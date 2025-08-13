Live TV

Franţa retrage mai multe tipuri de brânzeturi cu mucegai alb după ce două persoane au murit în urma consumului

Data publicării:
branza cu mucegai alb
Foto: Profimedia

Autorităţile franceze au anunţat retragerea de pe piaţă a mai multor sortimente de brânzeturi moi cu mucegai alb, inclusiv camembert şi brie, după ce două persoane au murit şi mai multe au fost spitalizate în urma unei infecţii cu listerioză, transmite Reuters.

Ministerul Sănătăţii a precizat că producătorul Chavegrand a decis rechemarea a zeci de loturi de brânzeturi fabricate din lapte pasteurizat de vacă sau de capră, după ce s-a identificat o posibilă legătură cu produsele sale.

Chavegrand, companie de familie care furnizează brânzeturi pentru lanţuri precum Leclerc, Carrefour şi Auchan, a închis linia de producţie veche unde au fost realizate produsele suspecte şi a anunţat că brânzeturile aflate în prezent pe rafturi sunt sigure.

Produsele retrase au fost comercializate până la 9 august atât în Franţa, cât şi internaţional, sub diverse mărci.

Listerioza, cauzată de bacteria Listeria, poate provoca simptome asemănătoare gripei, greaţă, diaree şi infecţii grave ale sângelui şi creierului, fiind deosebit de periculoasă pentru nou-născuţi, vârstnici, femei însărcinate şi persoanele cu imunitate scăzută.

Cazurile identificate au apărut începând din iunie, persoanele afectate având vârste între 34 şi 95 de ani. Una dintre victime suferea de afecţiuni medicale preexistente.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Jandarmi bun
1
De ce sunt jandarmi înarmați în stațiile de metrou din București. Explicația oficială a...
Vladimir Soloviov
2
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea...
soldați polonezi și polițiști germani fac verificări la granița dintre Germania și Polonia
3
„Este ca în timpul Războiului Rece”. De ce au fost trimiși soldații și reintroduse...
drone Shahed fabricate în Rusia în fabrica Alabuga
4
Iranul a început să regrete acordul militar cu Rusia. Moscova produce mii de drone...
george simion
5
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este...
S-a aflat cine încasează 500 de milioane € după moartea lui Felix Baumgartner. Mihaela Rădulescu primește cu totul altceva
Digi Sport
S-a aflat cine încasează 500 de milioane € după moartea lui Felix Baumgartner. Mihaela Rădulescu primește cu totul altceva
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Ukrainian President Volodymyr Zelensky (L) and German Chancellor Friedrich Merz prepare for a talk of European leaders with the US Presiden
Trump a discutat cu liderii UE și Volodimir Zelenski înainte de...
Berlin, Deutschland, 18.07.2025: Bundeskanzleramt: Besuch des rumänischen Präsidenten: Nicusor Dan *** Berlin, Germany,
Nicuşor Dan, la reuniunea Coaliției de Voință: „E important modul în...
ilie bolojan face declaratii
Premierul Ilie Bolojan vine la Digi24 în această seară, la ora 21:00
Ukraine talks with Selenskyj in Berlin
Cele cinci condiții pentru pace pe care liderii europeni i le-au...
Ultimele știri
Un transformator electric a explodat după ce a fost lovit de trăsnet, în SUA, creând haos pe o autostradă aglomerată
Kazahstan anunţă că un angajat al Ministerului Apărării a fost arestat în Polonia
Ambasadorul israelian la Bruxelles acuză lideri europeni că fac jocul teroriștilor Hamas: „Europa va avea de pierdut”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
un om care varsa o sticla de apa pe cap din cauza caniculei
Val de căldură extremă în Franța, autoritățile sunt în alertă. Seceta severă crește riscul incendiilor de vegetație
Le-contrat-social
„Nicolas e cel care plătește”, mișcarea online care tulbură apele politicii franceze. De ce amintește de protestele Vestelor Galbene
photo-collage.png - 2025-08-11T152037.273
Marco Rubio a găsit vinovatul pentru eșecul negocierilor dintre Israel și Hamas. Cu ce a greșit Emmanuel Macron
Caribbean jellyfish floats in blue water above coral reef
Meduzele au oprit o centrală nucleară din Franța. Cum s-a întâmplat incidentul
incendiu franta
Uriaşul incendiu de vegetaţie din Franţa este sub control. 16.000 de hectare de pădure au fost distruse
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd s-a încheiat, dar perioada de "post-umbră" aduce un ultim val de haos. Cum resimt zodiile...
Cancan
Divorț-ȘOC în showbiz! Și-au spus ADIO după 13 ani de căsnicie
Fanatik.ro
Orașul din Alaska unde se întâlnesc Donald Trump și Vladimir Putin. Este extrem de popular vara și oferă o...
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Ministrul de Finanțe Alexandru Nazare, acuzat de fapte ilicite de compania de stat în a cărei conducere a...
Adevărul
Transapuseana, noua atracție a șoselelor montane din România. Ce o face mai specială decât Transalpina și...
Playtech
Cum a apărut Mirabela Grădinaru la biserică? Enoriaşii au observat imediat şi ţinuta, ce a făcut în spatele...
Digi FM
Tragedie în vacanță all-inclusive: Un bărbat de 70 de ani a murit după ce a mâncat pui insuficient gătit în...
Digi Sport
VIDEO ”E ok să vii așa? N-am mai văzut așa ceva”. Cum a apărut Tudor Băluță la conferință, înainte de Trnava...
Pro FM
Kelly Clarkson, în lacrimi pe scenă, cu doar 12 zile înainte de moartea fostului soț, Brandon Blackstock...
Film Now
Cum a început prietenia dintre Sandra Bullock și Jennifer Aniston: „Hollywood ne-a divizat, nimănui nu-i...
Adevarul
Automobilul german care făcea furori în România comunistă. „Are o sobă în spate ca să-ți țină mâinile calde...
Newsweek
Casa de Pensii gata să dea un nou contract de 9.000.000€ firmei care a blocat recalcularea pensiilor
Digi FM
În ce relații au rămas Daciana Sârbu și Victor Ponta după divorț. Fosta soție a politicianului nu s-a ferit...
Digi World
Ce este miastenia gravis, boala de care suferă fosta campioană de tenis Monica Seles. Cum se manifestă...
Digi Animal World
Panică pe plajele din Maine, după ce un rechin alb uriaș a fost observat aproape de țărm. Poliția avertizează...
Film Now
Jennifer Aniston, mărturisiri rare, la 20 de ani de la divorțul de Brad Pitt: "A fost o perioadă extrem de...
UTV
Jason Momoa, la un pas de moarte în ocean. „Am renunțat. În mintea mea, murisem deja”. Experiența care i-a...