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Franţa susţine „un armistiţiu energetic autentic”, pe care Rusia „continuă să-l refuze”, anunță Macron

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emmanuel macron face declaratii
Emmanuel Macron. Foto: Profimedia
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Franţa „susţine pe deplin apelul la un armistiţiu energetic autentic, la care Ucraina este dispusă”, a reacţionat preşedintele francez Emmanuel Macron după ce preşedintele american Donald Trump a anunţat un armistiţiu energetic între Kiev şi Moscova, informează AFP și Agerpres.

„În această etapă, Rusia continuă să-l refuze, intensificându-şi atacurile împotriva infrastructurii ucrainene în ultimele ore”, a remarcat el.

„Franţa va continua să fie alături de Ucraina şi de preşedintele Zelenski”, a adăugat preşedintele francez, fără a face o referire directă la apelurile lui Donald Trump pentru o schimbare de preşedinte în Ucraina şi la acordul său cu Rusia pentru livrările de motorină.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunțat duminica aceasta că Rusia şi Ucraina au convenit un „armistițiu energetic” - încetarea atacurilor împotriva infrastructurii energetice a celeilalte părţi. „Nu-l încălcați”, a scris Trump pe rețeaua lui socială. Volodimir Zelenski s-a arătat surprins de anunțul lui Trump.

Editor : A.P.

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