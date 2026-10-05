Live TV

Fratele regelui Charles a dat în judecată poliția britanică după arestarea în dosarul Epstein. Ce contestă fostul prinț Andrew

Data publicării:
fostul print andrew
Foto: Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Andrew Mountbatten-Windsor, fratele regelui Charles, a dat în judecată poliţia britanică pentru percheziţiile urmate de arestarea sa în februarie, în dosarul în care este suspectat că i-a dezvăluit documente guvernamentale infractorului sexual Jeffrey Epstein.

Fostul prinţ Andrew a cerut ca o instanţă să examineze legalitatea mandatelor de percheziţie pe numele său; audierea cu uşile închise va avea loc joi, a precizat Serviciul Judiciar al Angliei şi Ţării Galilor, transmit luni Reuters şi AFP, preluate de Agerpres. 

Mountbatten-Windsor a fost arestat după perchiziţionarea reşedinţei sale de la Sandringham, în estul Angliei, şi la domiciliul său anterior din Windsor, la circa 30 de km de Londra, în baza unor mandate emise de un judecător al instanţei penale centrale în 18 februarie. El a intentat un recurs pentru anularea mandatelor respective.

Conform anchetatorilor, în calitate de reprezentant comercial al Regatului Unit în perioada 2001-2011, Mountbatten-Windsor i-a transmis lui Epstein conţinutul unor documente care nu erau publice.

Epstein a decedat în închisoare la New York, oficial prin sinucidere, în iulie 2019; dovezile privind activităţile sale de proxenetism, trafic de persoane şi alte infracţiuni au implicat în scandaluri numeroase personalităţi politice şi mondene de cel mai înalt nivel din întreaga lume.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dmitri Medvedev
1
Medvedev amenință încă o țară „cu aceeași soartă ca a Ucrainei”: „E cel mai rău lucru...
nicusor dan profimedia
2
Nicușor Dan face a patra nominalizare de premier. Condițiile imposibile puse de partide...
Sediul central al PSD din București.
3
Tensiuni în PSD Buzău. Liderul filialei îi cere edilului să termine proiectele începute...
simion si georgescu intr-o sectie de votare
4
Băsescu: AUR și-a terminat potențialul de creștere și o s-o ia în jos. Va trebui să dea...
Artificial Intelligence
5
Elon Musk se întoarce la Washington, iar odată cu el vin și suspiciunile privind...
Surpriză: decizia luată de Florin Răducioiu, a doua zi după ce s-a căsătorit
Digi Sport
Surpriză: decizia luată de Florin Răducioiu, a doua zi după ce s-a căsătorit
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Un bombardier Rockwell B-1 Lancer al Forțelor Aeriene ale SUA la baza RAF Fairford din Gloucestershire. Foot: Ben Birchall / PA Images / Profimedia
SUA au retras bombardierele B-1 de la baza aeriană Fairford, din Marea Britanie, din motive de securitate
partidul verde Mothin Ali
Un partid britanic a decis să clasifice sionismul ca formă de rasism. Reacția Israelului: Au adoptat culoarea și ideologia Hamas
Man City breaches
EAU îl ameninţă pe premierul britanic că vor retrage investiții de miliarde de lire, după acuzațiile împotriva Manchester City (presă)
Nigel Farage statement
Un bărbat a fost pus sub acuzare în Marea Britanie pentru pregătirea unor acte teroriste împotriva lui Nigel Farage
Invictus Games
Mesajul emoționant al prințului Harry pentru NATO: „Am pierdut o parte din identitatea mea când am agățat uniforma în cui”
Recomandările redacţiei
navă lovită platforma pescarus
Misiune de salvare în zona Platformei Pescăruș. O navă turcească cu...
nicusor dan consultari cotroceni
A patra desemnare. Nicușor Dan consultă partidele la Palatul...
femeie cu umbrela
Vremea se schimbă radical în România: de la 28 de grade, la răcire și...
9dd40c6f-4acd-44e2-bade-898ac5277955
Alertă în Marea Neagră: o navă cargo, abandonată după un atac cu...
Ultimele știri
Csoma Botond exclude intrarea UDMR la guvernare alături de PSD. Ce motive invocă înaintea consultărilor de la Cotroceni
Istoria neagră a militarilor SUA în Japonia: arestarea unui pușcaș marin american pentru crimă reaprinde protestele în Okinawa
Avertismentul șefului spionajului de la Berlin: Germania riscă să fie implicată într-un conflict violent cu Rusia
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vești bune pentru 3 zodii. Pe 5 octombrie 2026 se eliberează de tristețe și singurătate
Cancan
O navă a fost lovită de o dronă lângă platforma Pescăruș, 13 marinari sunt daţi dispăruți. Este alertă în...
Fanatik.ro
„Dacă fanii vor fluiera, Hagi își va da demisia de la națională”. Verdict tare înainte de România – Suedia...
editiadedimineata.ro
Președintele Argentinei a publicat peste 35 de mesaje pe zi împotriva presei
Fanatik.ro
FRF are planul B: „Dacă Hagi renunță, el va deveni selecționer în secunda 1!” Exclusiv
Adevărul
„În mai puțin de 4 ani poți ajunge la 15.000 de euro pe lună”. Secretele muncii la 163 de metri înălțime, pe...
Playtech
Taxă în plus pentru moștenitorii care amână succesiunea. Cât plătești după doi ani
Digi FM
Țara europeană, iubită de români, care oferă până la 10.000 de euro celor care se mută în zone depopulate...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Ce avere aveți?" Ion Țiriac a dat un răspuns imposibil de anticipat, sub cuvânt de onoare
Pro FM
Cum arată Cristina Rus la 45 de ani. A dispărut de ani buni din showbiz, dar s-a revăzut cu Andreea Bănică...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Unul dintre marile eșecuri ale anului. Filmul lui Tom Cruise, „Digger”, încasări dezastruoase în primul...
Adevarul
Rusia amenință cu un „război spațial la scară largă" dacă Occidentul blochează constelația rusă Rassvet
Newsweek
Fostul judecător CCR Lăzăroiu, panicat că nu mai sunt bani de pensii. El are o pensie specială de 10.000 euro
Digi FM
"Copii de 13-14 ani pe teren, părinţi care se iau la bătaie pe margine". Conflict în tribune între părinți...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă obișnuiești să consumi scorțișoară în mod regulat. 5 efecte ale acestui condiment...
Digi Animal World
Un rechin a regurgitat un arici viu și nevătămat, în fața unor cercetători: „Am reușit să fac o singură poză”
Film Now
Demi Moore rupe tăcerea după 30 de ani. Ce s-a întâmplat după ce a primit salariul record pentru...
UTV
Ilona Brezoianu a postat un meaj dur pentru Ian dupǎ ce a urinat pe scenă. „Ești caracter 0 barat”