineri, 27 noiembrie, de INSEE, au spulberat speranțele. Creșterea economică din al treilea trimestru a fost revizuită în jos, de la - 0,1 % la - 0,2 %. În plus, activitatea economică din al doilea trimestru, care era stagnantă (creștere de 0,0 %) în primele publicări, s-ar dovedi în cele din urmă mai degrabă negativă.

„Avem acum o ușoară scădere a PIB-ului în al doilea trimestru”, a declarat Marie Leclair, șefa departamentului de conturi naționale al INSEE, ceea ce permite să se afirme „că Franța se află în recesiune”. O țară se află în recesiune atunci când înregistrează o creștere negativă pe parcursul a două trimestre consecutive.

Ca urmare a acestei deteriorări a activității economice, deficitul public se agravează și el. Acesta se situează la 5,6 % din produsul intern brut (PIB), față de 5,3 % în al doilea trimestru al anului 2026, din cauza încetinirii veniturilor publice, fiind departe de ținta de 5,4 % stabilită de guvern.

Acestea au crescut cu 1 miliard de euro în acest trimestru, față de 2,4 miliarde în trimestrul precedent. Această scădere a veniturilor este legată în special de veniturile mai mici din contribuțiile sociale și din impozitul pe profit. Cheltuielile continuă însă să crească: acestea au crescut cu 3,7 miliarde în al treilea trimestru, în special din cauza creșterii prestațiilor sociale, care au înregistrat o majorare de 1,4 miliarde de euro, și a creșterii costurilor datoriei, care se ridică la 1,2 miliarde de euro.

Totuși, acest lucru nu înseamnă, asigură Marie Leclair, că ultimul trimestru nu va aduce cadouri sub bradul Ministerului Economiei. „Știm că ne așteptăm la venituri în al patrulea trimestru”, spune ea, subliniind „limitele” cifrei deficitului intermediar.

Cu toate acestea, pare iluzoriu să ne așteptăm la o surpriză plăcută în ceea ce privește creșterea economică. Pentru a atinge cele 0,5 % sperate de guvern, economia franceză va trebui să înregistreze o creștere de 1,4 % în ultimele trei luni ale anului.

PIB-ul a fost de 664,2 miliarde de euro în trimestrul doi, după ce a fost de 665,7 de miliarde de euro în ultimul trimestru din 2025 şi de 664,4 de miliarde de euro în primul trimestru din 2026.

În al treilea trimestru, el este de 662,6 miliarde de euro.

Editor : M.C