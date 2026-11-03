Friedrich Merz spune că Rusia nu pare dispusă să se angajeze în negocieri de pace serioase cu Ucraina

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat marţi că Moscova nu pare încă dispusă să se angajeze în negocieri de pace serioase cu Ucraina, înaintea unei noi runde de discuţii între Rusia, Ucraina şi Statele Unite care va avea loc pe 10 şi 11 noiembrie la Abu Dhabi, relatează AFP şi Reuters.

„Este important ca Rusia să se angajeze în sfârşit în negocieri serioase privind un armistiţiu şi, ulterior, asupra unui acord de pace. Deocamdată, nu vad să se întâmple acest lucru”, a declarat Friedrich Merz pentru presă, întâmpinându-l pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski la Berlin.

Merz a subliniat că o nouă rundă de discuţii între negociatori din Ucraina, Statele Unite şi Rusia reprezintă „pasul corect” pentru a se ajunge la o încetare a luptelor şi este esenţial ca Europa să ia parte la acest proces.

În cadrul reuniunii de pe 10 şi 11 noiembrie de la Abu Dhabi, primele discuţii directe dintre Ucraina şi Rusia din februarie, se aşteaptă să fie discutate subiecte precum garanţiile de securitate, un armistiţiu energetic şi un armistiţiu în Marea Neagră pentru a asigura exporturile de alimente, a declarat la rândul său Zelenski, potrivit Agerpres.

Un punct al discuţiilor îl reprezintă „cerealele, care implică deblocarea (traficului naval în zona) Mării Negre. Ucraina nu este singura interesată de acest lucru, Rusia" şi diverşi parteneri, în special din Africa şi Asia, sunt în aceeaşi situaţie, a adăugat el.

Preşedintele Zelenski a afirmat că speră ca viitoarele discuţii dintre negociatorii ruşi şi ucraineni, mediate de SUA, să conducă la o întâlnire cu omologul său rus Vladimir Putin.

„Ne aşteptăm ca formatul întâlnirilor trilaterale dintre Ucraina, Statele Unite şi Rusia, reluate pe 10 şi 11 noiembrie, să fie la nivel de echipă. Contam pe faptul că munca în acest format şi celelalte eforturi diplomatice ale noastre vor deschide calea către un format trilateral la nivel de lideri”, a declarat Zelenski.

Ucraina a declarat în repetate rânduri că o întâlnire între Zelenski şi Putin este esenţială pentru a se înregistra progrese către o soluţionare a conflictului declanşat de invazia rusă în Ucraina în februarie 2022.

Preşedintele ucrainean a menţionat şi obiectivul „creşterii schimburilor de prizonieri" cu Rusia.

Merz a declarat că orice acord durabil ar trebui să implice ţările europene, care, până în prezent, au fost în mare parte excluse din eforturile conduse de emisarii preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff şi Jared Kushner.

Referindu-se la o reuniune a liderilor G20, care va avea loc în decembrie la Miami, Merz a afirmat că, în cazul în care Trump l-ar invita pe preşedintele rus Vladimir Putin, ar trebui să fie prezent şi Zelenski.

"În opinia mea, este absolut inacceptabil ca ţări terţe să discute despre viitorul Ucrainei fără a implica chiar Ucraina", a spus el. "Dar acestea trebuie să conducă în mod real la încetarea ostilităţilor", a adăugat el.

Merz a precizat că Germania, ţara care oferă cel mai mare sprijin militar Ucrainei, îşi va continua ajutorul pentru Kiev.

"Facem acest lucru în interesul nostru, în interesul Europei şi în interesul unei ordini politice stabile în Europa", a declarat şeful guvernului german.

Editor : A.P.