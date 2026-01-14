Live TV

Franța va deschide un consulat în Groenlanda în februarie, în contextul amenințărilor lui Trump

Data publicării:
Groenlanda
Foto: Profimedia

Franța va deschide primul său consulat în Groenlanda pe 6 februarie, a declarat miercuri ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, într-un interviu radio, informează Politico.

Barrot a afirmat că înființarea unui avanpost diplomatic francez în Nuuk, capitala Groenlandei, este un „semnal politic”, în contextul în care amenințările președintelui american Donald Trump de a acapara teritoriul administrat de Danemarca agită capitalele europene.

Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat anterior planurile de a deschide un consulat în Groenlanda, cu ocazia vizitei sale la Nuuk, în iunie. Săptămâna trecută, Macron a criticat Washingtonul pentru intențiile sale privind Groenlanda, într-un discurs important privind politica externă.

Un oficial al Ministerului Afacerilor Externe francez a declarat în noiembrie, în cadrul unei audieri în Senat, că deschiderea consulatului este o decizie geostrategică menită să contracareze „ambițiile expansioniste exprimate de președintele SUA”. Ea a afirmat că acest demers va costa contribuabilii francezi 500.000 de euro și că Danemarca va oferi asistență în acest proces.

Statele Unite și Islanda se numără printre puținele țări care au deja consulate în Groenlanda.

Canada plănuiește, de asemenea, să deschidă unul în următoarele săptămâni.

 

