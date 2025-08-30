Friedrich Merz: Aliaţii Ucrainei trebuie să se asigure că Rusia nu mai are capacitatea economică de a continua războiul

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat sâmbătă că se aşteaptă ca Rusia să oprească războiul împotriva Ucrainei atunci când nu va mai putea să-l poarte din motive economice şi militare, având în vedere că eforturile diplomatice au eşuat în ultimele săptămâni, relatează Reuters, citată de Agerpres.

„Toate eforturile din ultimele săptămâni au primit drept răspuns o abordare chiar mai agresivă a acestui regim de la Moscova împotriva populaţiei din Ucraina”, a declarat Merz la un eveniment regional al conservatorilor din landul Renania de Nord-Westphalia.

„Asta nu se va opri până când nu ne asigurăm împreună că Rusia, cel puţin din motive economice, şi poate şi din motive militare, nu mai poate continua acest război”, a mai spus Merz.

Sâmbătă, şeful statului major rus, generalul Valeri Gherasimov, a declarat că trupele sale se află într-o ofensivă permanentă de-a lungul aproape întregii linii a frontului şi că acestea au „iniţiativa strategică”.

Rusia şi-a intensificat loviturile aeriene asupra oraşelor mult dincolo de linia frontului în această vară.

Eforturile preşedintelui american Donald Trump de a ajunge la o soluţionare diplomatică a conflictului, acum în al patrulea an, au eşuat până acum, iar aliaţii săi europeni, între care şi Germania, solicită sancţiuni economice mai dure împotriva Moscovei.

