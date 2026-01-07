Franţa și aliaţii colaborează la un plan de răspuns, în cazul în care SUA încearcă să preia Groenlanda prin folosirea forței armate

Aliații, inclusiv Franța și Germania, colaborează îndeaproape la elaborarea unui plan privind modul de reacție în cazul în care Statele Unite ar pune în aplicare amenințarea de a prelua controlul asupra Groenlandei, în contextul în care Europa încearcă să facă față ambițiilor președintelui american Donald Trump în regiune. Preluarea controlului asupra Groenlandei de către armata americană de la un aliat de lungă durată, Danemarca, ar provoca un val de șoc în cadrul alianței NATO și ar adânci diviziunea dintre Trump și liderii europeni, scrie Reuters.

Anunțul a fost făcut de ministrul francez de Externe, Jean-Noel Barrot. El a declarat că subiectul va fi discutat la întâlnirea sa cu miniştrii de Externe ai Germaniei şi Poloniei, care va avea loc în cursul zilei.

Casa Albă a declarat marţi că preşedintele Donald Trump discută opţiuni pentru dobândirea Groenlandei, inclusiv potenţiala utilizare a armatei americane, într-o revigorare a ambiţiei sale de a controla insula strategică, în ciuda obiecţiilor europene.

Barrot a sugerat că o operațiune militară americană a fost exclusă de către șeful diplomației americane, Marco Rubio.

„Eu însumi am vorbit ieri la telefon cu secretarul de Stat american Marco Rubio (...), care a confirmat că aceasta nu era abordarea adoptată... el a exclus posibilitatea unei invazii în Groenlanda”, a spus el.

O operațiune militară americană desfășurată în weekend, în cadrul căreia a fost capturat liderul venezuelean Nicolas Maduro a reînviat îngrijorările că Groenlanda ar putea să se confrunte cu un scenariu similar.

Un înalt oficial american, care a vorbit sub condiția anonimatului, a declarat săptămâna aceasta că Trump și consilierii săi discută diverse modalități de a achiziționa Groenlanda, inclusiv prin cumpărare. Groenlanda și Danemarca au declarat că insula nu este de vânzare.

Guvernele Danemarcei şi Groenlandei, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, au solicitat marţi o întâlnire cu secretarul de Stat american Marco Rubio. Ministrul de Externe al Danemarcei a declarat că a solicitat o întâlnire cu Rubio, urmat de omologul său din Groenlanda.

Scopul este de a discuta declaraţiile recente ale preşedintelui american Donald Trump şi ale altor membri ai administraţiei sale cu privire la interesul lor de a obţine insula arctică din motive de securitate naţională, relatează Sky News.







