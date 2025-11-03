Live TV

Friedrich Merz: Războiul civil în Siria s-a terminat, sirienii nu mai au de ce să ceară azil în Germania

Freidrich Merz. Foto: Profimedia
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat luni că războiul civil în Siria s-a încheiat, prin urmare nu mai există niciun motiv pentru a acorda azil migranţilor sirieni veniţi în Germania. Afirmația cancelarului pare să-l contrazică pe ministrul său de externe, Johann Wadephul, care şi-a exprimat vineri la Damasc îndoiala că sirienii ar putea reveni în ţara lor în viitorul apropiat, date fiind distrugerile provocate de război.

„Războiul civil din Siria s-a terminat, nu mai există motive pentru a solicita azil în Germania şi, prin urmare, putem începe repatrierile”, a declarat cancelarul Friedrich Merz la o conferinţă de presă, potrivit EFE, preluată de Agerpres.

„Această ţară (Siria) are nevoie acum de toată forţa sa, în special de cea a sirienilor, pentru a se reconstrui. Şi de aceea mulţi se vor întoarce de bunăvoie din Germania în ţara lor”, a adăugat şeful guvernului federal german, după ce a fost întrebat despre recentele declaraţii ale ministrului său de externe, care a apreciat că încă nu ar fi momentul potrivit ca migranţii sirieni să revină în ţara lor.

„Aici, aproape nimeni nu poate trăi cu demnitate”, afirmase ministrul de externe german, Johann Wadephul, în timpul unei vizite vineri într-o suburbie a capitalei siriene Damasc devastate de război.

Revenirea refugiaţilor sirieni acasă este deocamdată „posibilă numai într-o măsură foarte limitată, întrucât o mare parte a infrastructurii acestei ţări a fost distrusă” în cei 13 ani de război civil, a mai susţinut şeful diplomaţiei germane.

Un milion de refugiați

Peste un milion de refugiaţi sirieni au sosit în Germania, mai ales odată cu valul migrator masiv din 2015-2016, când fosta şefă a guvernului federal german, Angela Merkel, a deschis graniţele Germaniei pentru toţi migranţii veniţi în Europa din Africa, Asia şi Orientul Mijlociu, inclusiv din ţări unde nu existau conflicte armate.

Cancelarul Merz a mai spus luni că guvernul său ştie „că un număr mare de sirieni doresc să se întoarcă, lucru pe care îl vom încuraja şi vom ajuta de asemenea (Siria) să facă acest lucru să se desfăşoare rapid”.

El a adăugat că ministrul său de Interne, Alexander Dobridt, lucrează în prezent la stabilirea măsurilor de expulzare din Germania a cetăţenilor sirieni care au comis infracţiuni pe teritoriul german.

