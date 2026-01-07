Franța, puternic afectată de ninsori și polei. Transportul în comun, traficul rutier și zborurile aeriene sunt serios bulversate

Regiunea Île-de-France se pregătește pentru un nou episod de ninsoare miercuri. Toate departamentele din zona pariziană au fost plasate în alertă de cod portocaliu de ninsoare și polei de către Météo-France. Transportul în comun, traficul rutier și zborurile aeriene vor fi semnificativ afectate, anunță BFM TV. De altfel, aeronava cu care preşedintele Nicuşor Dan urma să revină din Franţa nu poate decola de la Paris deoarece pista aeroportului este acoperită cu zăpadă. Plecarea preşedintelui României, programată iniţial marţi seară, a fost amânată din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile.

Météo-France a plasat 38 de departamente din Franța metropolitană în stare de alertă portocalie pentru zăpadă și gheață pentru întreaga zi de miercuri. Circulația camioanelor și transporturile școlare sunt interzise în cele 38 de departamente aflate în stare de alertă portocalie.

Au avut loc mai multe accidente pe autostrada A8, care este parțial blocată pentru o bună parte a dimineții, cel puțin.

Cel puțin cinci persoane au murit de la începutul episoadelor de ninsoare în accidente rutiere în Île-de-France și în Landes.

Ministrul Transporturilor, Philippe Tabarot, a anunțat pe CNews anularea a „peste o sută de zboruri” la Roissy-Charles-de-Gaulle, anunțate marți, din cauza ninsorilor. La Paris-Orly, aproximativ patruzeci de zboruri au fost anulate în această dimineață.

În timp ce la Paris și Île-de-France continuă ninsoarea, RATP avertizează că traficul este „perturbat pe toată linia” RER B din cauza zăpezii. Sunt de așteptat întârzieri și anulări de trenuri.

Trenurile circulă cu viteză redusă pe toată linia RER A din cauza zăpezii, dar linia rămâne operațională.

Sunt așteptate perturbări în gara Brétigny pe RER C și încetiniri pe RER D. RATP anunță prelungiri ale duratei călătoriei cu 15-20 de minute, precum și modificări ale serviciilor.

De la ora 7:30, toate autobuzele s-au întors treptat în depouri din cauza ninsorii din Île-de-France, a anunțat RATP. Circulația autobuzelor s-a întrerupt astfel treptat pe întrega rețea.

Aeronava cu care preşedintele Nicuşor Dan urmează să revină în ţară a fost pregătită pentru decolare, miercuri dimineaţa, pe aeroportul din Paris, dar nu poate pleca deoarece pista este acoperită cu zăpadă. Autorităţile franceze fac eforturi pentru îndepărtarea acesteia, dar vântul puternic o aşterne la loc.

Deocamdată, decolarea aeronavei Spartan a fost amânată câteva zeci de minute.

De asemenea, aeronava nu a putut reveni în ţară nici în noaptea de marţi spre miercuri deoarece ceaţa de la Bucureşti împiedica aterizarea în Capitală.

Nicuşor Dan a fost prezent marţi la sumit-ul Coaliţiei de Voinţă, de la Paris, unde s-au reunit reprezentanţii a 35 de state care sprijină Ucraina.

