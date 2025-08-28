Live TV

Franța își pregătește spitalele pentru un conflict major până în 2026. „Absolut normal ca țara să anticipeze crize”

Catherine Vaudrin, ministra franceză a Sănătății. Foto: Profimedia
O scrisoare stârnește îngrijorări în Franța. Potrivit dezvăluirilor publicate de Canard Enchaîné, instrucțiunile recente ale Ministerului Sănătății de la Paris invită diferitele agenții regionale de sănătate din țară să se pregătească pentru o posibilă „angajare (militară) majoră” a Franței până în martie 2026, scrie Le Figaro.

Conform acestui document, datat 18 iulie 2025, Franța ar putea deveni baza de sprijin pentru un conflict de amploare în următoarele luni. Prin urmare, trebuie să fie pregătită să primească sute de mii de soldați francezi și străini răniți. Crearea de centre medicale în apropierea porturilor sau aeroporturilor pentru a putea „redirecționa” militarii „către țara lor de origine” este prevăzută în acest sens de Ministerul Sănătății.

Se menționează, de asemenea, formări menite să sensibilizeze personalul medical „la constrângerile unui timp de război marcat de insuficiența resurselor, creșterea nevoilor și apariția unor posibile reacții pe teritoriul francez”, precum și la tratarea „tulburărilor post-traumatice și la medicina fizică și de reabilitare”. Personalul medical este, de altfel, chemat să se alăture Serviciului de Sănătate al Armatei „indiferent de sectorul în care activează”.

Ziarul satiric Canard Enchaine, care este cunoscut și pentru multe articole investigative, avertizează că între 10.000 și 50.000 de bărbați ar putea fi primiți în spitale pe o perioadă de 10 până la 180 de zile. „În contextul internațional actual, este necesar să anticipăm modalitățile de asistență medicală în situații de conflict de intensitate ridicată”, explică Ministerul Sănătății în document.

Întrebată miercuri la BFMTV despre acest subiect, ministra Sănătății Catherine Vautrin nu a negat existența acestei scrisori. „Spitalele se pregătesc în permanență pentru epidemii, pentru primirea pacienților (...) Este absolut normal ca țara să anticipeze crize, consecințele a ceea ce se întâmplă. Acest lucru face parte din responsabilitatea administrațiilor centrale”, a declarat ea.

 

 

 

 

 

