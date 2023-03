FSB-ul lui Putin a arestat un jurnalist The Wall Street Journal pe care îl acuză de spionaj. Evan riscă 20 de ani de închisoare

Serviciul Federal de Securitate din Rusia a anunțat, joi, reținerea corespondentului publicației americane The Wall Street Journal. Acesta a fost răpit de pe stradă din Ekaterinburg unde se deplasase pentru a scrie despre atitudinea oamenilor față de război și față de recrutările armatei private Wagner, transmite publicația independentă meduza.

Jurnalistul TWJ arestat de FSB. Sursa foto: Profimedia

După cum transmite FSB-ul în comunicatul oficial, jurnalistul „acționa la ordinele părții americane, aduna informații care erau considerate secrete de stat, despre activitatea unei uzine care producea componente militare”

Parchetul rusesc i-a înaintat acestuia acuzații în conformitate cu articolol 276 din Codul Penal al Federației Ruse, care presupune acuzarea de spionaj, pentru care pedeapsa este închisoare pe 20 de ani.

Anterior, presa din regiune a anunțat că jurnalistul Evan Gershkovich a dispărut în Ekaterinburg. Pe 29 martie tot presa de acolo scria că forțele speciale ruse au răpit un barbat lângă un restaurant din oraș, acoprindu-i fața. Un jurnalist independent rus a vorbit despre faptul că l-a ajutat pe Evan, care încerca să vorbească cu oamenii din Ekaterinbug despre război și atitudinea acestora față de armnata privată, Wagner.

Evan Gershkovich trăia in Rusia de șase ani și lucra pentru filiala ziarului american The Wall Street Journal. Jurnalistul era acreditat permanent pe langă Ministerul de Interne. Anterior, Evan a lucart pentru mari publicații ca France-Presse, The Moscow Times, dar și The New York Times.

Editor : Alexandru Rotaru