Live TV

Franța nu poate finanța Ucraina „fără nimic în schimb”, afirmă liderul francez de extremă dreapta Jordan Bardella

Data actualizării: Data publicării:
profimedia-1115063092
Marine Le Pen și Jordan Bardella Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Franța nu poate continua să finanțeze Ucraina la nesfârșit și fără nicio garanție, a declarat Jordan Bardella, co-lider al partidului de extremă dreapta Rassemblement National (RN - Adunarea Națională), într-un interviu acordat Bloomberg TV și citat de Kyiv Independent.

Partidul naționalist și anti-imigrație RN s-a impus drept cel mai popular partid politic din Franța, iar co-liderul său, Marine Le Pen, este considerată favorita în alegerile prezidențiale franceze de anul viitor.

În interviu, Bardella nu a pledat totuși pentru „abandonarea” completă a Ucrainei, subliniind că Franța ar trebui să ajute Kievul să-și apere integritatea teritorială. Co-liderul RN a adăugat că partidul său solicită de mult timp un armistițiu și garanții de securitate pentru Kiev.

„Dar nu putem finanța la nesfârșit efortul de război, mai ales fără nimic în schimb”, a subliniat politicianul de extremă dreaptă.

„Și, mai presus de toate, să acordăm unui alt stat resurse pe care noi nu le mai avem”, a spus el, adăugând că Franța „se îneacă în deficit”.

Franța a fost unul dintre cei mai importanți aliați strategici ai Kievului pe fondul războiului pe scară largă declanșat de Rusia, conducând inițiativele pro-ucrainene și furnizând țării devastate de război avioane de luptă, rachete cu rază lungă de acțiune, sprijin în materie de informații și alte forme de ajutor.

Președintele francez Emmanuel Macron a fost, de asemenea, una dintre vocile principale din cadrul Coaliției de Voință, un grup format din peste 30 de națiuni care coordonează asistența acordată Ucrainei și pregătește garanții de securitate pentru perioada postbelică, inclusiv o potențială desfășurare a unei forțe de menținere a păcii conduse de Europa.

Macron nu va mai candida la alegerile de anul viitor, întrucât își încheie cele două mandate permise de Constituție, iar sondajele de opinie arată în mod constant că Le Pen îi învinge pe toți ceilalți potențiali adversari.

Deși se preconiza că Bardella, copreședintele mai tânăr al partidului, va fi candidatul RN la președinție după ce Le Pen a fost condamnată pentru delapidare în martie anul trecut și i s-a interzis să candideze, o hotărâre judecătorească ulterioară din iulie i-a redeschis calea către candidatură.

RN a încercat să-și modereze unele dintre pozițiile pro-ruse după izbucnirea războiului pe scară largă în 2022, dar conducerea sa a adoptat totuși o atitudine mai rezervată față de Kiev și a criticat amploarea sprijinului acordat de administrația lui Macron.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ninsoare abundentă în București.
1
Cât de mult va ninge la iarnă. Ce arată primele prognoze pe termen lung și care este...
jurilovca
2
Sute de oameni au mers în Deltă la un festival de borș care nu are loc. Cum au fost...
Screenshot 2026-06-30 102743
3
Un fost șef al MI6 consideră că o pace durabilă în Ucraina este „practic de neconceput”...
Abu Musab al-Suri foto captura video via the Telegraph
4
25 de ani de la 11 septembrie. Povestea „roșcatului” Abu Musab al-Suri: omul care l-a...
Nicusor Dan catedrala mantuirii neamului 1
5
Președintele Congresului de Istorie a Religiilor, despre declarația lui Nicușor Dan...
Lovitură de proporții: FCSB și-ar fi ales deja noul antrenor! Tehnicianul a spus ”DA” și miercuri poate fi prezentat oficial
Digi Sport
Lovitură de proporții: FCSB și-ar fi ales deja noul antrenor! Tehnicianul a spus ”DA” și miercuri poate fi prezentat oficial
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Volodimir Zelenski
Ce pregătește Zelenski după vizita emisarilor lui Trump. „Ne coordonăm pentru următoarele etape”
Gardul de securitate de la frontiera Finladei cu Rusia. Foto Profimedia
Cortina de Fier 2.0: Finlanda s-a izolat de Rusia cu un gard de 200 de kilometri
Vladimir Putin
2,5 miliarde de ruble pe oră. Cheltuielile lui Putin cu războiul din Ucraina au ajuns la un nou record istoric
Rezoluția „Correct the map”
De ce s-a abținut Republica Moldova de la votul ONU pentru o nouă hartă a lumii. Explicația MAE de la Chișinău
dan dungaciu
AUR se vede pe urmele extremei drepte din Germania. Dan Dungaciu, după victoria AfD: „Nu e cazul să vorbim serios și despre România?”
Recomandările redacţiei
nicusor dan profimedia
Nicușor Dan este așteptat să anunțe numele unui premier. PSD vrea...
gheorghe piperea
AUR e deschis negocierilor cu PSD pentru guvern, în anumite condiții...
Screenshot 2026-09-07 173315
PNL și USR au semnat un acord de colaborare în Parlament. Reforma...
Ședință CSAT
Ședință CSAT, astăzi de la ora 15:00. Care sunt temele de pe agenda...
Ultimele știri
Şeful AIEA a dezvăluit că Bashar al-Assad se pregătea să producă arme nucleare. Fostul dictator sirian a fugit în Rusia
Înșelăciune cu oferte false de angajare: Hackerii pretind că sunt recrutori și trimit candidaților teste de evaluare
„E prea puternică”. Un înalt oficial ONU avertizează că inteligenţa artificială avansată reprezentă un risc existenţial pentru omenire
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
De ce s-ar fi întors prințul Harry în Marea Britanie. Planul l-ar fi înfuriat pe prințul William: „Vrea...
Cancan
Prezentatoare TV celebră, condamnată la moarte de tribunal. Care este motivul
Fanatik.ro
Cristi Ignat reziliază cu Rapid și semnează în SuperLiga. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Peste 80 de persoane au murit în Africa din cauza unei dezinformări privind furtul organelor genitale
Fanatik.ro
Florin Maxim, antrenor la FCSB?! Reacția exclusivă a lui Gigi Becali
Adevărul
Dan Negru critică o tradiție din prima zi de școală: „Prima lecție e despre cum să asculți, să taci și să...
Playtech
Poate un părinte să lase toată averea unui singur copil? Drepturile celorlalți moștenitori chiar dacă există...
Digi FM
ANAF vinde o vilă de 315 mp cu doar 25.800 de euro, dar nimeni nu o cumpără. Detaliile importante ascunse în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Anamaria Prodan a fost operată de urgență la Spitalul Floreasca
Pro FM
Mădălina Ghenea, show pe covorul roșu la Veneția. A apărut în ținută decoltată din piele și s-a jucat...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Natalie Portman a născut la 45 de ani. Cine este tatăl celui de-al treilea copil al actriței, omul alături de...
Adevarul
Ion M. Ioniță, la „Interviurile Adevărul”: Cine ar putea fi noul premier și ce s-ar întâmpla cu România dacă...
Newsweek
Pensii militare: CCR a obligat Casa de Pensii să restituie unui pensionar impozitul reținut ilegal din pensie
Digi FM
Imagini dramatice. Pilotul Ollie Millroy, salvat din flăcări de un adversar, pe circuitul din China: "Sunt în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce găteau, de fapt, oamenii din Epoca de Piatră? Descoperirile sunt surprinzătoare
Digi Animal World
Și-a pierdut orice speranță! Unde a fost găsit, după 8 ani, calul rar furat din ferma unei femei: „A fost un...
Film Now
Robert Pattinson și Suki Waterhouse, moment romantic la Veneția. S-au sărutat în aplauzele publicului după...
UTV
Mihai Bobonete a dezvăluit de ce a concediat bona copiilor săi: „A treia oară a recunoscut”