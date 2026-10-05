Fratele regelui Charles a dat în judecată poliția britanică după arestarea în dosarul Epstein. Ce contestă fostul prinț Andrew

Andrew Mountbatten-Windsor, fratele regelui Charles, a dat în judecată poliţia britanică pentru percheziţiile urmate de arestarea sa în februarie, în dosarul în care este suspectat că i-a dezvăluit documente guvernamentale infractorului sexual Jeffrey Epstein.

Fostul prinţ Andrew a cerut ca o instanţă să examineze legalitatea mandatelor de percheziţie pe numele său; audierea cu uşile închise va avea loc joi, a precizat Serviciul Judiciar al Angliei şi Ţării Galilor, transmit luni Reuters şi AFP, preluate de Agerpres.

Mountbatten-Windsor a fost arestat după perchiziţionarea reşedinţei sale de la Sandringham, în estul Angliei, şi la domiciliul său anterior din Windsor, la circa 30 de km de Londra, în baza unor mandate emise de un judecător al instanţei penale centrale în 18 februarie. El a intentat un recurs pentru anularea mandatelor respective.

Conform anchetatorilor, în calitate de reprezentant comercial al Regatului Unit în perioada 2001-2011, Mountbatten-Windsor i-a transmis lui Epstein conţinutul unor documente care nu erau publice.

Epstein a decedat în închisoare la New York, oficial prin sinucidere, în iulie 2019; dovezile privind activităţile sale de proxenetism, trafic de persoane şi alte infracţiuni au implicat în scandaluri numeroase personalităţi politice şi mondene de cel mai înalt nivel din întreaga lume.

Editor : C.S.