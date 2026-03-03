Iranul pune în aplicare un plan pentru a crea haos în Orientul Mijlociu și tulburări pe piețele globale (FT)

Forțele iraniene au lansat un plan conceput de ayatollahul Ali Khamenei și de comandanții de la vârful puterii din Teheran pentru a semăna haos în Orientul Mijlociu, a crea tulburări pe piețele globale și de a crește miza conflictului, în speranța de a pune presiune pe SUA și Israel să-și oprească atacul, potrivit Financial Times.

O sursă din interiorul regimului a declarat pentru FT că liderul suprem – care a fost ucis în prima serie de atacuri asupra Teheranului, sâmbătă – și locotenenții săi au început să lucreze la un plan „detaliat” după războiul devastator de 12 zile purtat de Israel împotriva republicii în iunie anul trecut.

Acest plan includea atacuri asupra instalațiilor energetice și lovituri care ar fi provocat perturbări în traficul aerian din regiune, a spus el.

„Nu am avut de ales decât să escaladăm și să aprindem un foc mare, astfel încât toată lumea să vadă”, a spus sursa din interiorul regimului. „Când liniile noastre roșii au fost încălcate, încălcând toate legile internaționale, nu am mai putut respecta regulile jocului.”

Planul a fost pus în aplicare în ciuda morții lui Khamenei și a cel puțin șase înalți oficiali militari și de informații iranieni, inclusiv ministrul apărării și șeful Gărzii Revoluționare de elită, în bombardamentul masiv al SUA și Israelului.

Ayatollah Alireza Arafi, unul dintre membrii unui consiliu de conducere interimar format din trei persoane, anunțat la câteva ore după moartea lui Khamenei, a declarat luni într-un mesaj video că „acest război se desfășoară cu grație, conform planului [lui Khamenei]”.

Luni, odată cu redeschiderea piețelor după weekend, regimul și-a intensificat dramatic răspunsul, vizând instalațiile energetice din Golful Persic, bogat în petrol, lansând drone asupra unei instalații critice de gaze din Qatar și a uneia dintre cele mai mari rafinării din Arabia Saudită.

Acest lucru a determinat Qatarul, unul dintre cei mai mari furnizori mondiali de gaze naturale lichefiate, să oprească aprovizionarea. Prețurile petrolului și gazelor au crescut, deoarece transportul prin Strâmtoarea Hormuz, o cale navigabilă îngustă prin care trece aproximativ o cincime din energia și gazul mondial, a încetinit până la oprire.

„Credeau că nu se va întâmpla nimic?”

În zilele de după declanșarea războiului de către SUA și Israel, dronele iraniene au lovit și hoteluri, aeroporturi și porturi din țări precum Emiratele Arabe Unite, Kuweit, Irak, Oman și Bahrain. Iranul a lansat salve de rachete și drone asupra bazelor americane din regiune și există suspiciuni că a lovit o bază britanică din Cipru.

„Acest lucru va continua și va exista o escaladare suplimentară”, a declarat sursa din interiorul regimului. „La ce se așteptau? Dacă șeful republicii islamice este ținta, credeau că nu se va întâmpla nimic?”.

O parte din abordarea regimului a fost aceea de a descentraliza procesul decizional militar pentru a împiedica forțele sale să fie incapacitate de asasinarea comandanților de la vârf, ministrul iranian de externe Abbas Araghchi sugerând că forțele Teheranului acționau independent.

„Unitățile noastre militare sunt acum, de fapt, independente și oarecum izolate, și acționează pe baza instrucțiunilor generale care le-au fost date în prealabil”, a declarat el duminică pentru rețeaua de televiziune Al Jazeera.

Tactica reflectă lecțiile învățate din războiul din iunie, când Iranul a fost șocat de profunzimea penetrării serviciilor de informații israeliene și de capacitatea acestora de a asasina comandanții militari de la vârf în primele ore ale conflictului. De data aceasta, Iranul a început să riposteze rapid după ce Khamenei și înalți oficiali din domeniul apărării au fost uciși.

Sursa din interiorul regimului a declarat că, în timpul războiului din iunie, „comanda venea de sus”. Dar „acum, forțele de pe teren știu deja ce trebuie să facă, rămânând în același timp în coordonare totală cu centrul de comandă”.

Majoritatea proiectilelor Iranului și ale aliaților săi au fost interceptate de sistemele de apărare aeriană. Însă, subliniind natura haotică a conflictului, armata americană a declarat luni că sistemele de apărare aeriană din Kuweit au doborât din greșeală trei avioane de vânătoare americane.

Sursa din interiorul regimului a declarat pentru Financial Times că represaliile, inclusiv împotriva țintelor precum hotelurile din Dubai, „fac ca orice locație care găzduiește americani să fie nesigură și astfel nimeni nu va dori să rămână acolo”.

„În orice moment, o rachetă ar putea ateriza în mijlocul țării voastre”

El a adăugat că vecinii Iranului din Golf, bogați în petrol, se vor confrunta acum cu „un risc crescut de investiții”.

„Investitorii le vor spune: sunteți aproape de Iran și, în orice moment, o rachetă ar putea ateriza în mijlocul țării voastre”, a spus sursa din interior.

Dar, prin lansarea de atacuri împotriva statelor din Golf care au încercat să-l convingă pe președintele Donald Trump să urmeze calea diplomatică cu Iranul și care au atenuat tensiunile cu Teheranul în ultimii ani, regimul islamic riscă să fie și mai izolat și să-și împingă vecinii să sprijine războiul dintre SUA și Israel.

Unii analiști susțin că răspunsul Iranului reprezintă imprudența regimului.

Persoane din interiorul regimului și unii experți în Iran cred că Khamenei, în vârstă de 86 de ani, se aștepta să fie ucis și să moară ca martir – rămânând în complexul său din Teheran împreună cu membrii familiei sale, în ciuda amenințării iminente a unui atac.

Asta însemna luarea de măsuri pentru a se asigura că regimul putea continua să proiecteze stabilitate pe plan intern și să-și intensifice răspunsul la atacurile SUA și Israelului.

În prezent, Garda Revoluționară supraveghează operațiunile militare, forțele fiind conduse de generalul-maior Ahmad Vahidi, care l-a înlocuit pe comandantul suprem al forței după ce acesta a fost ucis sâmbătă.

„Iranul, spre deosebire de Statele Unite, s-a pregătit pentru un război îndelungat”, a declarat luni Ali Larijani, cel mai înalt oficial iranian în domeniul securității.

Rezultatul este un conflict în spirală care amenință să atragă și mai multe țări – duminică, Marea Britanie a declarat că va permite Statelor Unite să utilizeze bazele sale, inclusiv RAF Fairford din Gloucestershire și baza militară comună britanico-americană Diego Garcia din Insulele Chagos, pentru a lansa atacuri asupra Iranului.

„Fie că este vorba de Marea Britanie sau de țările din regiune, acestea ar putea să se alăture unui conflict asupra căruia nu au niciun control”, a declarat Hokayem, „care are propria dinamică, fără o înțelegere comună cu privire la rezultatul dorit, apetitul pentru risc și ziua de după”.

