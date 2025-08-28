Live TV

Friedrich Merz: Este „evident” că nu va exista o întâlnire Zelenski-Putin

Data publicării:
Friedrich Merz portret
Friedrich Merz. Foto: Profimedia

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat joi că este „evident că nu va exista nicio întâlnire” în viitorul apropiat între preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi preşedintele rus Vladimir Putin, întâlnire la care Donald Trump a sperat pentru a găsi o soluţie la conflict.

„Este evident că nu va exista o întâlnire între preşedintele Zelenski şi preşedintele Putin, contrar a ceea ce a fost convenit între preşedintele Trump şi preşedintele Putin”, a declarat liderul german alături de preşedintele francez Emmanuel Macron la începutul unui consiliu de miniştri franco-german, potrivit Agerpres.

Zelenski respinge orice cedare de teritorii către Rusia, care de partea sa respinge orice desfăşurare de trupe din ţările NATO ca garanţie de securitate pentru Ucraina, iar aliaţii europeni ai acesteia din urmă o asigură în continuare de tot sprijinul dacă va continua războiul şi insistă în plus să desfăşoare trupe de menţinere a păcii în Ucraina, deşi Rusia se opune.

Donald Trump a declarat vineri că în aproximativ două săptămâni ar trebui să ştie dacă sunt posibile progrese în încercarea sa de a pune capăt războiului dintre Rusia şi Ucraina, în condiţiile în care observă o ură imensă între Putin şi Zelenski. Trump a promis că va decide în aceste două săptămâni dacă va impune „sancţiuni masive” Rusiei sau dacă pur şi simplu va abandona încercările sale de mediere între Rusia şi Ucraina şi le va spune acestora că „este lupta voastră”.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan
1
Bolojan, despre pensiile magistraţilor: „Dacă pachetul va cădea la CCR, e greu de...
Drona
2
Sentinele CCTV. O dronă rusească, de recunoaștere, a aterizat în Ucraina, pentru...
cseke attila face declaratii
3
Ministrul Cseke Attila anunță desființarea a zeci de mii de posturi din administrația...
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Modificări fiscale în Pachetul II, după ședința Coaliției. Propunere: taxe pe...
livrator politist
5
„Eu sunt Poliția”: Marian Godină și-a prezentat colegul care a apărat un livrator străin...
S-a dus la conferință la US Open și nu i-a venit să creadă ce vede! ”Umilit de iubită, în fața tuturor”
Digi Sport
S-a dus la conferință la US Open și nu i-a venit să creadă ce vede! ”Umilit de iubită, în fața tuturor”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ilie bolojan face declaratii
Angajații din primării intră în grevă pe termen nelimitat, după...
care a intervenit la incidentul în care un livrator asiatic
Cum a decis să intervină polițistul în atacul rasist din București...
drona
Legalitatea construcțiilor, verificată cu drone: În ce cazuri vor fi...
livratorul asiatic agresat in bucuresti
Cine e tânărul care l-a atacat pe livratorul asiatic, în București...
Ultimele știri
Zelenski a discutat cu Erdogan despre garanțiile de securitate pentru Ucraina. Când vor fi gata
Conference League. Calificare în faza principală pentru Universitatea Craiova, după ce a învins Istanbul Başakşehir și în Bănie
Conference League. CFR Cluj, eliminată din Conference League după o victorie de palmares cu BK Haecken
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Ministerul Afacerilor Externe
Ministerul român de Externe condamnă atacul Rusiei asupra Kievului. „Se adaugă la lista crimelor de război”
ursula von der leyen
Von der Leyen, după ce a vorbit la telefon cu Trump și Zelenski: „Putin trebuie să vină la masa negocierilor”
Kim Jong Un și Vladimir Putin
Kim Jong-un va fi prezent alături de Vladimir Putin și alți lideri la parada militară din China
Federal Chancellor Merz travels to Moldova
Macron, Merz și Tusk își exprimă sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova la UE și promit Maiei Sandu solidaritate în fața Rusiei
Vladimir Putin și Xi Jinping
Vladimir Putin va efectua o vizită „fără precedent” în China săptămâna aceasta
Partenerii noștri
Pe Roz
Kathleen Turner, apariție rară la 71 de ani, în baston, cu un braț imobilizat. În anii '80 făcuse o pasiune...
Cancan
Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, divorţează la 76 de ani, după ce și-a bătut soția și a...
Fanatik.ro
FCSB a câștigat la TAS litigiul pentru Florinel Coman! Gigi Becali va încasa o avere de la arabi. Prima...
editiadedimineata.ro
Mișcările ochilor ar putea ascunde semne ale unei slăbiciuni a memoriei
Fanatik.ro
Ce a pățit, într-un cartier din București, polițistul erou care l-a salvat de la bătaie pe livratorul...
Adevărul
Motivul uciderii lui Ioan Botezătorul. De ce se temea Irod așa de tare de el și din ce sectă făcea parte...
Playtech
Elena Udrea, departe de Adrian Alexandrov. Unde a apărut fostul ministru, aștepta de ani buni să facă asta
Digi FM
Andi Moisescu, reacție neașteptată după ce s-a spus că ar fi divorțat de Olivia Steer. Ce a dezvăluit despre...
Digi Sport
FOTO Zlatan Ibrahimovic a apărut la tragerea la sorți a UCL și a surprins pe toată lumea cu noul său look
Pro FM
Maya, fiica Antoniei, a făcut 15 ani. Solista a mers în Italia, acolo unde puștoaica trăiește, pentru a fi cu...
Film Now
Cum reușește Patrick Duffy, Bobby din „Dallas”, să se mențină în formă la 76 de ani: „Linda mi-a schimbat...
Adevarul
ANAF, invitatul surpriză la nunți și botezuri: „Se va scumpi masa la restaurant”. Ar fi vizat și darul de...
Newsweek
PSD începe demersul pentru eliminarea CASS la pensie. Și mamele ar fi scutite de plata asigurărilor
Digi FM
Soția lui Bruce Willis, noi declarații despre sănătatea îndrăgitului actor: A trebuit să ne adaptăm, avem o...
Digi World
Viață extraterestră mai aproape decât credeam? Descoperire surprinzătoare pe o planetă pitică din sistemul...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Cum fac față fiicele de 11 și 13 ani ale lui Bruce Willis la boala lui debilitantă: "Nu am vrut să creadă că...
UTV
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie