Parisul este pregătit să trimită un reprezentant la Moscova pentru discuții cu Rusia, dar numai dacă Kremlinul garantează Europei un loc deplin la masa negocierilor privind încheierea războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, a transmis miercuri Ambasada Franței în Rusia pentru publicația RBC, relatează Kyiv Post.

„Trebuie să primim confirmarea că Europa va avea un loc deplin la masa negocierilor privind o soluție pentru Ucraina”, a declarat un reprezentant al ambasadei, sub protecția anonimatului, pentru RBC-Russia, invocând o condiție formulată anterior de Palatul Élysée.

Președintele rus Vladimir Putin i-a invitat public pe oficialii europeni în Rusia, pe 19 noiembrie, în timpul summitului APEC din China, pentru a discuta despre ceea ce el a numit „asigurarea securității în regiune”.

Liderul de la Kremlin a afirmat că Moscova dorește să afle ce ar putea aduce Europa la negocieri înainte de a decide cum va continua dialogul privind Ucraina.

Invitația a venit în contextul intensificării discuțiilor din Europa despre reluarea contactelor directe cu Moscova. Oficialii din Franța, Germania și Regatul Unit ar fi discutat posibilitatea unei întâlniri cu autoritățile ruse, însă nu au fost stabilite o dată sau detalii privind o eventuală vizită a reprezentanților celor trei țări la Moscova.

Diplomatul francez a descris invitația lui Putin drept „încurajatoare”, argumentând că Rusia și-a concentrat anterior contactele diplomatice asupra Washingtonului, pornind de la premisa că Statele Unite ar putea lua decizii în numele Uniunii Europene.

„Totuși, nu este cazul”, a declarat reprezentantul ambasadei, adăugând că Europa trebuie să joace un rol central în discuțiile privind viitoarea arhitectură de securitate, sancțiunile, reconstrucția Ucrainei și activele înghețate ale Rusiei.

Diplomatul a menționat că există un sprijin tot mai mare în Europa pentru angajarea directă în discuții cu Moscova, chiar dacă guvernele europene au opinii diferite în această privință.

„În orice caz, pentru a obține pacea, trebuie să discuți cu toate părțile”, a declarat reprezentantul ambasadei.

Europa, marginalizată în timpul negocierilor de pace de la Abu Dhabi

Solicitarea Franței privind garantarea unui loc la masa negocierilor vine după ce reprezentanții europeni au fost, în fapt, marginalizați în timpul celei mai recente runde de negocieri trilaterale dintre Ucraina, Rusia și Statele Unite, desfășurată la Abu Dhabi, în perioada 10-11 noiembrie.

Deși consilieri pentru securitate națională din Franța, Germania, Regatul Unit și Italia, alături de reprezentanți ai Uniunii Europene și NATO, au fost prezenți în capitala Emiratelor Arabe Unite, aceștia nu au participat la discuțiile din sala principală de negocieri. În schimb, au purtat consultări separate cu delegațiile ucraineană și americană, a relatat Kyiv Post.

Astfel, Washingtonul, Kievul și Moscova au negociat direct, în timp ce oficialii europeni au rămas în afara formatului trilateral, deși discuțiile au vizat subiecte cu implicații directe asupra securității Europei.

Situația a accentuat îngrijorările europene privind excluderea de la deciziile referitoare la viitorul Ucrainei și la arhitectura de securitate a continentului.

Ulterior, consilierii europeni pentru securitate au discutat despre posibile contacte cu Moscova, în timp ce guvernele europene au încercat să își coordoneze pozițiile în perspectiva viitoarelor negocieri cu Rusia.

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, le-a cerut politicienilor europeni să ia în considerare discuțiile directe cu Kremlinul. El i-a îndemnat să îi urmeze exemplul și a avertizat că refuzarea invitației lui Putin la Moscova ar transmite „un semnal greșit” liderului rus.

„Trebuie să intrăm în dialog. Numai cei care poartă un dialog ajung, în cele din urmă, la rezultate”, a declarat Pistorius. Cu toate acestea, ministrul german a atras atenția că Moscova „nu este cel mai potrivit loc” pentru o întâlnire diplomatică.

Editor : C.S.