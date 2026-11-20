Franța a solicitat convocarea unei ședințe a Consiliului de Securitate al ONU în urma unei serii de atacuri rusești asupra Ucrainei, care au avariat ambasadele Austriei și Olandei din Kiev, a declarat ministrul de Externe Jean-Noël Barrot, citat de France24.

Acest nou val de atacuri cu rachete și drone a avut loc după ce președintele rus Vladimir Putin a promis o ripostă „dureroasă”, ca urmare a avarierii podului din Crimeea de către Ucraina zilele trecute.

Într-un mesaj publicat pe rețeaua socială X, oficialul francez a condamnat atacurile rusești asupra capitalei Ucrainei și a atras atenția asupra victimelor civile și a pagubelor produse ambasadelor străine.

Le Kremlin a encore frappé Kyiv. Des civils tués. Les ambassades d'Autriche et des Pays-Bas touchées. Ce sont des crimes. La France les condamne avec la plus grande fermeté. J'ai demandé une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies. La Russie devra y rendre des comptes. Pleine solidarité avec le peuple ukrainien, et avec nos amis autrichiens et néerlandais. Vladimir Poutine se croit au-dessus des règles. Il ne l'est pas. Nous ne relâcherons pas la pression. — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) November 20, 2026

„Kremlinul a lovit din nou Kievul, loviturile au provocat victime în rândul civililor și au afectat inclusiv clădirile ambasadelor Austriei și Olandei din Kiev. Acestea sunt crime. Franța le condamnă cu cea mai mare fermitate. Am solicitat o reuniune a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite. Rusia va trebui să dea socoteală în cadrul acesteia. Solidaritate deplină cu poporul ucrainean, precum și cu prietenii noștri austrieci și olandezi. Vladimir Putin se crede deasupra legilor. Nu este așa. Nu vom slăbi presiunea”, a declarat ministrul francez.

Autoritățile franceze și-au exprimat, de asemenea, solidaritatea cu populația ucraineană și cu statele ale căror reprezentanțe diplomatice au fost afectate.

Ambasada Rusiei în Țările de Jos a îndemnat Haga să ia în serios recomandarea sa ca diplomații străini să părăsească Kievul.

Guvernul olandez a declarat joi că l-a convocat pe ambasadorul rus în Țările de Jos, după ce ambasada olandeză din Kiev a suferit pagube minore în urma căderii unui proiectil în apropierea clădirii.

Editor : M.C