Franța nu poate continua să finanțeze Ucraina la nesfârșit și fără nicio garanție, a declarat Jordan Bardella, co-lider al partidului de extremă dreapta Rassemblement National (RN - Adunarea Națională), într-un interviu acordat Bloomberg TV și citat de Kyiv Independent.

Partidul naționalist și anti-imigrație RN s-a impus drept cel mai popular partid politic din Franța, iar co-liderul său, Marine Le Pen, este considerată favorita în alegerile prezidențiale franceze de anul viitor.

În interviu, Bardella nu a pledat totuși pentru „abandonarea” completă a Ucrainei, subliniind că Franța ar trebui să ajute Kievul să-și apere integritatea teritorială. Co-liderul RN a adăugat că partidul său solicită de mult timp un armistițiu și garanții de securitate pentru Kiev.

„Dar nu putem finanța la nesfârșit efortul de război, mai ales fără nimic în schimb”, a subliniat politicianul de extremă dreaptă.

„Și, mai presus de toate, să acordăm unui alt stat resurse pe care noi nu le mai avem”, a spus el, adăugând că Franța „se îneacă în deficit”.

Franța a fost unul dintre cei mai importanți aliați strategici ai Kievului pe fondul războiului pe scară largă declanșat de Rusia, conducând inițiativele pro-ucrainene și furnizând țării devastate de război avioane de luptă, rachete cu rază lungă de acțiune, sprijin în materie de informații și alte forme de ajutor.

Președintele francez Emmanuel Macron a fost, de asemenea, una dintre vocile principale din cadrul Coaliției de Voință, un grup format din peste 30 de națiuni care coordonează asistența acordată Ucrainei și pregătește garanții de securitate pentru perioada postbelică, inclusiv o potențială desfășurare a unei forțe de menținere a păcii conduse de Europa.

Macron nu va mai candida la alegerile de anul viitor, întrucât își încheie cele două mandate permise de Constituție, iar sondajele de opinie arată în mod constant că Le Pen îi învinge pe toți ceilalți potențiali adversari.

Deși se preconiza că Bardella, copreședintele mai tânăr al partidului, va fi candidatul RN la președinție după ce Le Pen a fost condamnată pentru delapidare în martie anul trecut și i s-a interzis să candideze, o hotărâre judecătorească ulterioară din iulie i-a redeschis calea către candidatură.

RN a încercat să-și modereze unele dintre pozițiile pro-ruse după izbucnirea războiului pe scară largă în 2022, dar conducerea sa a adoptat totuși o atitudine mai rezervată față de Kiev și a criticat amploarea sprijinului acordat de administrația lui Macron.

Editor : M.C