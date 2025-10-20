Live TV

Friedrich Merz declară război total extremei drepte: „Acest partid vrea în mod deschis o altă țară”

Data publicării:
Friederich Merz
Friederich Merz. Foto: Profimedia

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat luni război extremei drepte, aflată în creştere în sondaje, identificând-o drept "principalul adversar" în cele cinci alegeri regionale programate pentru anul viitor.

Depăşit în unele sondaje de opinie de Alternativa pentru Germania (AfD), care a ocupat locul al doilea în alegerile parlamentare din februarie anul trecut, CDU-ul lui Merz vrea să oprească această ascensiune deosebit de puternică în estul ţării, dar şi creşterea partidului în vest.

"Acest partid vrea în mod deschis să distrugă CDU, vrea o altă ţară", a acuzat Merz într-o conferinţă de presă la Berlin, după o reuniune de două zile a partidului său.

"Nu ne separă doar detalii. Sunt chestiuni fundamentale şi convingeri politice fundamentale care ne separă de AfD", a adăugat el, acuzând partidul anti-imigraţie, eurosceptic şi pro-rus de contestarea "deciziilor fundamentale" ale Germaniei democratice născute în 1949, după Al Doilea Război Mondial, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Contactat de AFP, partidul de extremă dreapta nu a comentat imediat aceste remarci.

Preşedintele CDU a respins în mod clar apelurile făcute săptămâna trecută de unii membri ai formaţiunii sale şi ai partidului său soră bavarez, CSU, care îşi exprimaseră sprijinul pentru cooperarea cu extrema dreaptă. Aceştia din urmă considerau că strategia cordonului sanitar, decisă la congresul din 2018, nu a reuşit să oprească avansul AfD.

"Ne vom distanţa de acest lucru foarte clar şi fără echivoc", a insistat Merz.

"Mâna întinsă pe care AfD ne-o oferă încontinuu este, în realitate, o mână care vrea să ne distrugă", a spus el, referindu-se la propunerile de cooperare ale AfD.

Anul viitor sunt programate cinci alegeri regionale, inclusiv două în est, în Saxonia-Anhalt şi Mecklenburg-Pomerania de Vest, unde se aşteaptă ca AfD să ocupe primul loc, conform sondajelor actuale.

În vest, AfD câştigă teren constant şi poate spera la locul al doilea sau al treilea în Baden-Wurttemberg, Renania-Palatinat şi Berlin, în spatele CDU, dar la egalitate cu social-democraţii sau cu Verzii.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Rene Benko
1
Imperiul de 27 de miliarde de dolari care s-a făcut scrum. Cum a ajuns după gratii unul...
URMARI_EXPLOZIE_39_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Inginer structurist, despre blocul din Rahova: Ar fi avut nevoie de „operațiuni de...
Polish Border Guard officer at the Poland-Belarus border
3
Grănicerii polonezi au descoperit un tunel folosit pentru treceri ilegale ale frontierei...
Lingouri de aur
4
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le...
profimedia-0975326545
5
Diana Șoșoacă, după ce s-a întors din Rusia: „Dacă Zelenski îndrăznește să vină în...
Un bărbat și o femeie s-au așezat la masa de skandenberg și totul a fost filmat: "N-a avut nicio șansă!"
Digi Sport
Un bărbat și o femeie s-au așezat la masa de skandenberg și totul a fost filmat: "N-a avut nicio șansă!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
doctor, cezariana, nastere
Cazul mamei decedate la un spital privat în Constanța. Cum au...
femeie-frig-ger-shutterstock_1038774679
Schimbare bruscă de temperatură în România: de la 26°C la -2°C...
gaze energie uniunea europeana rusia
Uniunea Europeană a decis oficial de când renunță definitiv la gazele...
INSTANT_EXPLOZIE_RAHOVA_01_INQUAM_Photos_Tudor_Pana
Blocul din Rahova va fi dezafectat parțial, după explozia...
Ultimele știri
Nicușor Dan a discutat cu comisarul european Magnus Brunner despre protejarea frontierelor UE și „multiplele provocări hibride”
Radu Marinescu, despre decizia Curții Constituționale privind pensiile magistraților: Legitimitatea Guvernului nu depinde de CCR
Nicolas Sarkozy, primit de Emmanuel Macron la Palatul Elysee cu câteva zile înainte de a merge la închisoare
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Cabinet meeting of the Federal Government
Vladimir Putin ar putea ataca Republica Moldova sau statele baltice, avertizează cancelarul german, Friedrich Merz
Armata germană
Istoric german premiat pentru pace: „A venit timpul pentru serviciul militar obligatoriu”
Nord,Stream,1,And,2,Pipeline,3d,Rendering
Un tribunal polonez a blocat extrădarea suspectului ucrainean în cazul Nord Stream către Germania
Nord Stream 1 27 septembrie
Polonia susține că presupușii sabotorii ai Nord Stream nu ar trebui să fie urmăriți penal. Care sunt motivele
friedrich merz face declaratii
Cum vrea Berlinul să lupte cu războiul hibrid declanșat de către Moscova. Anunțul cancelarului Friedrich Merz
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum s-a răzbunat o femeie pe fostul ei partener, după ce a înșelat-o cu doar două săptămâni înainte de nuntă...
Cancan
Crimă în Dolj: un bărbat de 45 de ani și-a ucis soția de 39 de ani. Cui i-a spus planul macabru, înainte de...
Fanatik.ro
Bombă! Dan Şucu, candidat la Primăria Capitalei!? Dezvăluire şoc a lui Dumitru Dragomir
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Incredibil! Cine e analistul care a pariat pe victoria lui Metaloglobus cu FCSB! Mutu și Nicolescu, șocați în...
Adevărul
De ce ar putea fi respinsă la CCR legea care schimbă regulile pentru pensiile private. Explicațiile unui fost...
Playtech
Cine este responsabil de verificările la gaze în blocurile de locuințe: care sunt obligațiile...
Digi FM
Mama tinerei decedate în explozia din Rahova, declarații tulburătoare: „Mirosul de gaz persista de două zile...
Digi Sport
A vrut să fugă din România prin metoda "tubului de oxigen". Apoi, din șofer a ajuns milionar
Pro FM
Primul soț al lui J.Lo, furios pe divă, la 27 de ani de la divorț: "Sunt un bărbat prea bun pentru tine...
Film Now
„Black Phone 2” cu Ethan Hawke domină box office-ul nord-american. „Un început excelent pentru al doilea...
Adevarul
Drumul spre nicăieri: cum a cheltuit guvernul lui Viktor Orban banii europeni pe un terminal logistic care nu...
Newsweek
Care pensii vor fi virate cu 2 zile întârziere în noiembrie? Care pensionari iau bani în plus?
Digi FM
Gabriela Firea, cu prima nepoțică în brațe. Soția fiului cel mare a născut: "Bine ai venit în familia...
Digi World
Ce este provocarea virală "3x3 până la prânz", care promite mai multă energie și concentrare
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Kevin Costner e istorie. Fosta lui soție s-a căsătorit cu prietenul actorului, la mai puțin de doi ani de la...
UTV
„Wildlife Photographer of the Year 2025”. Imaginea rară a unei hiene maro în Namibia a câștigat marele premiu