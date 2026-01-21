Live TV

Care este poziția Franței după ce Germania a anunțat că boicotează CM 2026

Data actualizării: Data publicării:
Donald Trump
Foto Profimedia

Ministrul francez al sportului a declarat că nu se aşteaptă ca ţara sa să se retragă din Cupa Mondială FIFA 2026 - care se va desfăşura în mare parte în Statele Unite în această vară - din cauza ameninţărilor preşedintelui Donald Trump la adresa Franţei. în legătură cu Groenlanda, relatează Reuters. Germania afirmase, ieri, în schimb, că ia în calcul retragerea de la CM 2026.

Trump a declarat că intenţionează să impună taxe vamale Franţei şi altor şapte ţări europene pentru că nu au susţinut planul său de a prelua controlul asupra Groenlandei, pe care preşedintele îl consideră vital pentru securitatea naţională şi securitatea ţărilor NATO, scrie News.ro.

„În momentul de faţă, ministerul nu doreşte să boicoteze această mare competiţie”, a declarat ministrul sportului, Marina Ferrari, potrivit Le Monde. „Nu voi anticipa ce s-ar putea întâmpla, dar am auzit şi voci ridicate din partea anumitor blocuri politice. Eu sunt una dintre persoanele care cred în separarea sportului de politică. Cupa Mondială este un moment extrem de important pentru cei care iubesc sportul.”

Declaraţiile au fost făcute înainte ca Trump să se adreseze miercuri liderilor mondiali la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveţia, unde a intensificat retorica privind intenţia Statelor Unite de a controla Groenlanda. Aceasta este un teritoriu autonom al Danemarcei.

Săptămâna aceasta, guvernul german a declarat că va lăsa deciziile privind Cupa Mondială în seama organizaţiei care coordonează fotbalul în ţară.

Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, şi Trump au dezvoltat o relaţie de prietenie. La 5 decembrie, ziua tragerii la sorţi pentru Cupa Mondială, la Washington, D.C., Infantino i-a înmânat lui Trump primul Premiu FIFA pentru Pace.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
1
Lavrov: Groenlanda nu este o parte naturală a Danemarcei, e o cucerire colonială. Faptul...
Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc cu ochelari, sacou si margele, la microfon
2
Nicoleta Pauliuc i-a cerut lui Ilie Bolojan să elimine măsurile de reformă care afectează...
Carney și Macron
3
Franța și Canada au dat deja răspunsuri cu privire la invitația de a adera la „Consiliul...
Unrest In Iran As Protesters Demonstrate Over Economic Crisis
4
Hackerii au spart transmisiunea televiziunii iraniene de stat și au difuzat imagini cu...
Maria Zaharova
5
Reacția Rusiei la anunțul retragerii Republicii Moldova din Comunitatea Statelor...
Trump, lăsat ”mască” de judecătorii Curții Supreme din SUA: ”Nu-mi vine să cred”. Se pregătește ”o decizie istorică”
Digi Sport
Trump, lăsat ”mască” de judecătorii Curții Supreme din SUA: ”Nu-mi vine să cred”. Se pregătește ”o decizie istorică”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
trump rutte
Trump anunță un cadru de acord privind Groenlanda după discuții cu șeful NATO. „Nu voi impune tarifele de la 1 februarie”
george simion și diana sosoaca colaj foto
Șoșoacă îl atacă pe Simion după tortul „Groenlanda”. „România nu e reprezentată de cei care confundă politica externă cu circul”
U.S. President Trump makes second state visit to Britain
Premierul britanic Keir Starmer îl sfidează pe Donald Trump în disputa privind Groenlanda: „Nu voi ceda presiunilor"
alexandru muraru
Falia arctică și eclipsa rațiunii: De ce obsesia pentru Groenlanda riscă să dinamiteze Pax Transatlantica
Mark Rutte.
Șeful NATO susține că Europa ar trebui, de fapt, „să fie fericită” că Donald Trump se află la conducerea SUA
Recomandările redacţiei
oana toiu
Ministrul Oana Țoiu răspunde întrebării puse de Donald Trump la...
Lars Lokke Rasmussen, ministrul danez de Finanțe.
Prima reacție a Danemarcei după discursul de la Davos. Ce spune...
steagul sua si groenlanda
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa...
photo-collage.png (29)
Oana Țoiu: Legea intrată în vigoare în Ucraina nu vizează nicio...
Ultimele știri
Germania și Slovenia se opun aderării la „Consiliul de Pace” al lui Donald Trump. Cum și-au motivat opțiunea pentru boicot
Sorin Grindeanu, despre participarea României la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump: „Niciodată costurile nu sunt prea mari”
Australian Open. Sorana Cîrstea o va înfrunta joi pe Naomi Osaka. Cu cine joacă Gabriela Ruse
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Top trei zodii care vor avea noroc de bani din 22 ianuarie 2026. Conjuncția dintre Mercur și Pluto aduce...
Cancan
După Cătălin Măruță, a fost dată afară și ea de la Pro TV: ”Lacrimi foarte multe”
Fanatik.ro
Soția fotbalistului care a făcut furori la cununia lui Radu Drăgușin. A ieșit în evidență cu ținuta sa
editiadedimineata.ro
Diplomația trollingului: experimentului Franței de a combate dezinformarea prin sarcasm
Fanatik.ro
Drama neștiută a familiei bărbatului mort după ce a făcut un infarct pe care medicii l-au ”tratat” cu creme...
Adevărul
O brutărie din Moscova este în pragul falimentului după ce Putin i-a făcut reclamă. Ce il nemulțumește pe...
Playtech
Zona din Bucureşti în care s-au vândut cele mai multe apartamente în 2025. Un sfert din totalul înregistrat...
Digi FM
Horia Brenciu, topit după soția lui. A sărbătorit-o cu emoție și entuziasm: "Ea e Alice și cu ea mă simt ca...
Digi Sport
NEWS ALERT S-a aflat: cine va fi noul selecționer al României! ”Lucrurile sunt 99% bătute în cuie”
Pro FM
Cum arată soția lui Șerban Copoț. Roxana și fostul membru Animal X sunt căsătoriți de 21 de ani și au trei...
Film Now
Răsturnare de situație în cazul Victoriei Jones. Fiica lui Tommy Lee Jones ar fi fost însărcinată cu trei...
Adevarul
Român din Suedia, surprins de iarna extremă: „Sunt confuz, nu plânge nimeni că drumul e necurățat?”
Newsweek
Grindeanu anunță că a făcut rost de bani pentru creșterea pensiilor. „Sunt 3.000.000.000lei”. Cum îi împarte?”
Digi FM
Ce s-a întâmplat după ce un copil de 9 ani a băgat un termometru în cuptor. A vrut să-și păcălească mama că...
Digi World
"Nu am văzut niciodată asta în casa noastră. Și stăm aici de patru ani". Ce au descoperit doi soți, total...
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Rosie Huntington-Whiteley, șic la brațul lui Jason Statham, la premiera „Shelter”. Când intră în...
UTV
Decizia luată de Mădălina Ghenea după dezamăgirile în dragoste. „Posibilitățile de a o termina definitiv cu...