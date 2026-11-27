Parisul și Berlinul încearcă să protejeze bugetul UE de Marine Le Pen, lidera extremei drepte franceze. Franța solicită 35 de miliarde de euro suplimentare pentru agricultori, pentru a crește costurile pe care lidera de extremă dreaptă le-ar genera dacă ar anula acordul privind bugetul Uniunii în cazul în care ar deveni președintă, scrie Financial Times.

Franța și Germania încearcă să protejeze viitorul buget al UE pe următorii șapte ani de o eventuală președinție a lui Marine Le Pen, după ce lidera franceză de extremă dreaptă a amenințat că va sabota acordul dacă va ajunge la putere.

Le Pen, care se află în fruntea sondajelor în perspectiva alegerilor prezidențiale din Franța din primăvară, a declarat că ar reduce la jumătate contribuția netă a țării sale la bugetul UE și ar înceta finanțarea pentru Ucraina. Ea a dat de înțeles, de asemenea, că ar putea refuza să ratifice un acord privind bugetul UE, potrivit unei persoane apropiate ei.

Strategia Parisului

Guvernul francez a solicitat 35 de miliarde de euro sub formă de subvenții agricole suplimentare din partea UE în bugetul blocului comunitar începând cu 2028, potrivit a doi oficiali familiarizați cu negocierile.

Cererea are scopul de a maximiza beneficiile Franței și de a-i îngreuna lui Le Pen demontarea acordului în cazul în care va câștiga alegerile, au afirmat aceștia.

Germania, la rândul său, dorește să consacre finanțarea viitoare a Ucrainei în legea bugetară a UE, încercând să se asigure că orice sprijin suplimentar pentru Kiev nu va fi blocat prin veto de Franța sau de orice alt stat membru.

Cererea germană are scopul de a face sprijinul acordat Ucrainei „rezistent la Le Pen”, a declarat un oficial. „Ea planează asupra tuturor dosarelor de pe biroul nostru”, a spus un diplomat de rang înalt al UE implicat în negocierile bugetare. Un al doilea diplomat al UE a afirmat că asigurarea faptului că acordul bugetar nu va fi anulat a fost o preocupare constantă în cadrul negocierilor.

Îngrijorări și în alte capitale europene

Capacitatea lui Le Pen de a-și pune în aplicare amenințările privind bugetul UE poate depinde, în parte, de obținerea de către Rassemblement National a majorității parlamentare, dar amenințarea în sine îngrijorează alte capitale. Liderii UE, care sunt la Bruxelles și vineri, vor avea discuții privind propunerile bugetare, oficialii urmărind să încheie un acord până la sfârșitul anului.

Odată ce bugetul va fi aprobat de lideri, statele membre vor negocia cu Parlamentul European, care va trebui să-și dea acordul asupra acordului și să adopte o serie de legi. Abia atunci țările UE vor putea începe procesul de ratificare, care, în multe țări, inclusiv în Franța, necesită un vot parlamentar.

Parlamentul francez va intra în vacanță la sfârșitul lunii februarie, ceea ce înseamnă că este puțin probabil ca procesul să se încheie la timp pentru ratificare înainte de alegerile prezidențiale din aprilie, au declarat oficialii.

Reacția liderei extremei drepte

Joi, Le Pen a salutat demersul Franței privind subvențiile agricole ale UE, dar a afirmat că motivele din spatele acestuia „nu au nimic de-a face cu apărarea fermierilor noștri”. „Scopul ar fi acela de a ne descuraja, în cazul în care francezii ne-ar încredința responsabilitatea guvernării, să apărăm interesele Franței în negocierile privind bugetul european”, a scris ea pe X. „Țara noastră se află la un pas de incapacitate de plată și de tulburări sociale. Liderii noștri ar trebui să depună eforturi pentru a o readuce pe picioare, în loc să încerce, prin manevre politice ascunse, să împiedice poporul francez să-și exprime voința democratică.”

Cererea Franței de 35 de miliarde de euro în subvenții agricole suplimentare ar urma să fie preluată din restul bugetului alocat priorităților precum dezvoltarea regională, migrația și programele sociale.

„Ceea ce ne dorim este ca această parte alocată să ne permită . . . să menținem nivelul actual” al subvențiilor agricole pe care le primește Franța, a declarat un oficial de la Palatul Élysée.

Însă unele țări sunt reticente în a ceda cererilor franceze, bănuind că acestea ar putea exagera consecințele unui președinte de extremă dreaptă. „Francezii încearcă să profite amenințându-ne cu un guvern condus de Le Pen”, a afirmat un diplomat al UE.

Ce spune Friedrich Merz

Între timp, cancelarul german Friedrich Merz și-a condiționat în mod explicit aprobarea bugetului UE de asigurarea unei finanțări pe termen lung pentru Ucraina. Germania, care reprezintă aproximativ un sfert din cheltuielile UE, nu va aproba bugetul decât dacă statele membre vor fi de acord să includă sprijinul pentru Kiev.

Ungaria, Bulgaria, Slovacia și Republica Cehă s-au opus deja acordării de fonduri suplimentare pentru Ucraina. Cu toate acestea, toate cele patru țări sunt beneficiare nete de fonduri UE și au interesul de a menține nivelurile actuale de cheltuieli.

Comisia Europeană a propus inițial 100 de miliarde de euro pentru sprijinirea Ucrainei pe o perioadă de șapte ani, dar suma este considerată pe scară largă ca fiind insuficientă.

Berlinul dorește să se asigure că finanțarea suplimentară poate fi aprobată de o majoritate a statelor membre, în loc de consensul actual necesar din partea celor 27 de state membre ale UE.

Statele membre trebuie, de asemenea, să ajungă la un acord cu privire la modul de acoperire a costurilor cu dobânzile de peste 50 de miliarde de euro aferente datoriei restante a UE legate de ajutorul acordat Kievului.

Funcționarii de rang înalt ai UE doresc ca aceste costuri să fie acoperite în plus față de suma propusă de 100 de miliarde de euro, în timp ce Ungaria și celelalte trei țări și-au exprimat deja opoziția față de orice finanțare suplimentară pentru Ucraina.

Editor : M.C